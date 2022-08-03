УКР
Росія за вечір минулої доби випустила по Україні крилатих ракет на $114 млн, - Forbes

Українські війська лише за один вечір 2 серпня збили російських ракет на 91 млн доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Forbes.

Росія минулої доби ввечері випустила по Україні крилатих ракет на 114 мільйонів доларів.

За розрахунками видання, вартість ракети Х-101 становить 13 млн доларів, "Калібр" – 6,5 млн, "Іскандер" – 3 млн, "Онікс" – 1,25 млн, Х-22 – 1 млн, "Точка-У" – 0,3 млн.

За даними Повітряних сил ЗСУ, 2 серпня Росія випустила вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України, сім з них вдалося збити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила українська ППО, одна - уразила зенітно-ракетний комплекс, - Повітряні сили. ВIДЕО

крилаті ракети (1088) росія (67230)
+ танки,бронемашини, спецтехніка, трупаки, горюче.....до знищення самої кацапії тихо,але впевнено
03.08.2022 12:03 Відповісти
Ну якщо й більше , то шо ,, збивати ракети вже не треба . ? .
03.08.2022 12:06 Відповісти
Поки в Світі рахуватимуть гроші витрачені на зброю,
а не Людські Життя, війни будуть завжди.
03.08.2022 12:06 Відповісти
А скільки параша за вчора вторгувала за газ і нафту ? Чомусь здається що більше ((
03.08.2022 12:00 Відповісти
Ну якщо й більше , то шо ,, збивати ракети вже не треба . ? .
03.08.2022 12:06 Відповісти
Нам даже не ракеты сбивать нужно. Нам нужно уничтожать росийские скважины и нефтепроводы. Ато ракеты мы будем ловить до конца жизни.
03.08.2022 12:54 Відповісти
А вразили кацапи на яку суму? Писали що поцiлили у ЗРК, якщо це С-300,то вiн теж грошей коштуЭ...Й на вiдмiну вiд кацапнi,у нас iх зовсiм не багато..Грошима тут мiрятись досить погана справа..
03.08.2022 14:31 Відповісти
Там долярів як у дурня фантиків.
03.08.2022 12:01 Відповісти
І отримала 1млрд за день
03.08.2022 12:03 Відповісти
12 за місяць в квітні, зараз скоротилось. Думаєте,що товарищі гроші за газ не поділили? Та і окрім війни є потреби для існування
03.08.2022 12:06 Відповісти
ваш комент найтупіший із тих, що я бачив сьогодні
03.08.2022 12:31 Відповісти
+ танки,бронемашини, спецтехніка, трупаки, горюче.....до знищення самої кацапії тихо,але впевнено
03.08.2022 12:03 Відповісти
Тут больше вопрос не в том сколько это стоит. Подавлящий процент комплектующих там стоит в рублях - а они их напечатают. Вопрос в том - смогут ли они восстановить эти ракеты, и сколько это займет времени.
03.08.2022 12:05 Відповісти
Там не має усього комплектування ,була інформація, що на протязі місяця одна ракета. Питання чи українці свої виготовляють,бо мали для цього усе.
03.08.2022 12:10 Відповісти
Якщо санкції не будуть зняті то не зможуть . .
По оцінкам з різних джерел , запасів головних складових ракет ( електроніка і мікрочіпи ) , у русні - до осені . Відомо що один з головних заводів з випуску ракет ( НВО Вимпел ), на сьогодні вже точно зупинився , інші працюють на половину потужності .
03.08.2022 12:23 Відповісти
Поки в Світі рахуватимуть гроші витрачені на зброю,
а не Людські Життя, війни будуть завжди.
03.08.2022 12:06 Відповісти
Незабаром будемо читати таке: Росія за вечір минулої доби випустила по Україні крилатих ракет на $114 млн, але вбила украінців лише на 52 тис гривень - Forbes.
03.08.2022 12:08 Відповісти
А нам доказывали, что мультфильмы про зайчиков и белочек не способны создать мировых ублюдков.
03.08.2022 12:10 Відповісти
Точки У і х-22 нічого не коштують для москалів взагалі. Та й всі ракети якісь дорогі. Дорожче в рази, від американських.
03.08.2022 12:14 Відповісти
кацап-експерд
03.08.2022 12:18 Відповісти
Кацапи твої батьки, а я кажу як є.
03.08.2022 12:22 Відповісти
так точки-у та х-22 то з кишені громадян срср
03.08.2022 12:21 Відповісти
с-300 зрештою, яку видозмінюють для обстрілів наземних цвлей
03.08.2022 12:23 Відповісти
03.08.2022 12:14 Відповісти
Одна раета х-22 попала в торговельний центр і зробила непоправної шкоди.
03.08.2022 12:15 Відповісти
там тона вибухівки
03.08.2022 12:24 Відповісти
А причем тут средиземное море ? Какая страна разрешит пролет ракет над своей территорией оттуда в сторону Украины ? Турция, или Болгария ?
03.08.2022 12:20 Відповісти
а путіну усьо пох
03.08.2022 12:25 Відповісти
03.08.2022 12:21 Відповісти
Це не ту ботофєрму недавно викрила СБУ?
03.08.2022 12:27 Відповісти
Рашка сейчас деньги не считает. Ей за нефть и газ в день в 10 раз больше платят
03.08.2022 12:53 Відповісти
РабZeя резко сократила поставки газа и нефти...Европе это дерьмо не нужно...
Скважину которую крысы кремля заглушат восстановить очень дорого...
03.08.2022 12:58 Відповісти
параша своїм зомбі:
грошей на ремонт доріг, лікарні і газифікацію і т.д. нема,

гроші залишились тільки на ракети
03.08.2022 13:01 Відповісти
Саудиты послушали Байдена и нарастили поставки нефти...
показати весь коментар
03.08.2022 13:01 Відповісти
Нефтяное эмбарго для путлера вступит в силу с 1 января. Вяличие РабZeи сдувается Титаник идёт ко дну...🤣😂🦍
03.08.2022 13:06 Відповісти
что такое 100 милионов для РФ? когда только на газе и энергоресурсах они зарабатывают милиарды.... а если быть точнее то 19.5 милиардов в месяц. а это всего 40% от общего бюджета. плюс берем дешевую раб силу. и заводы по изготовлению оружия работают в 4 смены. Когда враг готовился годами к войне, а наш Зе к дачному сезону....

ЗЕ-де!"№;%!лы, диванные патриоты. сколько еще должно погибнуть лучших из лучших наших защитников что бы до Вас дошло что тут не победить.
03.08.2022 15:05 Відповісти
 
 