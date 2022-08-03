УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8334 відвідувача онлайн
Новини Війна
700 0

Вранці окупанти обстріляли Краснопільську громаду Сумщини, зафіксовано 10 "прильотів" із САУ, - ОВА

сумщина,живицький

Російські окупаційні війська вранці вдарили по Краснопільській громаді Сумщини.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"На ранок, близько пів на восьму, почалися обстріли Краснопільської громади. 10 прильотів із САУ.

Попередньо - без постраждалих", - розповів він.

Читайте: За день росіяни здійснили 6 обстрілів Сумщини, зафіксовано 62 "прильоти", - Живицький

Автор: 

обстріл (30361) Сумська область (4137) Живицький Дмитро (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 