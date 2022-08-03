Тільки вчора Росія випустила по Україні ракет на $100 млн. Путін прирікає РФ на бідність, - МЗС

Путін війною прирікає Росію на бідність, замість того, щоб інвестувати в її майбутнє.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки вчора Росія завдала удару по Україні ракетами на $100 млн. Путін своєю злочинною війною прирікає РФ на бідність замість того, щоб інвестувати в її майбутнє. Чи не час росіянам припинити марширувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити запитання?" - наголосив Ніколенко.

