Кулеба про Угорщину: Поки заяви не збігаються з рішеннями щодо України, можна працювати
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки заяви Угорщини не будуть збігатися з її рішеннями щодо України, нормальні відносини з цією країною можливі.
Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Я завжди дуже чітко кажу, що заяви, хоча вони бувають неприємними, емоційними, - це одне, а рішення - це інше. Угорщина приєднується до санкцій - ми бачимо, що в межах дискусії всередині ЄС Угорщина "збиває" деякі потенційні нові санкції, але це поки що не досягло критичного рівня, щоб ми могли сказати, що якийсь суттєвий крок не відбувся через Угорщину", - пояснив очільник МЗС.
Кулеба нагадав, що Угорщиина підтримала надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.
"Тобто поки заяви Угорщини не будуть збігатися з її рішеннями щодо України, можна жити та працювати. Якщо те, що вони говорять, почне збігатися з тим, що вони роблять, - тоді буде проблема", - підсумував міністр.
Це та, до слова, для трампістів, щоб розуміли, хто на чиєму боці.
НО… более миллиона венгров ( трудяг) выехало в Западную Европу
украинцы пришли на эти места - строители, кухары, клининг сервис
этому венгры пытаются проскочить между капель - бо работать у них будет некому
ВОТ ТУТ И НАДО МАНИПУЛИРОВАТЬ ВЕНГРАМИ - форумы дружбы, конференции , праздники вина и т д. Дальше работники МИД должны сообразить сами , если неполные тупицы.