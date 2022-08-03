Удар ЗСУ по ешелону РФ з боєприпасами серйозно пошкодив залізницю до Криму, - британська розвідка
ЗСУ завдали удару по російському ешелону з боєприпасами в Херсонській області на півдні України. Вкрай малоймовірно, що залізничне сполучення, що з'єднує Херсон з Кримом, залишиться в робочому стані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
"Скоріш за все, росіяни відремонтують залізницю через кілька днів, але вона і далі залишиться вразливою точкою для російських сил і їхніх ланцюжків постачання з Криму до Херсона", – ідеться в повідомленні.
Щодо Херсона пишуть, що Росія влаштувала поромну переправу для цивільного використання після того, як Антонівський міст отримав серйозні ушкодження, але її майже точно будуть використовувати і російські військові для перекидання сил та постачання.
"Ймовірно, ми побачимо зростання числа цивільних осіб, які намагаються покинути Херсон і його околиці, оскільки бойові дії тривають, а нестача продовольства посилюється. Це створить навантаження на транспортні вузли та маршрути, що, ймовірно, призведе до реалізації заходів з контролю за рухом", - зазначають у Міноборони Британії.
в будь-якому разі там колія, мабуть, одна і їй, швидше за все, гаплик. хоча, може, і відремонтують.
Цепь золотая на шее банкира - Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира - Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира - Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира - Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира - Идеология "русского мира"
так буде ще краще
взагалі гасла "Путін - *****", "Русский мир - гамно", це гасла 2014-го року
тих кто їх незрозумів досі, краще просто в біореактор, зробити з них єтанол
зараз справа не в тому, а в тому як своїх ригаанальних гнід, що захопили всю повноту влади в країні, привести до тями - перефразуючи ригаанала Портнова щодо його планів на проєвропейско налаштованих українців - повернути все догори ногами - частково ригааналів вбити, частково примусити їх до єміграції, частково щоб вони сами зниклі у невідомому напрямку
А вот почему на 6-м месяце войны враг чувствует себя в тылу как у себя дома - это вопросы к "герою Залужному". Для этого ХИМАРСов не хватает или М777?