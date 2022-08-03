Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 350 осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 774 танків та 4 022 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 350 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 41 350 (+180) осіб ліквідовано,
танків - 1774 (+6) од,
бойових броньованих машин - 4022 (+8) од,
артилерійських систем - 939 (+3) од,
РСЗВ - 259 (+0) од,
засоби ППО - 118 (+1) од,
літаків - 223 (+0) од,
гелікоптерів - 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 740 (+1),
крилаті ракети - 180 (+6),
кораблі/катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2922 (+8) од,
спеціальна техніка - 83 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках", - зазначили в Генштабі.
Наступающие американские войска имели преимущество чуть более чем во всём, в частности по техноглогиям. Плюс Багдад был по сути сдан генералом, которого Саддам лично застрелил.
Я, из тёплого кресла, не могу судить о реальном соотношении потерь. То, что я слышал с нуля - не обнадёживает. Но сравнение здесь - некорректно.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:31.07.2022 - какой вумный для новорожденного иксперд
Военный конфликт начался https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 6 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1973 года с совместной внезапной атаки арабской коалиции на израильские позиции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%80 Судный день , широко отмечаемый в иудаизме день отдыха, поста и молитвы. Египетские и сирийские войска пересекли линию прекращения огня, попытавшись захватить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 Синайский полуостров и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B Голанские высоты . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Советский Союз предприняли массированные поставки оружия своим союзникам, что поставило мир на грань конфронтации между двумя ядерными сверхдержавами.