Росія тримає сім носіїв ракет "Калібр" у Чорному й Середземному морях

У Чорному та Середземному морях станом на ранок 3 серпня на бойовому чергуванні перебувають сім ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це у Фейсбуці повідомляє командування ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 3 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр", загальний залп – 16 ракет. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні чотири кораблі й катери та один десантний корабель для логістичного забезпечення. У Середземному морі - п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", - ідеться у повідомленні.

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 29 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 35 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС ЗСУ зазначили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.