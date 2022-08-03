Вранці окупанти обстріляли Краснопільську громаду Сумщини, зафіксовано 10 "прильотів" із САУ, - ОВА
Російські окупаційні війська вранці вдарили по Краснопільській громаді Сумщини.
Про це у Telegram повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"На ранок, близько пів на восьму, почалися обстріли Краснопільської громади. 10 прильотів із САУ.
Попередньо - без постраждалих", - розповів він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль