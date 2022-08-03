Батько строковика Шкребця з "Москви" отримав свідоцтво про його смерть через 110 днів. ДОКУМЕНТ
Батько російського солдата-строковика Єгора Шкребця, який служив на крейсері "Москва" та був оголошений зниклим безвісти, коли крейсер затонув, отримав свідоцтво про смерть сина. Це сталося за 110 днів.
Про це Дмитро Шкребець повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання Meduza.
У свідоцтві про смерть вказано, що Єгор Шкребець помер 13 квітня (в цей день Україна завдала по крейсеру "Москва" удару ракетами "Нептун". - Ред.).
Шкребець зазначив, що отримав свідоцтво на 110 день після смерті.
Наслідки отримали.
Батько загиблого на російському крейсері "Москва" матроса-строковика Дмитро Шкребець залишився не лише без сина, але й без дружини. Жінка зникла після того, як отримала 7 млн рублів (близько 3,6 млн. грн.) компенсації.
Про це Шкребець написав у соцмережах
"Моя дружина забрала всі гроші і зникла, сім-карти відключені. Ось таке моє життя, зраджують найдорожчі", - написав він.
Сам Шкребець у соцмережах активно поширював антиукраїнські заклики.
Як повідомлялось раніше, житель окупованої Ялти Дмитро Шкребець написав запит до сімферопольського військового комісаріату після того, як йому повідомили, що його син, 19-річний строковик Єгор, який служив на крейсері "Москва", зник безвісти під час евакуації екіпажу. Разом із Дмитром Шкребцем запит написали ще дві родини зниклих моряків.
Сначала ему сообщили, что его сын Егор пропал без вести.
Он не сдавался и продолжал свои усилия в поисках сына, а также угрожал разоблачением того, что моряк-срочник вопреки закону принимал участие в военных действиях. Минобороны это не понравилось и они пригрозили объявить матроса Егора Шкребца не просто "пропавшим без вести", а "самовольно оставившим воинскую часть", то есть дезертиром.
Но видать дожал все таки. И 110-ти дней не прошло, как ведомство Шойги объявило Егора Шкребца погибшим.
А остальные...?
Которые не из Ялты и которые не такие пробивные и настойчивые.
7 млн. в зубы и подписка о неразглашении, да?
Батько загиблого на російському крейсері "Москва" матроса-строковика Дмитро Шкребець залишився не лише без сина, але й без дружини. Жінка зникла після того, як отримала 7 млн рублів (близько 3,6 млн. грн.) компенсації.
Про це Шкребець написав у соцмережах, інформує
"Моя дружина забрала всі гроші і зникла, сім-карти відключені. Ось таке моє життя, зраджують найдорожчі", - написав він.
Сам Шкребець у соцмережах активно поширював антиукраїнські заклики.
Як повідомлялось раніше, житель окупованої Ялти Дмитро Шкребець написав запит до сімферопольського військового комісаріату після того, як йому повідомили, що його син, 19-річний строковик Єгор, який служив на крейсері "Москва", зник безвісти під час евакуації екіпажу. Разом із Дмитром Шкребцем запит написали ще дві родини зниклих моряків.
мабудь усі пращури розмовляли українською мовою...
а воно синка послало вбивати українців..
И запах трупной вони
Привычен стал за эти 30 лет.
Лишь тишина
И путлер на иконе
Надежды нет
И БУДУЩЕГО НЕТ.
Будущее у России всегда светлое и лучезарное.
С ними проблем нет.
Проблемы у России только с настоящим, которое всегда мерзкое и кровавое.
Карма. мавзалэй чЛєніна гукає...на дно до подвідного човна Курск...
А ПОГЛЯДИ ДЕРЖАВА ПОВИНННА ФОРМУВАТИ ВСЮДИ. Так що - це віна держави , що погляди не проукраїнськи .
і тому треба посадити усіх премьерів і президентів ( за 30 років) ДО ВЬЯЗНИЦЬ ЗА ЦЮ ВІЙНУ