На саміті Кримської платформи обговорюватимуться дипломатичні зусилля, необхідні для деокупації півострова, - Кулеба

Україна за жодних обставин не відмовиться від ідеї деокупації Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"На саміті Кримської платформи, який 23 серпня з об’єктивних причин збереться онлайн, буде обговорюватися все, що сприяє деокупації півострова в частині дипломатичних зусиль. ... Ми хочемо послати дуже чіткий сигнал: навіть якщо теоретично - цього не буде, але якщо теоретично - ворог знову стоятиме під Києвом, ми все одно будемо планувати деокупацію Криму", - сказав він.

За словами Кулеби, як би не було складно, необхідно завжди думати стратегічно - прийде момент, коли ми деокупуємо свої території.

"І саміт Кримської платформи - це сигнал якраз про це. Не буде такого моменту в історії, коли нам буде "не до Криму", "не до Лисичанська" чи якогось іншого міста, яке наразі тимчасово захоплене. Так, ідеться про дипломатію, але ми про це говоримо", - зазначив очільник МЗС.

Другою причиною важливості проведення саміту, зауважив міністр, є неформальний наратив у деяких столицях, що "Крим - це, безумовно, Україна, але ви з Кримом особливо обережно, тому що це оголений нерв Росії".

"Тому ми хочемо ще раз застовбити, що Крим - це Україна, і ми будемо говорити про нього що захочемо і робити що захочемо. Це принциповий момент", - наголосив глава української дипломатії.

Нагадаємо, заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква на брифінгу 2 серпня заявив, що у рамках другого саміту Кримської платформи, що відбудеться у форматі онлайн 23 серпня, вже зареєстровано 48 учасників, включаючи представників держав Азії, Латинської Америки та Африки. Окрім того, у жовтні цього року планується проведення саміту Кримської платформи у форматі парламентського виміру за участю спікерів парламентів іноземних держав.

