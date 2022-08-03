Президент Сербії Вучич: Косово хоче втілити свої інтереси на тлі "істерії довкола України"

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що два дні тому ситуація у регіоні була "за крок від катастрофи", та звинуватив Косово у спробах реалізувати свої інтереси на тлі "істерії довкола війни в Україні".

Вучич заявив, що у неділю-понеділок ситуація у Косово і Метохії була "за крок від катастрофи" і її ледве вдалося уникнути.

"Корінь проблеми у тому, що дехто у регіоні вважає, що зараз, на тлі загальної істерії довкола війни в Україні, можна реалізувати свої інтереси", - сказав президент Сербії.

Він повідомив також, що у середу має говорити з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та вже з десяток разів за дні загострення говорив зі спецпредставником ЄС з питань діалогу Сербії та Косова Мирославом Лайчаком.

Крім того, президент Сербії підтвердив, що поїде 18 серпня до Брюсселя на зустріч із представниками Косова, хоча нічого не очікує від цих переговорів.

Вучич також прокоментував припущення про напад Сербії на Косово, де знаходиться контингент НАТО, заявивши, що це абсолютно нереальний сценарій.

Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та обстріляли поліцейських. Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами.

Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів. При цьому Вучич заявляв, що сподівається на продовження мирного діалогу.

Місія НАТО KFOR повідомляла, що готова втрутитися в ситуацію.

В ніч на 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня. Після цього косовські серби розібрали барикади.