Удар ЗСУ по ешелону РФ з боєприпасами серйозно пошкодив залізницю до Криму, - британська розвідка

ЗСУ завдали удару по російському ешелону з боєприпасами в Херсонській області на півдні України. Вкрай малоймовірно, що залізничне сполучення, що з'єднує Херсон з Кримом, залишиться в робочому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Скоріш за все, росіяни відремонтують залізницю через кілька днів, але вона і далі залишиться вразливою точкою для російських сил і їхніх ланцюжків постачання з Криму до Херсона", – ідеться в повідомленні.

Щодо Херсона пишуть, що Росія влаштувала поромну переправу для цивільного використання після того, як Антонівський міст отримав серйозні ушкодження, але її майже точно будуть використовувати і російські військові для перекидання сил та постачання.

Також дивіться: Наслідки удару НIMARS по російському ешелону на Херсонщині. ФОТОрепортаж

"Ймовірно, ми побачимо зростання числа цивільних осіб, які намагаються покинути Херсон і його околиці, оскільки бойові дії тривають, а нестача продовольства посилюється. Це створить навантаження на транспортні вузли та маршрути, що, ймовірно, призведе до реалізації заходів з контролю за рухом", - зазначають у Міноборони Британії.

Пьяные крики и запах сортира - Внешние признаки "русского мира".

Цепь золотая на шее банкира - Связь поколений "русского мира".

Русский язык стал родным для башкира - Это политика "русского мира".

У депутата седьмая квартира - Вот справедливость "русского мира".

Крест золотой на груди рэкетира - Это духовность "русского мира".

Из негодяя сделать кумира - Идеология "русского мира"
03.08.2022 10:47 Відповісти
Из Мордора на фронт ежедневно идут эшелоны с военной техникой и боеприпасами. Им это взорванный эшелон как комаринный укус - не приятно и не более того. Пока не начнется массовая работа наших ДРГ в тылу врага, Мордор будет иметь неограниченный запас техники и боеприпасов. Со всеми вытекающими последствиями.
А вот почему на 6-м месяце войны враг чувствует себя в тылу как у себя дома - это вопросы к "герою Залужному". Для этого ХИМАРСов не хватает или М777?
03.08.2022 11:00 Відповісти
По Арествичу контрнаступ на Херсон почнеться тоді, коли ворог посилить там позиції та перекине туди військових, бронетехніку та арту. Одне діло, коли при владі так намагаються для якихось цілей дезорієнтувати ворога. Але якщо вони справді так вважають, то це страшне.
03.08.2022 10:58 Відповісти
так вроде это они сами себя взорвали..., не нужны нам чужие заслуги...
03.08.2022 10:42 Відповісти
ні, два різних випадки було. в одному випадку наші підірвали ешелон (у районі залізничної станції Брилівка Херсонської області. Джерело: ), а в іншому випадку орки шось там розвантажували і воно вибухнуло, а поїзд рвонув назад у крим (На залізничній станції «Каланчак» у Херсонській області 31 липня окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг).
в будь-якому разі там колія, мабуть, одна і їй, швидше за все, гаплик. хоча, може, і відремонтують.
03.08.2022 10:52 Відповісти
03.08.2022 10:47 Відповісти
треба обережніше з такими віршіками, бо слово РУССКОГО дуже легко замінити на ЗЕленого
взагалі гасла "Путін - *****", "Русский мир - гамно", це гасла 2014-го року
тих кто їх незрозумів досі, краще просто в біореактор, зробити з них єтанол

зараз справа не в тому, а в тому як своїх ригаанальних гнід, що захопили всю повноту влади в країні, привести до тями - перефразуючи ригаанала Портнова щодо його планів на проєвропейско налаштованих українців - повернути все догори ногами - частково ригааналів вбити, частково примусити їх до єміграції, частково щоб вони сами зниклі у невідомому напрямку
03.08.2022 11:03 Відповісти
питання, чому цю поромну перепраіц ще не знищено
03.08.2022 10:47 Відповісти
По Арествичу контрнаступ на Херсон почнеться тоді, коли ворог посилить там позиції та перекине туди військових, бронетехніку та арту. Одне діло, коли при владі так намагаються для якихось цілей дезорієнтувати ворога. Але якщо вони справді так вважають, то це страшне.
03.08.2022 10:58 Відповісти
Та Арестович кончене, хто цього клоуна слухає,- такий самий🤔🧐😁 Мізки зеленого кольору не вдасться сховати 😝😝😝😝😝😜🤪
03.08.2022 11:30 Відповісти
Из Мордора на фронт ежедневно идут эшелоны с военной техникой и боеприпасами. Им это взорванный эшелон как комаринный укус - не приятно и не более того. Пока не начнется массовая работа наших ДРГ в тылу врага, Мордор будет иметь неограниченный запас техники и боеприпасов. Со всеми вытекающими последствиями.
А вот почему на 6-м месяце войны враг чувствует себя в тылу как у себя дома - это вопросы к "герою Залужному". Для этого ХИМАРСов не хватает или М777?
03.08.2022 11:00 Відповісти
HIMARS працює. Але кацапи призвичаялись. Вони зараз склади організовують та тримають за зоною їх ураження. Та постійно підвозять ********** на свою передову вантажівками. А вцілити з HIMARS в одиночну машину яка в русі неможливо. Тому русня знову має перевагу в артилерії та просувається. І що з цим робити поки що ніхто не знає.
03.08.2022 11:10 Відповісти
Треба дороги великого будівництва розбомбити - нафіг вони УКРАІНЕ? Треба перемогти , тоді ЕС допоможе збудувати нові дороги та в інших локаціях
03.08.2022 11:19 Відповісти
Треба всі зализничні пути бомбанути . Нефер орде в Україну генетический мусор везти
03.08.2022 11:16 Відповісти
Арестович реальный эксперт в отличие от большинства ботов-********* на этом сайте
03.08.2022 11:33 Відповісти
Ти шо, ідіет?
03.08.2022 11:52 Відповісти
Нє - він просто із зєлєбобіків , їм межиочі сцють а вони репетують про Божу росу ))
03.08.2022 11:58 Відповісти
це мабуть щось невиліковне.
03.08.2022 12:07 Відповісти
 
 