Вночі окупанти обстріляли Енергодар, щоб потім звинуватити в цьому ЗСУ, - Орлов

У тимчасово захопленому Енергодарі вночі лунали вибухи. За попередньою інформацією, військові РФ обстрілювали місто, щоб потім звинуватити у цьому ЗСУ.

Про це в телеграмі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"Короткі підсумки минулої ночі в Енергодарі. Було доволі голосно і тривожно - місцеві мешканці чули не один голосний вибух. І хоча військові РФ традиційно перед своїми "операціями", а по факту – провокаціями, намагалися максимально заглушити мобільний зв’язок, завдяки його посиленню на протилежному березі водосховища є змога дізнаватися з перших вуст, що насправді відбувається в Енергодарі", - написав Орлов.

Він додав, що за інформацією мешканців, вибухи лунали в межах промислової та рекреаційної зон Енергодара.

"Летіло саме в бік міста. Попередньо відомо, що окупанти запустили ракети з сусідніх сіл (в радіусі кількох десятків кілометрів) з метою звинувачення потім ЗСУ в обстрілі міста", - зазначив посадовець.

За його словами, ракети були запущені саме з тих позицій, де перебувають загарбники.

Інформації про постраждалих унаслідок нічних провокацій росіян наразі немає, додав Орлов.

