Вранці окупанти обстріляли Краснопільську громаду Сумщини, зафіксовано 10 "прильотів" із САУ, - ОВА

Російські окупаційні війська вранці вдарили по Краснопільській громаді Сумщини.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"На ранок, близько пів на восьму, почалися обстріли Краснопільської громади. 10 прильотів із САУ.



Попередньо - без постраждалих", - розповів він.

