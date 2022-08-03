Ми розірвемо дипвідносини з Білоруссю, якщо її армія зайде на територію України, - Кулеба

Білорусь є співучасником злочину агресії проти України.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прекрасно пам’ятаю, як у ніч проти 24 лютого з території Білорусі розпочалося вторгнення в Україну. До цього білоруси присягалися, що Білорусь для нас не становить жодної загрози. У нас немає ілюзій щодо Білорусі, а є тверезий аналіз того, що відбувається, і яким чином не давати додаткових приводів лукашенку ухвалювати ті чи інші рішення.

Я вже казав публічно, і моя позиція не змінилася: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, я негайно відправлю пропозицію розірвати з ними дипломатичні відносини", - наголосив міністр.

Водночас, за словами Кулеби, Білорусь є співучасником злочину агресії проти України, це не підлягає жодним сумнівам.

"Тому жодних виправдань їм немає і не буде", - підсумував очільник МЗС.

Також читайте: У разі необхідності Росія здатна перекинути свої війська до Білорусі за кілька тижнів, - ГУР