УКР
Ми розірвемо дипвідносини з Білоруссю, якщо її армія зайде на територію України, - Кулеба

лукашенко,путін

Білорусь є співучасником злочину агресії проти України.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прекрасно пам’ятаю, як у ніч проти 24 лютого з території Білорусі розпочалося вторгнення в Україну. До цього білоруси присягалися, що Білорусь для нас не становить жодної загрози. У нас немає ілюзій щодо Білорусі, а є тверезий аналіз того, що відбувається, і яким чином не давати додаткових приводів лукашенку ухвалювати ті чи інші рішення.

Я вже казав публічно, і моя позиція не змінилася: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, я негайно відправлю пропозицію розірвати з ними дипломатичні відносини", - наголосив міністр.

Водночас, за словами Кулеби, Білорусь є співучасником злочину агресії проти України, це не підлягає жодним сумнівам.

"Тому жодних виправдань їм немає і не буде", - підсумував очільник МЗС.

Білорусь (8027) дипломатія (719) Кулеба Дмитро (3605)
+70
Феерический дол...б. А то, что со с территории белорашки нас обстреливают, заходят дрг, то нэ на часи?!!
показати весь коментар
03.08.2022 12:42 Відповісти
+51
Армия бульбашей уже была в Украине и стояла в 30км от Киева. Проснись придурок!!! А то что бульбаши обстреливают нас каждый день ракетами от которых погибли десятки тысяч людей ето ничего не значит?
показати весь коментар
03.08.2022 12:43 Відповісти
+33
Ракетами "хай обстрілюють" .... аби не заходили.
Там у ЗЕкоМанди взагалі є адекватні ?
показати весь коментар
03.08.2022 12:47 Відповісти
Проблема не в розриві дипвідносин.
Проблема трохи глибша. Для українців орки і ******** це вороги. А для зелених ******* вороги це українці, а орки і ******** то бізнес партнери. Звідти і оця риторика, яка в закони людської логіки взагалі не поміщається аж ніяк.
показати весь коментар
03.08.2022 14:35 Відповісти
по факту так і виглядає, бо як можна пояснити,що деякі демократичні країни запровадили сильніші санкції ніж жертви агресії..
показати весь коментар
03.08.2022 15:29 Відповісти
мощно задвинул! МИД возглавляет капитан Очевидность.
показати весь коментар
03.08.2022 14:37 Відповісти
А то нічого, що 24.02.22р російські війська зайшли в Україну з Білорусі прямо по великокрадівничому асфальту?"Ілі єта можна, зєлєнушкі" ви наші?
показати весь коментар
03.08.2022 14:44 Відповісти
и всё? а я думал мы ********* беларусь.
показати весь коментар
03.08.2022 14:47 Відповісти
Розірвати два відносини з бульбашськими зрадниками!
показати весь коментар
03.08.2022 14:48 Відповісти
Ще гірше. Відравимо туди посолкою (чи послинєю) Верещук!
показати весь коментар
03.08.2022 15:06 Відповісти
Послицею.
показати весь коментар
03.08.2022 17:50 Відповісти
Як стверджує сайт Посольства України в Білорусії, "Інтересам України відповідає розвиток прагматичного українсько-білоруського торговельно-економічного співробітництва." (Джерело:
https://belarus.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/346-politichni-vidnosini-mizh-ukrajinoju-ta-bilorussyu) .
Тобто, більше обстрілів - більше прагматизму.
У рамках такого "співробітництва" компанія "Аккорд-Тур" возить через бєларусію туристів до країн Балтії. "Шановні українські туристи, погляньте направо - ви бачите спалахи. Це нова цікавинка нашого маршруту - обстріл території України з російських "Градів"".
показати весь коментар
03.08.2022 15:11 Відповісти
Ці загравання МЗС з ворогами вже не просто дратують а просто нецензурним словом варто назвати.Тобто те, що звідти летять ракети та був наступ на столицю від якого загинули тисячи українців міністру виявилося цього мало що б розірвати зв'язки..
показати весь коментар
03.08.2022 15:26 Відповісти
Дурість невиліковна
показати весь коментар
03.08.2022 15:28 Відповісти
Плевать на эти "дипотношения" они давно уже должны быть разорваны!
Нужно угоражать физическим истребление Таракана с сынком и всех приближенных к нему лиц!
показати весь коментар
03.08.2022 15:32 Відповісти
Як можуть бути досі не розірваними дипвідношення, після того, як Білорусь з 24 лютого є співучасником нападу?
показати весь коментар
03.08.2022 15:43 Відповісти
Ми не просто розірвемо відносини,
Ми їх виб'ємо за тиждень(це було висказано аналітиками)
Україна "перемеле" їх за тиждень.
Я думаю військовослужбовці(Белорусі) не ідіоти, як рузьке чмо, яке приїхало "защищать от неонацистів"......
Приїхало 23 липня, поїхало в ПАКЕТІ"на рОдіну 25 липня.......
Інтурист????.....ні, ні ,ні !!!...русТурист....)))
показати весь коментар
03.08.2022 22:31 Відповісти
