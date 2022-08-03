УКР
Кулеба про Угорщину: Поки заяви не збігаються з рішеннями щодо України, можна працювати

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки заяви Угорщини не будуть збігатися з її рішеннями щодо України, нормальні відносини з цією країною можливі.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Я завжди дуже чітко кажу, що заяви, хоча вони бувають неприємними, емоційними, - це одне, а рішення - це інше. Угорщина приєднується до санкцій - ми бачимо, що в межах дискусії всередині ЄС Угорщина "збиває" деякі потенційні нові санкції, але це поки що не досягло критичного рівня, щоб ми могли сказати, що якийсь суттєвий крок не відбувся через Угорщину", - пояснив очільник МЗС.

Кулеба нагадав, що Угорщиина підтримала надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

"Тобто поки заяви Угорщини не будуть збігатися з її рішеннями щодо України, можна жити та працювати. Якщо те, що вони говорять, почне збігатися з тим, що вони роблять, - тоді буде проблема", - підсумував міністр.

Читайте: "Брюссель - не наш бос": Орбан заявив, що Угорщина заважатиме рішенням ЄС, які не подобатимуться країні

У нас теж не збігаються заяви влади з їхніми справами.
03.08.2022 11:45 Відповісти
Собака гавкає, а караван прямує до мети.
03.08.2022 11:46 Відповісти
С дурного козла, хоть стакан молока хай триндять, а бензині идут и цена стабилизировалась даже снижается.
03.08.2022 11:45 Відповісти
а что думают угорці с двумя гражданствами, будут у них проблемы?
03.08.2022 11:50 Відповісти
Думаю колись ще випливуть якісь записи де зафіксовано як ****** ділили Україну разом з ху#лом... І в кращому (для них) випадку Угорщина буде виключена з ЄС, в гіршому ще більше зменшиться у своїх розмірах... Висновків з результатів попередніх світових воєн не зробили - отже історія вилікує...
03.08.2022 11:54 Відповісти
дірки пдівеачя
03.08.2022 11:56 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-03-08-2022/ Венгрия снова хочет, ждет Трампа . «Венгерско-американские отношения были на пике, когда президентом США был Дональд Трамп. Мы надеемся, что наши отношения снова достигнут таких же высот!», - заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Це та, до слова, для трампістів, щоб розуміли, хто на чиєму боці.
03.08.2022 11:58 Відповісти
Венгрия говорит то , что нравиться мацкве
НО… более миллиона венгров ( трудяг) выехало в Западную Европу
украинцы пришли на эти места - строители, кухары, клининг сервис
этому венгры пытаются проскочить между капель - бо работать у них будет некому
ВОТ ТУТ И НАДО МАНИПУЛИРОВАТЬ ВЕНГРАМИ - форумы дружбы, конференции , праздники вина и т д. Дальше работники МИД должны сообразить сами , если неполные тупицы.
03.08.2022 12:02 Відповісти
прав был сапёр Водичка
03.08.2022 12:37 Відповісти
Мадяри всіх завжди "кидають". Колись і мордор "кинуть", коли в мордору на них гроші закінчаться.
05.08.2022 11:39 Відповісти
 
 