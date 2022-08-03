УКР
Найкоротший шлях до миру - західна блокада російського експорту та постачання Україні зброї, - Порошенко

Петро Порошенко закликав Захід протистояти Росії та її очільнику, зміцнюючи антипутінську коаліцію. Країни Євросоюзу та США мають заблокувати життєво важливий для Москви експорт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це Петро Порошенко сказав в інтерв’ю американському журналу Newsweek.

"Усі країни світу повинні зрозуміти, що вони є членами антипутінської коаліції", - сказав Порошенко.

Він наголосив, що Росія має бути повністю ізольована, так само як Північна Корея, Іран, Сирія та Білорусь.

Видання наголошує: російська армія захопила території України на півдні та сході, викликавши кризу біженців, зруйнувавши українську інфраструктуру та задушивши національну економіку. Окрім цього, блокада Росією українських чорноморських портів спричинила продовольчу кризу у світі через неможливість вивозити українське зерно. І хоча так звана зернова угода дозволила розпочати експорт, але все це відбувається повільно. Також безпека для суден, що будуть вивозити українське зерно, далеко не гарантована, про що свідчить російський удар по Одеському порту лише за кілька годин після підписання угоди минулого місяця.

П'ятий президент України нагадав з цього приводу, що Організація Об’єднаних Націй заявила про загрозу голоду через російську блокаду від 50 до 100 мільйонам людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС набула чинності заборона на імпорт вугілля з Росії

Він закликав міжнародних партнерів України розпочати блокаду російських портів: "Ми повинні бути рішучими".

"Якщо Росія заблокує українські порти, глобальна антипутінська коаліція може мати законне рішення для блокування російського експорту", – сказав він.

"Це була б дуже швидка реакція", – додав Порошенко.

"Поєднання санкцій і ембарго, безперечно, є найкоротшим шляхом до миру, якщо це буде супроводжуватися поставками зброї та міжнародною солідарністю", – додав п’ятий президент України.

Також читайте: Увесь світ має зупинити експорт Росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України, - Порошенко про "зернову угоду"

+49
гетьман влучно у точку як завжди
03.08.2022 12:29
+30
Как же не хватает сейчас Пороха и Турчинова в руководстве страной..
03.08.2022 12:34
+24
Але зараз інший всім керує.
Єрмак тобто. Він своє робить, все навпаки.
03.08.2022 12:31
показати весь коментар
нічого. Зеленський/Єрмак - наш президент, а Порох - наш Гетьман!
03.08.2022 12:34
Ми всі президенти.
03.08.2022 12:35
і всі ржом
03.08.2022 12:39
"ну, хоть...", але ж не смішно!
03.08.2022 12:43
Пока еще Запад слегка писяется и какается, но надеемся на более решительные действия....
03.08.2022 12:29
У московитів тих портів як на собаці бліх.
03.08.2022 12:32
Ви, мабуть, врахували всі порти в Арктиці і на Волзі?
03.08.2022 12:39
03.08.2022 12:32
Та ще б нам нормального головнокомандувача який би дав наказ їбашити по всім кацапським військах до яких дотягнуться на кацапії
03.08.2022 12:32
Зруйнувати нахрен лаптестан санкціями та ізоляцією!!! ще з більшими руїнами, ніж Рейган з Бушем зруйнували СССовок (шкода, що не довщенту).
03.08.2022 12:33
нічого, гетьмане. у "пабедителей" багато друзів, але тільки у програвших - вони - друзі - справжні.
03.08.2022 12:34
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/08/3/7361598/ - ось тут про постачання зброї, дуже цікава стаття..., вже та Спартц натякала, натякала, та все якось марно...
03.08.2022 12:34
При ситуації з аеропортом, Іловайськ і Дебальцеве, я була в опалі з Порошенко, при тому,що підтримувала хороші стосунки з Турчиновою. Усі слова від Порошенко слухає світ і втіляє в санкції. Так тримати, Гетьмане! Україна понад усе
03.08.2022 12:38
на партійному сайті є вже друга частина цього інтерв'ю: "https://eurosolidarity.org/2022/08/03/chlenstvo-********-v-nato-ne-mozhe-buty-predmetom-kompromisu-z-putinym-bo-cze-yedyna-garantiya-bezpeky-poroshenko-dlya-newsweek/ Членство України в НАТО не може бути предметом компромісу з ******, бо це єдина гарантія безпеки для України - Порошенко для Newsweek "

«Я ненавиджу ідею двосторонніх переговорів з путіним. Україна повинна вести переговори разом зі своїми партнерами (по НАТО)»,- сказав П.Порошенко в інтерв'ю. «Єдиний документ, який може гарантувати нашу безпеку - це п'ята стаття Організації Північноатлантичного договору», - додав він, маючи на увазі зобов'язання НАТО щодо колективної оборони.

«Не давайте, будь ласка, можливостей росії шантажувати Захід», - звернувся Порошенко до іноземних лідерів наприкінці інтерв'ю.
03.08.2022 12:42
Петре, найкоротший шлях до миру в Україні очистка самої "зе влади" від росії,а вже потім все решту
03.08.2022 12:58
Нефтяное эмбарго для РабZeи начнется с 1 января...Германия прекратит покупать уголь у путлера с 1 сентября...выход из кремлевской газонефтяной кабалы за сутки или месяц осуществить невозможно ...Фрау Штази слишком много накосячила за 16 лет у власти...
03.08.2022 13:28
03.08.2022 15:11
03.08.2022 15:12
починаю довіряти Порошенку.
03.08.2022 15:53

А з 2014 до 2019, не довіряв?
О це таке?
Хочу признатись. Я також, не довіряв , та не довіряю.
03.08.2022 16:10
Якби у 2019 році нарід вибрав Порошенка, то в нас були б ракети, САУ, катери, укопплектована і мотивована армія і точно не було вторгнення 24.02.2022 року.
03.08.2022 17:08
не забувай ботів нищити, як ото
03.08.2022 17:10
Це своє інтерв'ю для Newsweek сам https://t.me/PresidentPoroshenko/3809 Порошенко прокоментував так :
"***** виснажений. І хоче виграти час, щоб відновити здатність касапських військ до подальших атак. Україна не може прийняти цю ситуацію.
Санкційний тиск працює, і його треба посилювати, щоб не дати лаптям можливості відновити спроможність своєї військової машини.
лапті продовжує використовувати експорт продовольства та енергоносіїв, намагаючись послабити міжнародні санкції, а з наближенням зими кремль сподівається, що європейські політики підуть на поступки.
Але немає «української втоми» чи «санкційної втоми». Навпаки, кроки західних лідерів мають стати дедалі рішучішими"
03.08.2022 18:20
 
 