Біженці з України можуть будь-якої миті повернутися до ЄС, поки триває війна, - єврокомісар Йоханссон
Біженці з України, які перемістилися до Європейського Союзу, а потім вирішили повернутися додому, зможуть в умовах війни потрапити до ЄС будь-коли.
Про це заявила єврокомісара з внутрішніх справ Ільва Йоханссон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми завжди будемо готові з відкритим серцем прийняти українців, які потребують допомоги", - сказала комісар ЄС під час візиту до Києва 2 серпня.
Нагадаємо, що громадянам України дозволено вільно пересуватися територією Євросоюзу та працювати там. Також вони мають право на:
-
медичне обслуговування;
-
житлоплощу;
-
діти - на здобуття освіти.
Українці, які виїжджають до України на постійній основі, мають відмовитись від статусу тимчасового захисту. Водночас у разі повернення вони зможуть у будь-який час зареєструватися для відновлення дії статусу.
Зрештою, у кожного своє уявлення про порядність. Хтось віддає власні гроші волонтерам на потреби армії, а хтось (знаю таку біженку в Києві) щодня отримує гуманітарну допомогу (вишуковує, де дають, вистоює в черзі) і тими крупами, яких вже нікуди дівати, годує голубів.
Якщо Ви вважаєте таке нормою - це Ваше право і Ваше бачення порядності.
А щодо заздрості, то це теж так видно з Вашої дзвіниці. Людина, яка скидається на тепловізори для армії навряд чи буде заздрити людині, яка отримує допомогу біженця від європейців.
Є також люди, які роками живуть за кордоном, але не мають нормальної роботи і доходу. Такі люди здебільшого теж не в змозі допомагати армії.
На рахунок зависті - в Італії є біженці, які живуть в 5-зіркових готелях, які надала їм держава безплатно, а є такі які живуть в казармах, монастирях і т.д....Житло держава дає на кілька місяців. Потім домомагай собі сам.
Більшість біженців роботу тут не знайде.
90% цих людей роботу знайти не зможе ніколи.
З східної України справжніх біженців не так і багато.
Топче російський прапор
Лодырей и алканавтов выгоняют с первого раза...😛