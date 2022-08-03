УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8218 відвідувачів онлайн
Новини
8 462 41

Президент Сербії Вучич: Косово хоче втілити свої інтереси на тлі "істерії довкола України"

вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що два дні тому ситуація у регіоні була "за крок від катастрофи", та звинуватив Косово у спробах реалізувати свої інтереси на тлі "істерії довкола війни в Україні".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Вучич заявив, що у неділю-понеділок ситуація у Косово і Метохії була "за крок від катастрофи" і її ледве вдалося уникнути.

"Корінь проблеми у тому, що дехто у регіоні вважає, що зараз, на тлі загальної істерії довкола війни в Україні, можна реалізувати свої інтереси", - сказав президент Сербії.

Читайте: Косовські серби почали розбирати барикади, зведені напередодні на півночі країни

Він повідомив також, що у середу має говорити з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та вже з десяток разів за дні загострення говорив зі спецпредставником ЄС з питань діалогу Сербії та Косова Мирославом Лайчаком.

Крім того, президент Сербії підтвердив, що поїде 18 серпня до Брюсселя на зустріч із представниками Косова, хоча нічого не очікує від цих переговорів.

Вучич також прокоментував припущення про напад Сербії на Косово, де знаходиться контингент НАТО, заявивши, що це абсолютно нереальний сценарій.

Також читайте: Косово приєдналося до санкцій проти Росії та Білорусі

Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та обстріляли поліцейських. Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами.

Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів. При цьому Вучич заявляв, що сподівається на продовження мирного діалогу.

Місія НАТО KFOR повідомляла, що готова втрутитися в ситуацію.

В ніч на 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня. Після цього косовські серби розібрали барикади.

Автор: 

Косово (93) Сербія (388) Вучич Александр (103)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
Єдине, що нормального може зробити Сербія, це напасти на Угорщину.
показати весь коментар
03.08.2022 10:56 Відповісти
+24
кацапы Балкан
показати весь коментар
03.08.2022 10:52 Відповісти
+13
Тому Вучичу-бздючицю раша наказала втягнути Україну в той конфлікт.
рашковани - недолюди, а такі вучичі - недорашковани.
показати весь коментар
03.08.2022 10:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапы Балкан
показати весь коментар
03.08.2022 10:52 Відповісти
Тому Вучичу-бздючицю раша наказала втягнути Україну в той конфлікт.
рашковани - недолюди, а такі вучичі - недорашковани.
показати весь коментар
03.08.2022 10:53 Відповісти
Не розумію, чому не визнати незалежність Косово нашою ВРУ, саме зараз. У віповідь цей вонючич звісно визнає лугандон, та то й шо з того? Що таке Сербія, і хто такий цей вонючич у ********* світі? Кинута шістка *****? Кинута, бо військової підтримки чисто фізично не зможе отримати, навіть сумна коняка туди не долетіла - все перекрито, всі кордони, всі підльоти
показати весь коментар
03.08.2022 10:56 Відповісти
В Україні є достатньо своїх проблем, аби лізти ще в балканські.
показати весь коментар
03.08.2022 10:57 Відповісти
якшо серби визнають лугандон = дорога в єс та нато їм закрита. повна ізоляція. зубожіння
показати весь коментар
03.08.2022 10:59 Відповісти
Сербія не в Євросоюзі, але про таке "зубожіння" як в них Україна може тільки мріяти
показати весь коментар
03.08.2022 11:23 Відповісти
Я був у Сербії в 2019 році. Аналітику та опитування я звісно не проводив, але візуально (інфраструктура міст, архітектура, громадський транспорт, автомобілі простих сербів, рівень сервісу, те як одягнуті прості серби на вулицях, ціни в готелях, ресторанах), рівень життя +/- наш. Говорю не про столицю, а про доволі велике за сербськими мірками місто - Нови-сад.
показати весь коментар
03.08.2022 12:10 Відповісти
Єдине, що нормального може зробити Сербія, це напасти на Угорщину.
показати весь коментар
03.08.2022 10:56 Відповісти
золоті слова!
показати весь коментар
03.08.2022 11:00 Відповісти
А вот кстати, понятия не имею какие у них отношения. Но вроде с венграми у всех плохие. Во всяком случае у тех, кто с ними граничит)
показати весь коментар
03.08.2022 11:32 Відповісти
дуже влучно)))
показати весь коментар
03.08.2022 11:44 Відповісти
Серби чоткнуті але е самогубці.На мадяр їм би може і хотілось би але можливість до хотелки не дотягує.))
показати весь коментар
03.08.2022 11:45 Відповісти
Видать Сербам очень хочется чтобы Путин помог Мариупольско-Попаснянским сценарием. По другому кацы просто не умеют.
показати весь коментар
03.08.2022 11:00 Відповісти
Як сєрби могли обрати президента з такою підарастичною пикою, навіть ячщо і файно смокче путєну, вигляд жахливий...
показати весь коментар
03.08.2022 11:01 Відповісти
А ми як могли обрати з такою пикою? Та ще й з голоском, як у простуженої криси?
показати весь коментар
03.08.2022 11:07 Відповісти
Так він і підер, до того ж наркоман.
показати весь коментар
03.08.2022 11:41 Відповісти
В них при владі вже 30 років одні й ті ж самі телепні-ворюги.
показати весь коментар
03.08.2022 11:47 Відповісти
"істерії довкола війни в Україні". Ах ты ж ******.
показати весь коментар
03.08.2022 11:03 Відповісти
Та отож, ****** ще та ...
показати весь коментар
03.08.2022 11:41 Відповісти
Вони(серби) *агалтєлиє прорашисти*!! В мого онука був тренєр-серб. колись грав в афінському Олімпіакосі, Так ця падла в перші дні війни дитині сказала *фсє вінавати* . онук кинув за цього футбол.
показати весь коментар
03.08.2022 12:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_SKAbGftgjo&t=24s Marko Perkovic Thompson - Anica Kninska Kraljice
показати весь коментар
03.08.2022 11:05 Відповісти
чуваки призабули смак киздюлів.
показати весь коментар
03.08.2022 11:07 Відповісти
Кіздюлів "ледве вдалося уникнути")
показати весь коментар
03.08.2022 11:48 Відповісти
Сербія нічо не зробе -- іі обложили
показати весь коментар
03.08.2022 11:10 Відповісти
Сербские проститутки паРаши тявкают по приказу из кремля.
показати весь коментар
03.08.2022 11:11 Відповісти
на тлі "істерії довкола війни в Україні". Джерело:

МЗС треба визвати посла Сербії на ковер!!!!
показати весь коментар
03.08.2022 11:13 Відповісти
eti tupee iovbikov dazhe budut.....ot kuda voobshe takie debili berutsa
показати весь коментар
03.08.2022 11:26 Відповісти
от любви к пу вучича пучит, поэтому пи...т все подряд
показати весь коментар
03.08.2022 11:33 Відповісти
А разве вообще есть страна сербия? Это же политическое и географическое недоразумение!
показати весь коментар
03.08.2022 11:52 Відповісти
був Вуйчіч
став ******
показати весь коментар
03.08.2022 11:53 Відповісти
Обьясните этому сербскому дебилу истерика будет у него когда сам развяжет войну на Балканах
показати весь коментар
03.08.2022 11:54 Відповісти
«"Убогий президент"путинского разлива - это не миф. Это реальность ватного мира
показати весь коментар
03.08.2022 12:05 Відповісти
Вучич, який підтримує геноцид в Україні і народ якого сам проводив етноцид, не схвалює стурбованість "істерію" притомних країн з приводу геноциду.
показати весь коментар
03.08.2022 12:09 Відповісти
Прокацаплена нація . Відправляли продукцію в країни Європи , так від цих кацасербів постійні рекламації йшли
показати весь коментар
03.08.2022 12:34 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 12:43 Відповісти
Зачем он себе ботоксом губы обколол ?
показати весь коментар
03.08.2022 13:01 Відповісти
мудак херов,
я б на нього подивився чи була б у нього істерія коли кілька тисяч крилатих ракет ******** все підряд по всій країні,

і ворожі війська вже були б біля столиці
показати весь коментар
03.08.2022 13:07 Відповісти
Нещасного Вучича відволікли від лизання дупи путіна...
показати весь коментар
03.08.2022 14:49 Відповісти
Ти знаєш куди ........НА Х**УЙ!!!!
***** , як я вас возненавидив за вашу "рЮзьку пАддержку".....тварі

Краще з Хорватами.....вони надійні!!!!
показати весь коментар
03.08.2022 22:13 Відповісти
 
 