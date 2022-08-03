Кулеба про Угорщину: Поки заяви не збігаються з рішеннями щодо України, можна працювати

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки заяви Угорщини не будуть збігатися з її рішеннями щодо України, нормальні відносини з цією країною можливі.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Я завжди дуже чітко кажу, що заяви, хоча вони бувають неприємними, емоційними, - це одне, а рішення - це інше. Угорщина приєднується до санкцій - ми бачимо, що в межах дискусії всередині ЄС Угорщина "збиває" деякі потенційні нові санкції, але це поки що не досягло критичного рівня, щоб ми могли сказати, що якийсь суттєвий крок не відбувся через Угорщину", - пояснив очільник МЗС.

Кулеба нагадав, що Угорщиина підтримала надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

"Тобто поки заяви Угорщини не будуть збігатися з її рішеннями щодо України, можна жити та працювати. Якщо те, що вони говорять, почне збігатися з тим, що вони роблять, - тоді буде проблема", - підсумував міністр.

