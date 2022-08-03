УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 350 осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 774 танків та 4 022 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 350 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 41 350 (+180) осіб ліквідовано,

танків - 1774 (+6) од,

бойових броньованих машин - 4022 (+8) од,

артилерійських систем - 939 (+3) од,

РСЗВ - 259 (+0) од,

засоби ППО - 118 (+1) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 740 (+1),

крилаті ракети - 180 (+6),

кораблі/катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2922 (+8) од,

спеціальна техніка - 83 (+1).

Також читайте: Батько строковика Шкребця з "Москви" отримав свідоцтво про його смерть за 110 днів. ДОКУМЕНТ

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках", - зазначили в Генштабі.

конашенков ще не таке розкаже
диви, бот заповз. чавіть його, опариша.
Не тринди Перельман, в мене рідний брат командує батареєю під Ізюмом, нема такого співвідношення.
По цих втратах, армії орків уже не існує. А Піски,Авдіївка, Миколаїв говорять друге. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
Соотношение потерь сейчас ужасное. Слышал оценки про 1:10. Некоторые озвучивают от 1:15 до 1:20. Непрерывный вал огня постепенно выбивает бойцов.
Самое главное и сильное оружие в Оркостане-это телевизор.
Кретинізм мордовських даунів робить невідворотним розпад мордово-московії.
Ну по правилам войны как раз наступающая сторона несет потери 1 к 10 - это специально сообщаю для свежаков зарегистрированных 31.07.22 и женщины в германии озаботившейся судьбой Песок.
Ерунду говорите. Наступающий вермахт нёс потери в 10 раз больше французов, поляков, совков? Американцы в Ираке потеряли больше бойцов, чем Саддам? Для наступления требуется трёхкратное преимущество над противником - такое правило существует. Никаких правил по потерям нет.
Сравнение с вермахтом абсолютно некорректное. Во Франции, и совке вермахт использовал тактику, к которой франция и совок не готовились, и которую москва попыталась применить и успешно провалила в матре. Наступающий совок нёс потери, многократно превышавшие потери вермахта. При этом использовал ту же тактику - вал огня.

Наступающие американские войска имели преимущество чуть более чем во всём, в частности по техноглогиям. Плюс Багдад был по сути сдан генералом, которого Саддам лично застрелил.

Я, из тёплого кресла, не могу судить о реальном соотношении потерь. То, что я слышал с нуля - не обнадёживает. Но сравнение здесь - некорректно.
Любое сравнение не бывает абсолютно корректным. Но эта мантра, про "наступающий несёт в 3 (в 5, в 10) раз большие потери" просто достала уже. Почитайте, послушайте, что говорят простые парни с фронта, а не причёсанные официальные сводки.
Под Изюмом может и нет, также как и под Херсоном. Но основные боевые действия не там.
Реєстрація:31.07.2022 - какой вумный для новорожденного иксперд
Хватит тут про вермахт который мы видем сейчас где находится. Вспомните лучше Финляндию или 6-ти дневную войну Израиля (если вам так удобнее) господин Георгий Перельман
Израиль как раз тогда наступал и понёс в разы меньшие потери. Чего-то не сходится у Вас.
Израиль делал контратаку в ответ на наступление всех арабов.
А вот кстати как пишет Википедия для особо одаренных военных экспердов:

Военный конфликт начался https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 6 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1973 года с совместной внезапной атаки арабской коалиции на израильские позиции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%80 Судный день , широко отмечаемый в иудаизме день отдыха, поста и молитвы. Египетские и сирийские войска пересекли линию прекращения огня, попытавшись захватить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 Синайский полуостров и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B Голанские высоты . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Советский Союз предприняли массированные поставки оружия своим союзникам, что поставило мир на грань конфронтации между двумя ядерными сверхдержавами.
Какой октябрь? Шестидневная война вообще летом была.
Це війна Судного дня, 6-дневна була в 1967.
