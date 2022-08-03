УКР
Батько строковика Шкребця з "Москви" отримав свідоцтво про його смерть через 110 днів. ДОКУМЕНТ

шкребець

Батько російського солдата-строковика Єгора Шкребця, який служив на крейсері "Москва" та був оголошений зниклим безвісти, коли крейсер затонув, отримав свідоцтво про смерть сина. Це сталося за 110 днів.

Про це Дмитро Шкребець повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання Meduza.

У свідоцтві про смерть вказано, що Єгор Шкребець помер 13 квітня (в цей день Україна завдала по крейсеру "Москва" удару ракетами "Нептун". - Ред.).

Шкребець зазначив, що отримав свідоцтво на 110 день після смерті.

Також читайте: "Зраджують найдорожчі", - від батька загиблого на крейсері "Москва" строковика втекла дружина після отримання 7 млн руб. компенсації

Батько строковика Шкребця з Москви отримав свідоцтво про його смерть через 110 днів 01

Автор: 

+22
Тепер у нього буде ЛАДА!
03.08.2022 10:06 Відповісти
+18
Ці люди зрадили Україну.
Наслідки отримали.
03.08.2022 09:59 Відповісти
+16
03.08.2022 10:00 Відповісти
в кацапів навіть помирають по відмашці зверху
03.08.2022 09:59 Відповісти
🟡 Навіщо росія використовує поневолені народи у війні проти України?

рф відправляє на війну значно більше представників нацменшин, ніж етнічних росіян. Водночас російська пропаганда навмисно підсвічує роль чеченців та бурятів, аби ненависть українців була спрямована саме на них.

Як кремль поневолив понад 190 корінних народів рф та який із них має найбільші втрати у війні в Україні - дивіться https://t.me/spravdi/14663 https://t.me/spravdi/14663

03.08.2022 11:22 Відповісти
Натравити бурятов на кацапів і хай там почнеться внутрішня ВЕНДЕТТА
03.08.2022 11:41 Відповісти
Может официально напиться, все предъявы по поводу смерти - в кремль.
03.08.2022 09:59 Відповісти
Тепер у нього буде ЛАДА!
03.08.2022 10:06 Відповісти
Люблю душевные истории с хеппи-эндом 😂😂
03.08.2022 10:23 Відповісти
ага, особливо душещепатільно з налаштунком до "з дном вмф"
03.08.2022 13:12 Відповісти
Не буде. Він бідкався що дружина забрала "гробовіє", вимкнула телефон і тю тю. Так що тільки папірець. Треба нового "нарожать".
03.08.2022 10:26 Відповісти
так его выкармливать как минимум 18 лет плюс 9 месяцев в свиноматке, надо прощитать может выгодней свиноферму? бизнес практически тот же но оборот не сравнимо быстрей, да и ***** столько не протянет
03.08.2022 11:08 Відповісти
03.08.2022 10:30 Відповісти
Яка "Лада"? У статті посилання є на іншу статтю "Зраджують найдорожчі" Там саме про цього придурка написано Відкрий і почитай!!!
03.08.2022 12:19 Відповісти
Ці люди зрадили Україну.
Наслідки отримали.
03.08.2022 09:59 Відповісти
Поздравляем! Пускай теперь радуется, отдал жизнь за х...йла...
03.08.2022 09:59 Відповісти
"Зраджують найдорожчі", - від батька загиблого на крейсері "Москва" строковика втекла дружина після отримання 7 млн руб. компенсації


https://images.cnscdn.com/images/b/1/9/7/b1979906346d7a4888d5728e5bd1b037/original.jpg

Батько загиблого на російському крейсері "Москва" матроса-строковика Дмитро Шкребець залишився не лише без сина, але й без дружини. Жінка зникла після того, як отримала 7 млн рублів (близько 3,6 млн. грн.) компенсації.

Про це Шкребець написав у соцмережах, інформує

"Моя дружина забрала всі гроші і зникла, сім-карти відключені. Ось таке моє життя, зраджують найдорожчі", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ":

Сам Шкребець у соцмережах активно поширював антиукраїнські заклики.

Як повідомлялось раніше, житель окупованої Ялти Дмитро Шкребець написав запит до сімферопольського військового комісаріату після того, як йому повідомили, що його син, 19-річний строковик Єгор, який служив на крейсері "Москва", зник безвісти під час евакуації екіпажу. Разом із Дмитром Шкребцем запит написали ще дві родини зниклих моряків.

https://images.cnscdn.com/images/e/f/f/2/eff226753df14507be42b284f0a9852b/original.jpg
03.08.2022 10:19 Відповісти
Ну всьо, щастя є? Ладакаліна інкамінг?
03.08.2022 09:59 Відповісти
До речі, свідоцтво про смерть видавав якийсь рашкабіндєравєц? Зверніть увагу на мєсторождєніє - "Украіна, Крим"
03.08.2022 10:01 Відповісти
Так видають за місцем приписки судна чи дислокації в/ч А "Москва" була в складі ЧФ і приписана до Севастополя
03.08.2022 12:21 Відповісти
03.08.2022 10:00 Відповісти
А з тiлом жмура як? Чи крабiв хай наловить...
03.08.2022 10:46 Відповісти
03.08.2022 10:03 Відповісти
Не печалься, папаша. Освободим Крым, наловим на том месте крабов, пригласим тебя на пиво.
03.08.2022 10:04 Відповісти
А папаша настойчивый оказался.
Сначала ему сообщили, что его сын Егор пропал без вести.
Он не сдавался и продолжал свои усилия в поисках сына, а также угрожал разоблачением того, что моряк-срочник вопреки закону принимал участие в военных действиях. Минобороны это не понравилось и они пригрозили объявить матроса Егора Шкребца не просто "пропавшим без вести", а "самовольно оставившим воинскую часть", то есть дезертиром.
Но видать дожал все таки. И 110-ти дней не прошло, как ведомство Шойги объявило Егора Шкребца погибшим.
А остальные...?
Которые не из Ялты и которые не такие пробивные и настойчивые.
7 млн. в зубы и подписка о неразглашении, да?
03.08.2022 10:15 Відповісти
та яких 7 млн, безплатно хай мовчать. бо дезертиром оголосять.
03.08.2022 10:21 Відповісти
03.08.2022 10:32 Відповісти
Как говорили крысчаны, зато у нас не стреляют. Мы под разейским крылом
03.08.2022 10:05 Відповісти
кожноиу своє
-
03.08.2022 10:10 Відповісти
03.08.2022 10:33 Відповісти
Прийміть поздоровлення наші
03.08.2022 10:11 Відповісти
Получит папаша компенсацию, купит белый "Тазик" и может рассекать по Крыму......
03.08.2022 10:13 Відповісти
03.08.2022 10:18 Відповісти
Так у него теперь открываются новые перспективы - пеший тур по территории РФ в поисках жены и бабла.....
03.08.2022 10:23 Відповісти
*****, про это нужно фильм снять и назвать "В мире животных"
03.08.2022 15:42 Відповісти
прізвище в нього дуже українське
мабудь усі пращури розмовляли українською мовою...
а воно синка послало вбивати українців..
03.08.2022 10:14 Відповісти
Гниет страна,
И запах трупной вони
Привычен стал за эти 30 лет.
Лишь тишина
И путлер на иконе
Надежды нет
И БУДУЩЕГО НЕТ.
03.08.2022 10:14 Відповісти
Прошлое у у России всегда славное и героическое.
Будущее у России всегда светлое и лучезарное.
С ними проблем нет.
Проблемы у России только с настоящим, которое всегда мерзкое и кровавое.
03.08.2022 10:50 Відповісти
Получу гробовые, куплю ладу, костюм с отливом и в Ялту
03.08.2022 10:25 Відповісти
Мацквата дохне шо дохлий Zssр...
Карма. мавзалэй чЛєніна гукає...на дно до подвідного човна Курск...
03.08.2022 10:27 Відповісти
На фотокопії свідоцтва відсутня нижня частина, де має бути графа про місце смерті. Певне там прочерки стоять.
03.08.2022 10:29 Відповісти
Така для зрадників.
03.08.2022 10:30 Відповісти
*така доля
03.08.2022 10:35 Відповісти
Людина кожен день стане перед вибором - ійти на 4 сторони світу . Кожен вибирає по своїм поглядам
А ПОГЛЯДИ ДЕРЖАВА ПОВИНННА ФОРМУВАТИ ВСЮДИ. Так що - це віна держави , що погляди не проукраїнськи .

і тому треба посадити усіх премьерів і президентів ( за 30 років) ДО ВЬЯЗНИЦЬ ЗА ЦЮ ВІЙНУ
03.08.2022 11:51 Відповісти
03.08.2022 10:30 Відповісти
да покуй нам на цю касапську свиню....нехай скорішь і своє отримає
03.08.2022 10:34 Відповісти
По суті син поплатився за зраду батьків, які замість мирного життя в Україні обрали війну за *****
03.08.2022 10:36 Відповісти
спасибо сыну за калину
03.08.2022 10:37 Відповісти
Патерьнет!
03.08.2022 11:18 Відповісти
Ну що, українське прізвисько Шкребец - добре повоювали разом з бурятами проти европейських украінцев ? Маете задоволення Тоді хоронить ваших синів мовчки ‼️‼️‼️
03.08.2022 11:45 Відповісти
Жодних поховань - рачки та краби будуть проти. Та і рибкам теж потрібно харчуватись.
03.08.2022 12:10 Відповісти
Щасливий батько...
03.08.2022 12:32 Відповісти
Там жена с хачами Ладу купит
03.08.2022 15:43 Відповісти
Ну наконец успокоится бедолага, а то переживал всё что на бабло кинут.
03.08.2022 12:47 Відповісти
побував на «навчаннях» і дали таку грамоту
03.08.2022 13:10 Відповісти
Нарешті Шкребця зішкребли з палуби "москви", видать дуже тонким шаром розмазало...
03.08.2022 14:58 Відповісти
 
 