8 322 47

"В Пісках ситуація важка, але контрольована": Волонтери збирають кошти на автівки для ЗСУ та допомогу аеророзвідці

війна,артилерія

Українським захисникам на Донецькому напрямку необхідні авто.

Про це у Facebook повідомив командир відділення у 21-му окремому мотопіхотному батальйоні "Сармат" Сергій Гнезділов, передає Цензор.НЕТ.

"В Пісках ситуація важка, але контрольована. Працюємо. Наша арта працює! Підмога прийшла", - розповів український захисник.

За словами Гнезділова, наразі збираються кошти на допомогу аеророзвідці, а новоствореному підрозділу Rifflemen потрібні дві автівки.

"Всім потрібні автівки, особливо на Донецькому напрямку, особливо після останнього тижня. Залишилось зібрати менше 20% від суми, тож, долучайтесь до збору", - додав він.

Реквізити для допомоги: 

https://send.monobank.ua/jar/64kVTr86LS

5168 7422 1804 7433 Приват

IBAN: UA823220010000026205326426425

PayPal: [email protected]

Про ситуацію в Пісках читайте докладніше в статі Сергія Гнезділова для Цензор.НЕТ.

Автор: 

допомога (8665) ЗСУ (7844)
Топ коментарі
+28
03.08.2022 12:25 Відповісти
+23
Не знаю як у кого, але у нас в цеху токарні станки працюють хіба 2-3 години за цілий робочий день. От би їх завантажити для обточування стальних оболонок снарядів і мін. Але ніт.
Якщо МОУ чи Укроборонпром не спроможні організувати власне виробництво ***********, то хоча б наші олігархи за списком, що готує РНБО, чи і, що відмазались від списку, придбали би по 25-30 ліній із виробництва снарядів калібрів 150-155мм та забезпечили їх сировиною і інструментом.
От тоді б і не виникало б ситуацій, коли ЗСУ чекають як манну небесну чергової порції допомоги снарядами від наших союзників зі США, а тим часом рашисти своєю артою рівняють із землею наші укріплення на фронті і просуваються вперед.
03.08.2022 12:17 Відповісти
+21
Пишуть, що диванні експерти не варті мови,але хвиля від диванних на сайті Залужного зробила свою хоч і маленьку справу. Піски це Україна. 2014 доказано. Тримайтесь
03.08.2022 12:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пишуть, що диванні експерти не варті мови,але хвиля від диванних на сайті Залужного зробила свою хоч і маленьку справу. Піски це Україна. 2014 доказано. Тримайтесь
03.08.2022 12:14 Відповісти
Так что, теперь каждый раз в таких случаях надо кипиш поднимать в интернете, без него власть свои обязанности выполнять не будет ?
03.08.2022 12:23 Відповісти
да. эта власть не будет. и на свои обязанности, и на закон они давно "положили".
03.08.2022 12:38 Відповісти
Не знаю як у кого, але у нас в цеху токарні станки працюють хіба 2-3 години за цілий робочий день. От би їх завантажити для обточування стальних оболонок снарядів і мін. Але ніт.
Якщо МОУ чи Укроборонпром не спроможні організувати власне виробництво ***********, то хоча б наші олігархи за списком, що готує РНБО, чи і, що відмазались від списку, придбали би по 25-30 ліній із виробництва снарядів калібрів 150-155мм та забезпечили їх сировиною і інструментом.
От тоді б і не виникало б ситуацій, коли ЗСУ чекають як манну небесну чергової порції допомоги снарядами від наших союзників зі США, а тим часом рашисти своєю артою рівняють із землею наші укріплення на фронті і просуваються вперед.
03.08.2022 12:17 Відповісти
Треба рішення РНБО, Данілов, аууу!!!
03.08.2022 12:20 Відповісти
Я це пишу кожний день і міністр це знає,мабуть просити легко. Хотя,судячи,що Стугни на варті,щось таки виробляють
03.08.2022 12:21 Відповісти
можливо ви забули, але рівно до 24.02.2022 року в нас існувала концепція миру: треба просто перестати стріляти...з відповідними наслідками..., відсутність власного виробництва снарядів і небажання їх виробляти на 6-му місяці війни це воно...
03.08.2022 12:25 Відповісти
Да, было такое. Чтоб не злить *****. Вопрос только, что это было: коллективный **********, или сознательный саботаж ? Вопрос к тем самым 72 % "уставших".
03.08.2022 12:29 Відповісти
"відсутність власного виробництва снарядів і небажання їх виробляти на 6-му місяці війни це воно..."
Для тих, хто не в курсі-власні виробництва снарядів наразі неможливі, тому що усі власні оборонні підприємства орки розфігачити крилатими ракетами ще у перші тижні війни. Побудувати та запустити підприємства-це не неділі, а місяці, і особливого сенсу у цьому зараз немає, тому що і туди одразу прилетять крилаті, які, нажаль, не усі будуть збиті. І це кажу не я, а діючі генерали української армії. Тому ми залежні від поставок західних снарядів і гаубиць. Бо свої 152мм вже майже використали. Тим, хто буде знову розказувати про зелений асфальт за 3 останніх роки замість виробництва снарядів, задам питання-а чому за 5 років до зеленої влади не наштампували ані відповідної кількості 152мм, ані асфальту ? Чому було знищено величезні арсенали, у тому числі з такими снарядами, за часів попередньої влади у 2017-2018 ?
03.08.2022 12:46 Відповісти
алекс, ти дістав уже своїм гундосінням. ми вже тобі писали, що можна налагодити виробництво, якщо хотіти. в Закарпатті, наприклад. у польщі, в словаччині.
у нас є такі підприємства, де гіганські підземні площі, як от на Азовсталі були. там можна. я навіть знаю, в яких містах, але не скажу.
і за 5 років зробили стільки, що просто афігєть, ти просто не можеш цього осягнути своїм куцим сприйняттям. а що і тоді були кроти і зрадники скрізь, у першу чергу в Генштабі, так тоді з ними хоча б боролись. а не на ключові пости ставили (див Демченко, Наумов, Кулініч та ін.)
03.08.2022 13:12 Відповісти
Армія з 112 тисяч в 2014 стала 250 тис. + 50 тис нацгвардії в 2019. Стугна, Богдана, Фурія, Нептун, Верба - це Порох, Турчинов, Пашинський. А що було з армією та технікою в 2019-2022? Іксперд, мля... За Пороха Марік вернули, за Зєльцмана - втратили.
03.08.2022 15:00 Відповісти
По одному прототипу вище перерахованої техніки за П'ять років? І декілька пускових Верби з Вільхою частина з котрих була вироблена в 2020 році? Ох і міцно підняв армію Бопідняв Бурштиновобагаторейдеськореформипідсебепереписувач. А щоб збільшити кількість військових розум ого-го мабуть потрібен?(сарказм) А чому твій Суперпорох, наприклад, не привів до економічного дива в країні і на гроші від збільшення бюджету не закупив європейської зброї? Чому він як лігітьомний обіцяв зняти депутатську недоторканість, а після виборів навіть не згадав про неї? Чому не упразнилась бурштинова мафія? Чому були масові рейдерські захоплення і маски-шоу? Чому солдати з АТО жалілися про те що держава їх не забезпечує і тримаються вони тільки зусиллями волонтерів? Куди випаровувались десятки мільярдів з оборонного бюджету? Чому влада спочатку зменшила собі зарплати, а потім підняла їх? Чому в тяжкий для країни час оновлювався автопарк ВР і нардепам фінансувались дорогущі квартири в Києві? Чому переписувались реформи під себе? Чому чоловік, що викрав палку ковбаси сідав на десять років, а держслужбовці, що крали мільйонами виходили під заставу в 10% від викраденого? Я не заперечую - Боневтік гімно. Але не потрібно мені тут своє Бопіднявське гівно підсовувати. Потрібно кардинально міняти владу. Усіх! Не тільки зелених - повністю усіх в буцигарню. А на їх місця - економістів, дипломатів і вчених.
04.08.2022 02:02 Відповісти
А тепер по пунктам - що зробили за п'ять років? Тільки без брехні - перевірю інформацію по кожному пункту.
04.08.2022 01:35 Відповісти
Олігархи і багаті бізнесмени звісно могли б виготовляти будь-що. Та це зброя і тому без прохання чи вказівки від держави ніхто цього робити не буде. А держава чомусь цим не займається. Таке враження, що не хочуть витрачати бюджетні кошти, а розраховують на безкоштовну допомогу від США та інших
03.08.2022 13:14 Відповісти
Ніколи так не було, і ось знову. Прийшла допомога в Піски...
03.08.2022 12:17 Відповісти
Де ж ті машини від Фонду пана Порошенка. що вчора-позавчора-позавчеріш показували?
03.08.2022 12:18 Відповісти
Там потрібна артилерія, а не машини.
Знімай зелений асфальт і бігом туди неси, може хоч когось врятуєш
03.08.2022 12:23 Відповісти
Фонд Порошенко попри таким як ви працює і допомагає, ви про якийсь другий фонд,наприклад оп,щось знаєте,а то я в інтернеті щось інфи не бачу. Ні,знайшла,був на збір для свити на балу,хотя,також за кошти України
03.08.2022 12:25 Відповісти
З машин не постріляєш. Хоча бк можна підвезти, якшо ви про Лейланди з Хіабами. Але якщо той бк є, і якщо є до нього стволи.
03.08.2022 12:27 Відповісти
Ті машини будуть де потрібно. А от де машини від 95 кварталу???
03.08.2022 12:28 Відповісти
Ті броньовики для ДШВ.
03.08.2022 12:29 Відповісти
Які саме? Порох кожен тиждень нові привозить.
Ви про вантажівки ДАФ
чи про італійські бронеавто?
Чи про пікапи?
Чи про дрони для арти?
03.08.2022 12:58 Відповісти
Где же хоть что-нибудь от зеленского?
03.08.2022 12:21 Відповісти
он гундосики снимает, три министерства на эти клипы работают, а "а вы такiє нєблагадарныє"...
03.08.2022 12:44 Відповісти
ja vot tolko odno nepoimu - esli vse problemi reshajut VOLONTERI - kakova hrena minoboroni vobshe delaet ?
03.08.2022 12:21 Відповісти
И где все эти миллиарды западной помощи, про которые нам постоянно рассказывают ? Уже попилили ?
03.08.2022 12:25 Відповісти
А они у тебя в кармане должны быть или что? Эти деньги идут на обеспечение предыдущих долговых обязательств и закупку боеприпасов и оружия.
03.08.2022 12:28 Відповісти
Нет, они не должны быть у меня или ТЕБЯ в кармане, они должны идти на самое основное, что сейчас есть- на армию.
03.08.2022 12:32 Відповісти
Они идут не только на армию, а на поддержку экономику страны в том числе. Армия без экономики может только мясом закидывать.
03.08.2022 12:36 Відповісти
03.08.2022 12:25 Відповісти
Роман Донік гарно пише))
03.08.2022 12:56 Відповісти
теж зайшла це саме запостити
03.08.2022 13:13 Відповісти
"В Пісках ситуація важка, але контрольована". Ще одне зы словосполучень "Ворог мав тимчасовий/незначний успіх"... Ніби читали Войновича
Моя любимая фраза из Войновича:

«Дела в колхозе шли плохо, то есть не так чтобы очень плохо - можно даже сказать, что и хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже» - книга "Жизнь и приключения Ивана Ченкина»

В этой фразе, как бы формула, состояния дел в стране, в городе в котором мы живем, в фирме-колхозе, где мы работаем...

//Еще фраза: "ПОЛОЖЕНИЕ ОТЛИЧНОЕ, НО НЕ БЕЗНАДЕЖНОЕ." - но это, возможно, не из Войновича//
03.08.2022 12:27 Відповісти
Маячня, "важка" і "контрольована", це не антоніми, а ось те, що ти приплітаєш "плохо" та "харашо", це як раз антоніми.
03.08.2022 12:31 Відповісти
а в чем контролированость ситуации?? В том что получаем западные деньги зеленые их тырят а авто в ЗСУ опять волонтеры собирают...
03.08.2022 12:29 Відповісти
Давай попробую помочь с логикой, если у тебя хромают эти способности: в том, что Пески под контролем ВСУ.
03.08.2022 12:34 Відповісти
А довбана зе-влада видала "припис" командирам ЗСУ про заборону отримувати напряму від волонтерів будь яке майно,зе-гниди доки це терпіти.....
03.08.2022 12:32 Відповісти
Тебе то чего переживать,ты то не волонтёр,ты ...истун.
03.08.2022 16:18 Відповісти
+
03.08.2022 12:54 Відповісти
Таки "попрацювали" з Гнєзділовим. І всьо стало контрольованим. От про такий "контроль" і говорять небайдужі люди. Зради, звичайно, розганяти не треба, без причин, але вона інколи є. А де вона постійна, всі й так знають. А от роти все більше закривають, щоб не "дисредитували" Першу леді і владоньку найкращу за 30 років
03.08.2022 12:54 Відповісти
я не вірю, що підмога прийшла, я вірю, що така жопа скрізь,п росто до нас не долунає.
звичайно, все треба. на арту ми не можемо зібрати, то на автомобілі і дрони збиратимемо. що ж.
а в зеленій шоблі ні копійки ніхто не дав. хоча там всі вже мільйонери, і в першу чергу арахамія.
03.08.2022 13:18 Відповісти
+1000 грн
03.08.2022 13:47 Відповісти
Не вірю цим повідомленням !Те саме нам впарювали про Северодонецьк і Лисичанськ і інші міста і селища.
03.08.2022 17:57 Відповісти
Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців. Тому закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію.
03.08.2022 18:35 Відповісти
 
 