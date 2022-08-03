Ми розірвемо дипвідносини з Білоруссю, якщо її армія зайде на територію України, - Кулеба
Білорусь є співучасником злочину агресії проти України.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Я прекрасно пам’ятаю, як у ніч проти 24 лютого з території Білорусі розпочалося вторгнення в Україну. До цього білоруси присягалися, що Білорусь для нас не становить жодної загрози. У нас немає ілюзій щодо Білорусі, а є тверезий аналіз того, що відбувається, і яким чином не давати додаткових приводів лукашенку ухвалювати ті чи інші рішення.
Я вже казав публічно, і моя позиція не змінилася: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, я негайно відправлю пропозицію розірвати з ними дипломатичні відносини", - наголосив міністр.
Водночас, за словами Кулеби, Білорусь є співучасником злочину агресії проти України, це не підлягає жодним сумнівам.
"Тому жодних виправдань їм немає і не буде", - підсумував очільник МЗС.
Проблема трохи глибша. Для українців орки і ******** це вороги. А для зелених ******* вороги це українці, а орки і ******** то бізнес партнери. Звідти і оця риторика, яка в закони людської логіки взагалі не поміщається аж ніяк.
https://belarus.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/346-politichni-vidnosini-mizh-ukrajinoju-ta-bilorussyu) .
Тобто, більше обстрілів - більше прагматизму.
У рамках такого "співробітництва" компанія "Аккорд-Тур" возить через бєларусію туристів до країн Балтії. "Шановні українські туристи, погляньте направо - ви бачите спалахи. Це нова цікавинка нашого маршруту - обстріл території України з російських "Градів"".
Нужно угоражать физическим истребление Таракана с сынком и всех приближенных к нему лиц!
Ми їх виб'ємо за тиждень(це було висказано аналітиками)
Україна "перемеле" їх за тиждень.
Я думаю військовослужбовці(Белорусі) не ідіоти, як рузьке чмо, яке приїхало "защищать от неонацистів"......
Приїхало 23 липня, поїхало в ПАКЕТІ"на рОдіну 25 липня.......
Інтурист????.....ні, ні ,ні !!!...русТурист....)))