Китай не збирається воювати, - попередник Пелосі Гінгріч назвав погрози щодо Тайваню блефом

Погрози Китаю через візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню значною мірою є "блефом".

Про це в ефірі каналу Fox News заявив Ньют Гінгріч, який обіймав той самий пост у 1995-1999 роках і в 1997 році відвідав як Тайбей, так і Пекін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, у риториці КНР нічого особливо не змінилося: чверть століття тому, коли він очолював делегацію Конгресу в Тайвані, Гінгріч спостерігав аналогічне обурення офіційних осіб у Пекіні.

"Вони не збираються воювати зі Сполученими Штатами, не збираються боротися зі спікером Палати представників, і всі ці різні погрози <…> не пройдуть", - сказав 58-й спікер Палати представників США. Як висловився політик, "люди схильні забувати, що США, як і раніше, мають потужну армію".

Республіканець Гінгріч попереджав Китай, щоб там не думали реалізовувати деякі з крайніх загроз, у тому числі заклики державного пропагандиста збивати будь-який військовий літак США, який летить на острів: "Це було б буквально актом війни, і в нас не було б іншого вибору, крім як завдати масованого удару у відповідь".

Тим часом він визнав, що реальне зіткнення країн навколо візиту Пелосі "малоймовірне".

"Ми можемо дуже швидко ізолювати Китай. У їхніх містах [почнеться] безробіття. Якщо вони не зможуть імпортувати, вони почнуть голодувати. Таким чином, китайці необов'язково перебувають у сильній позиції, щоб намагатися залякувати нас", - додав Гінгріч.

