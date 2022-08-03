Найкоротший шлях до миру - західна блокада російського експорту та постачання Україні зброї, - Порошенко

Петро Порошенко закликав Захід протистояти Росії та її очільнику, зміцнюючи антипутінську коаліцію. Країни Євросоюзу та США мають заблокувати життєво важливий для Москви експорт.

"Усі країни світу повинні зрозуміти, що вони є членами антипутінської коаліції", - сказав Порошенко.

Він наголосив, що Росія має бути повністю ізольована, так само як Північна Корея, Іран, Сирія та Білорусь.

Видання наголошує: російська армія захопила території України на півдні та сході, викликавши кризу біженців, зруйнувавши українську інфраструктуру та задушивши національну економіку. Окрім цього, блокада Росією українських чорноморських портів спричинила продовольчу кризу у світі через неможливість вивозити українське зерно. І хоча так звана зернова угода дозволила розпочати експорт, але все це відбувається повільно. Також безпека для суден, що будуть вивозити українське зерно, далеко не гарантована, про що свідчить російський удар по Одеському порту лише за кілька годин після підписання угоди минулого місяця.

П'ятий президент України нагадав з цього приводу, що Організація Об’єднаних Націй заявила про загрозу голоду через російську блокаду від 50 до 100 мільйонам людей.

Він закликав міжнародних партнерів України розпочати блокаду російських портів: "Ми повинні бути рішучими".

"Якщо Росія заблокує українські порти, глобальна антипутінська коаліція може мати законне рішення для блокування російського експорту", – сказав він.

"Це була б дуже швидка реакція", – додав Порошенко.

"Поєднання санкцій і ембарго, безперечно, є найкоротшим шляхом до миру, якщо це буде супроводжуватися поставками зброї та міжнародною солідарністю", – додав п’ятий президент України.

