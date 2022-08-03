Батько строковика Шкребця з "Москви" отримав свідоцтво про його смерть через 110 днів. ДОКУМЕНТ

Батько російського солдата-строковика Єгора Шкребця, який служив на крейсері "Москва" та був оголошений зниклим безвісти, коли крейсер затонув, отримав свідоцтво про смерть сина. Це сталося за 110 днів.

Про це Дмитро Шкребець повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання Meduza.

У свідоцтві про смерть вказано, що Єгор Шкребець помер 13 квітня (в цей день Україна завдала по крейсеру "Москва" удару ракетами "Нептун". - Ред.).

Шкребець зазначив, що отримав свідоцтво на 110 день після смерті.

