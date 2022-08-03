Найкоротший шлях до миру - західна блокада російського експорту та постачання Україні зброї, - Порошенко
Петро Порошенко закликав Захід протистояти Росії та її очільнику, зміцнюючи антипутінську коаліцію. Країни Євросоюзу та США мають заблокувати життєво важливий для Москви експорт.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це Петро Порошенко сказав в інтерв’ю американському журналу Newsweek.
"Усі країни світу повинні зрозуміти, що вони є членами антипутінської коаліції", - сказав Порошенко.
Він наголосив, що Росія має бути повністю ізольована, так само як Північна Корея, Іран, Сирія та Білорусь.
Видання наголошує: російська армія захопила території України на півдні та сході, викликавши кризу біженців, зруйнувавши українську інфраструктуру та задушивши національну економіку. Окрім цього, блокада Росією українських чорноморських портів спричинила продовольчу кризу у світі через неможливість вивозити українське зерно. І хоча так звана зернова угода дозволила розпочати експорт, але все це відбувається повільно. Також безпека для суден, що будуть вивозити українське зерно, далеко не гарантована, про що свідчить російський удар по Одеському порту лише за кілька годин після підписання угоди минулого місяця.
П'ятий президент України нагадав з цього приводу, що Організація Об’єднаних Націй заявила про загрозу голоду через російську блокаду від 50 до 100 мільйонам людей.
Він закликав міжнародних партнерів України розпочати блокаду російських портів: "Ми повинні бути рішучими".
"Якщо Росія заблокує українські порти, глобальна антипутінська коаліція може мати законне рішення для блокування російського експорту", – сказав він.
"Це була б дуже швидка реакція", – додав Порошенко.
"Поєднання санкцій і ембарго, безперечно, є найкоротшим шляхом до миру, якщо це буде супроводжуватися поставками зброї та міжнародною солідарністю", – додав п’ятий президент України.
«Я ненавиджу ідею двосторонніх переговорів з путіним. Україна повинна вести переговори разом зі своїми партнерами (по НАТО)»,- сказав П.Порошенко в інтерв'ю. «Єдиний документ, який може гарантувати нашу безпеку - це п'ята стаття Організації Північноатлантичного договору», - додав він, маючи на увазі зобов'язання НАТО щодо колективної оборони.
«Не давайте, будь ласка, можливостей росії шантажувати Захід», - звернувся Порошенко до іноземних лідерів наприкінці інтерв'ю.
"***** виснажений. І хоче виграти час, щоб відновити здатність касапських військ до подальших атак. Україна не може прийняти цю ситуацію.
Санкційний тиск працює, і його треба посилювати, щоб не дати лаптям можливості відновити спроможність своєї військової машини.
лапті продовжує використовувати експорт продовольства та енергоносіїв, намагаючись послабити міжнародні санкції, а з наближенням зими кремль сподівається, що європейські політики підуть на поступки.
Але немає «української втоми» чи «санкційної втоми». Навпаки, кроки західних лідерів мають стати дедалі рішучішими"