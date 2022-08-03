Росія за вечір минулої доби випустила по Україні крилатих ракет на $114 млн, - Forbes

Українські війська лише за один вечір 2 серпня збили російських ракет на 91 млн доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Forbes.

Росія минулої доби ввечері випустила по Україні крилатих ракет на 114 мільйонів доларів.

За розрахунками видання, вартість ракети Х-101 становить 13 млн доларів, "Калібр" – 6,5 млн, "Іскандер" – 3 млн, "Онікс" – 1,25 млн, Х-22 – 1 млн, "Точка-У" – 0,3 млн.



За даними Повітряних сил ЗСУ, 2 серпня Росія випустила вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України, сім з них вдалося збити.

