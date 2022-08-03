УКР
Росія тримає сім носіїв ракет "Калібр" у Чорному й Середземному морях

калібр

У Чорному та Середземному морях станом на ранок 3 серпня на бойовому чергуванні перебувають сім ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це у Фейсбуці повідомляє командування ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 3 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр", загальний залп – 16 ракет. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні чотири кораблі й катери та один десантний корабель для логістичного забезпечення. У Середземному морі - п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", - ідеться у повідомленні.

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 29 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 35 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Також читайте: Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила українська ППО, одна - уразила зенітно-ракетний комплекс, - Повітряні сили. ВIДЕО

У ВМС ЗСУ зазначили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Автор: 

ВМС (1426) корабель (1622) крилаті ракети (1088) море (223)
+4
з Середземного хіба що хор алєксандрова може їх до Чорного на надувних підводних плотах донести... у жодного капітана з канделябрами пукалка ще не настільки виросла, аби дати звідти залп...
показати весь коментар
03.08.2022 11:54 Відповісти
Со Средиземного они вряд ли пулять будут, пополнить нечем даже через Сирию закрыто небо. А остаться безоружными перед американскими флотами касапы уссутся.
показати весь коментар
03.08.2022 11:54 Відповісти
Візьміть в аренду у турків підводну лодку і бахнить ті колібрі
показати весь коментар
03.08.2022 11:56 Відповісти
З Середземки при совку пуляли ПЛ з підводного положення по Північному полюсу. Сам бачив.
показати весь коментар
03.08.2022 11:58 Відповісти
балістичною чому би і ні, а крилатою скільки порушень кордонів буде?
показати весь коментар
03.08.2022 12:09 Відповісти
Скинемось на 14 "Нептунів". Немає ракетоносіїв, немає ракетної загрози!!!
показати весь коментар
03.08.2022 11:59 Відповісти
Виробництво Нептунів найвеличніше закатало в дороги.
показати весь коментар
03.08.2022 12:04 Відповісти
це так, але не тіште себе. Якби бубочка не заморозив програму - часу накопичити складські запаси не вистачило
показати весь коментар
03.08.2022 12:36 Відповісти
Вистачило б чи ні, але його діяльність була "не в ту степь" м"яко кажучи. Все робилось назло Пороху.
показати весь коментар
30.12.2022 10:12 Відповісти
і цього флоту скоро не буде
показати весь коментар
03.08.2022 12:05 Відповісти
На жаль буде, через зернову угоду по кацапським кораблям стріляти не будуть, а даремно
показати весь коментар
03.08.2022 12:17 Відповісти
Воєннии експерт сказав шо 40 проц . ракет по нас вони вже шмальнули
показати весь коментар
03.08.2022 12:06 Відповісти
я вже дописував про це. І деякі військові експерти про те ж казали. Від Очакова до Севастополя 274 км по прямій, а дальність враження ракети ATACMS 310 км. Усі носії Калібрів можна ********* прямо на стоянкі у бухті. Нада заідти коригувальник чи супутникові знімки у онлайн режимі для визначення координат і піздус їм піздос. Штаб же той ВМФ ЧФ, база.
показати весь коментар
03.08.2022 12:09 Відповісти
Так вони під Новоросіиськом -- пішов хліб і вони посунулись
показати весь коментар
03.08.2022 12:15 Відповісти
Чому україна їх не знищить? Жде коли росія ці ракети випустить по людях?
показати весь коментар
03.08.2022 12:49 Відповісти
Жоден успіх Московії це шанс для Зелі почати перемовини.
показати весь коментар
03.08.2022 13:14 Відповісти
Середземне море не канає. Греки, болгари та румуні зіб'ють поки буде літити
показати весь коментар
03.08.2022 13:13 Відповісти
Може вже хто-небудь придумає як зищити нарешті ті носії
показати весь коментар
03.08.2022 14:49 Відповісти
 
 