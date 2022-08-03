За кошти, зібрані на "Армію дронів", Мінцифри вже закупило 98 безпілотників та наземні системи

Перший комплекс управління та чотири дрони-розвідники Fly Eye вже доставили в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Мінцифри, вже сьогодні отримана техніка вирушить на передову.

Зазначається, що всього на "Армію дронів" через платформу UNITED24 зібрали понад 751 млн гривень.

"На перші 260 млн із цієї суми уклали контракти на закупівлю двох станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye, 78 мультикоптерів Matrice, а також двох наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate.

До кінця серпня плануємо закрити першу задачу - закупити 200 дронів-розвідників.

Зараз ведемо перемовини з українськими виробниками безпілотників, такими як "Скіф", "Скайтон" та "Укрджет", які потенційно теж зможуть закуповувати для Армії дронів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві закликають українців продовжувати донатити на БПЛА.