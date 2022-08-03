Біженці з України можуть будь-якої миті повернутися до ЄС, поки триває війна, - єврокомісар Йоханссон

Біженці з України, які перемістилися до Європейського Союзу, а потім вирішили повернутися додому, зможуть в умовах війни потрапити до ЄС будь-коли.

Про це заявила єврокомісара з внутрішніх справ Ільва Йоханссон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми завжди будемо готові з відкритим серцем прийняти українців, які потребують допомоги", - сказала комісар ЄС під час візиту до Києва 2 серпня.

Нагадаємо, що громадянам України дозволено вільно пересуватися територією Євросоюзу та працювати там. Також вони мають право на:

медичне обслуговування;

житлоплощу;

діти - на здобуття освіти.

Українці, які виїжджають до України на постійній основі, мають відмовитись від статусу тимчасового захисту. Водночас у разі повернення вони зможуть у будь-який час зареєструватися для відновлення дії статусу.