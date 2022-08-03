"В Пісках ситуація важка, але контрольована": Волонтери збирають кошти на автівки для ЗСУ та допомогу аеророзвідці

Українським захисникам на Донецькому напрямку необхідні авто.

Про це у Facebook повідомив командир відділення у 21-му окремому мотопіхотному батальйоні "Сармат" Сергій Гнезділов, передає Цензор.НЕТ.

"В Пісках ситуація важка, але контрольована. Працюємо. Наша арта працює! Підмога прийшла", - розповів український захисник.

За словами Гнезділова, наразі збираються кошти на допомогу аеророзвідці, а новоствореному підрозділу Rifflemen потрібні дві автівки.

"Всім потрібні автівки, особливо на Донецькому напрямку, особливо після останнього тижня. Залишилось зібрати менше 20% від суми, тож, долучайтесь до збору", - додав він.

Реквізити для допомоги:

https://send.monobank.ua/jar/64kVTr86LS

5168 7422 1804 7433 Приват

IBAN: UA823220010000026205326426425

PayPal: [email protected]

Про ситуацію в Пісках читайте докладніше в статі Сергія Гнезділова для Цензор.НЕТ.

