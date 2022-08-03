УКР
На саміті Кримської платформи обговорюватимуться дипломатичні зусилля, необхідні для деокупації півострова, - Кулеба

Україна за жодних обставин не відмовиться від ідеї деокупації Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"На саміті Кримської платформи, який 23 серпня з об’єктивних причин збереться онлайн, буде обговорюватися все, що сприяє деокупації півострова в частині дипломатичних зусиль. ... Ми хочемо послати дуже чіткий сигнал: навіть якщо теоретично - цього не буде, але якщо теоретично - ворог знову стоятиме під Києвом, ми все одно будемо планувати деокупацію Криму", - сказав він.

За словами Кулеби, як би не було складно, необхідно завжди думати стратегічно - прийде момент, коли ми деокупуємо свої території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може повернути військовим шляхом окуповані території та зробить це, - Данілов

"І саміт Кримської платформи - це сигнал якраз про це. Не буде такого моменту в історії, коли нам буде "не до Криму", "не до Лисичанська" чи якогось іншого міста, яке наразі тимчасово захоплене. Так, ідеться про дипломатію, але ми про це говоримо", - зазначив очільник МЗС.

Другою причиною важливості проведення саміту, зауважив міністр, є неформальний наратив у деяких столицях, що "Крим - це, безумовно, Україна, але ви з Кримом особливо обережно, тому що це оголений нерв Росії".

"Тому ми хочемо ще раз застовбити, що Крим - це Україна, і ми будемо говорити про нього що захочемо і робити що захочемо. Це принциповий момент", - наголосив глава української дипломатії.

Нагадаємо, заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква на брифінгу 2 серпня заявив, що у рамках другого саміту Кримської платформи, що відбудеться у форматі онлайн 23 серпня, вже зареєстровано 48 учасників, включаючи представників держав Азії, Латинської Америки та Африки. Окрім того, у жовтні цього року планується проведення саміту Кримської платформи у форматі парламентського виміру за участю спікерів парламентів іноземних держав.

Також читайте: Новий саміт Кримської платформи відбудеться наприкінці серпня

Крим (14217) саміт (826) Кулеба Дмитро (3605) деокупація (951) Кримська платформа (320)
Топ коментарі
+11
Пальцев в жо**** себя вы**** со своей дипломатической деокупацией. Хватит издеваться над нами
показати весь коментар
03.08.2022 12:46 Відповісти
+10
Останнім часом у кулеби щось з кухою зовсім погано...
показати весь коментар
03.08.2022 12:56 Відповісти
+10
конечно дипломатическим) так еще лет 20 можно нехилую зп и премии себе выписывать и родственников трудоустраивать
показати весь коментар
03.08.2022 12:59 Відповісти
дипломатические??????
показати весь коментар
03.08.2022 12:45 Відповісти
конечно дипломатическим) так еще лет 20 можно нехилую зп и премии себе выписывать и родственников трудоустраивать
показати весь коментар
03.08.2022 12:59 Відповісти
Кстати "Крімская платформа" состоится в октябре в Хорватии ! Бархатній сезон! Красота
показати весь коментар
03.08.2022 14:06 Відповісти
Дипломатичним шляхом Крим не деокупуємо, а лише тільки повним потопленням чорноморського флоту кацапів і руйнацією незаконнозбудованого кримського мосту
показати весь коментар
03.08.2022 12:46 Відповісти
Так Кулеба может забув, яке чортило с чурбанською рожею пропонувало "забыть пра Крым на всег 15 лет"...
показати весь коментар
03.08.2022 15:17 Відповісти
сигнальщик Кулєба посилає чіткий сигнал- Ми хочемо послати дуже чіткий сигнал: навіть якщо теоретично - цього не буде, але якщо теоретично - ворог знову стоятиме під Києвом, ми все одно будемо планувати деокупацію Криму", - занавіс.
показати весь коментар
03.08.2022 12:55 Відповісти
Заболтать - весь принцип нынешней полити бибочки и его шайки
показати весь коментар
03.08.2022 12:55 Відповісти
Останнім часом у кулеби щось з кухою зовсім погано...
показати весь коментар
03.08.2022 12:56 Відповісти
він ніхто. виконавець.
показати весь коментар
03.08.2022 12:59 Відповісти
він "ганчірка " Єлдака і має виконувати все, що він йому наказує, інакше вилізе дууже неприємний компромат на нього та його жінку.
показати весь коментар
03.08.2022 13:21 Відповісти
Втомився,мабуть скоро поiде пслом в Андорру...
показати весь коментар
03.08.2022 15:20 Відповісти
Проговорився, ок, ще б зрозуміти як влада планує до зими війну закінчити.
показати весь коментар
03.08.2022 12:59 Відповісти
Вони завбачливо не писали до якоi зими..
показати весь коментар
03.08.2022 15:22 Відповісти
Проведуть ППР і ***** втече з Криму?
показати весь коментар
03.08.2022 13:00 Відповісти
Pаботы нет,ракеты летят,курить в общественном месте нельзя, даже электронную сигарету,кулечки запретили,а всеравно продают,пох..й на природу,а платим мы,какие то налоги повышают,зп. себе депутаты подняли,за юбки не прятаться,а говорил не нападут.Азовцев взорвали,террористами обьявили-нае..бали,Херсон-прое..бали.ВЫ за..*****!Есть+,САП назначили,не прошло и 2 лет,да, еще хорошо что ковидом не зае..буют,видать все бабки освоили.
показати весь коментар
03.08.2022 13:01 Відповісти
ціни, курс бакса підтягують к ************** непомітно...
показати весь коментар
03.08.2022 13:07 Відповісти
Є речі про які краще не говорити в такий час але так, найважчі часи ще нажаль попереду.
показати весь коментар
03.08.2022 13:13 Відповісти
Кримська платформа потрібна ОП щоб болтати язиками.
показати весь коментар
03.08.2022 13:05 Відповісти
Якщо притягнуть туди пiанiно,то й не тiльки язиками...
показати весь коментар
03.08.2022 15:25 Відповісти
Не днище - бездна.
показати весь коментар
03.08.2022 13:07 Відповісти
Шредер уже сегодня над нами посмеялся по этому поводу что дипломатическим путем это поколение украинцев крыма не увидит. А следуещее поколение уже и забудет что крым был украинским.
показати весь коментар
03.08.2022 13:11 Відповісти
Значит всё будет ровно наоборот, потому что шредер - кремлевский балабол.
показати весь коментар
03.08.2022 14:53 Відповісти
Вам нема куда гроші просирати? Є Рамштайн . яка після нього ***** платформа?
показати весь коментар
03.08.2022 13:11 Відповісти
Це якась псевдодипломатія всіх нахер і всіх на фронт і гроши на содержанія долба.ба зеленського ОП Міністерств теж віддати ЗСУ
показати весь коментар
03.08.2022 13:51 Відповісти
говорят что немцы на кривой рог двигают, эти крым освобождают. кто бреше!?
показати весь коментар
03.08.2022 13:51 Відповісти
Чтоб на Кривой Рог двигать, немцам нужно сначала осилить выйти на административные границы Херсонской области.
показати весь коментар
03.08.2022 14:58 Відповісти
Там орки лезут дальше

А эти о дипломатии мечтают
показати весь коментар
03.08.2022 14:00 Відповісти
Так они к Кобзону лезут.
показати весь коментар
03.08.2022 14:55 Відповісти
Там вже суцiльнi аншлаги- мiсця тiльки на балконi зал ишились...
показати весь коментар
03.08.2022 15:30 Відповісти
 
 