Тільки вчора Росія випустила по Україні ракет на $100 млн. Путін прирікає РФ на бідність, - МЗС

Путін війною прирікає Росію на бідність, замість того, щоб інвестувати в її майбутнє.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки вчора Росія завдала удару по Україні ракетами на $100 млн. Путін своєю злочинною війною прирікає РФ на бідність замість того, щоб інвестувати в її майбутнє. Чи не час росіянам припинити марширувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити запитання?" - наголосив Ніколенко.

Читайте: Російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів і мусять відповідати, - Ніколенко про заклик посольства РФ у Великій Британії

+25
Речник, просто заповзи в канаву і здохни, добре? **** кончена! А про Україну подумать не хочеш? На що твої зелені гниди її прирекли? Які ж ви кончені, *****!
03.08.2022 13:19 Відповісти
+16
Ніколенко зедятел озвуч рядом цифру скільки вчора за день за газ німетчина перерахувала оркам. Буггалтер ти наш розумник.
03.08.2022 13:20 Відповісти
+14
Рост стоимости газа и нефти покроет все расходы. Зелебобики хватит руснявые деньги считать....
03.08.2022 13:21 Відповісти
іншими словами, ви зовсім не проти, щоб рашка вітрачала на нас гроші таким чином?
03.08.2022 13:42 Відповісти
что такое 100 милионов для РФ? когда только на газе и энергоресурсах они зарабатывают милиарды.... а если быть точнее то 19.5 милиардов в месяц. а это всего 40% от общего бюджета. плюс берем дешевую раб силу. и заводы по изготовлению оружия работают в 4 смены. Когда враг готовился годами к войне, а наш Зе к дачному сезону....

ЗЕ-де!"№;%!лы, диванные патриоты. сколько еще должно погибнуть лучших из лучших наших защитников что бы до Вас дошло что тут не победить.
03.08.2022 14:59 Відповісти
Не потрібно рахувати гроші пітьми, а щоденно думати про те, як найскоріше знищити її воєнні жала, що встромились в тіло України.
03.08.2022 13:20 Відповісти
100 000 млн для россии - это копейки. Она каждый день зарабатывает миллиард.
03.08.2022 13:21 Відповісти
таки да
03.08.2022 13:28 Відповісти
Перефразую: "При зарплаті 1000 грн на день ви ввечері пробухали 200 грн. Та ви прирікаєте свою сім'ю на бідність!!!"
03.08.2022 13:21 Відповісти
Да им похеру, у них девиз - САМИ НЕ ЖИЛИ, И ВАМ НЕ ДАДИМ!!! Это же нация упоротых...
03.08.2022 13:23 Відповісти
Він їх не купує. Вони в нього радянські
03.08.2022 13:23 Відповісти
Яке розумне в нас МЗС - тупий та ще тупіший.
03.08.2022 13:23 Відповісти
Невже ви не розумієте що кацапському керівництву начхати, як будуть жити кацапи?
Навіть кацапам на це начхати!
Треба просто жити і працювати на перемогу!
03.08.2022 13:24 Відповісти
лапті їм подобаються,
слухняно потуже затянуть пояса і будуть сидіти
03.08.2022 13:25 Відповісти
В мзс ****** похоже работают, на ***** на из деньги либо, ты лучше расскажи всему миру сколько у нас людей погибает от этих ракет, конченое
03.08.2022 13:25 Відповісти
чи мне не п.х#й на ту "бедность на россии". у них доходов в разы больше. ракеты летят по нам. считайте деньги в своем кармане. сколько мы потратили на перехват? сколько людей погибло и какие убытки от тех ракет, которые прорвались?
03.08.2022 13:26 Відповісти
Досить копіювати кацапську інформаційну політику типу пох як у нас, головне що у них погано. Ми хочемо чути що держава в такий час для людей робить, для дітей, для тих хто все втратив, на це треба фокусувати увагу якщо ви хочете підняти моральний стан населення, а не те що сусід на 100 мільйонів по нам ракет випустив і як від цього йому погано.
03.08.2022 13:27 Відповісти
шо за дурня? металобрухт часів СРСР у них безкотовний. Всі народи тюрми СРСР зали в бідності щоб ці ракети зробити, і які зараз летять на наші голови. А ЄС платить щодня мільярд євро за енергоносії.
03.08.2022 13:28 Відповісти
А ми не пуляючи у відповідь багатіємо?
03.08.2022 13:29 Відповісти
як там: доки товстий похудне - то бідний з голоду помре. То про них та про нас. Речники - ху..чники, понабирали придурків з числа родичів, коханців/коханок, дали високі зарплати щоб своїми дебільними спічами повітря трусити.
Кацапи за 5 місяців війни одержали за рахунок експорту сировини та енергоресурсів біля 95 млрд євро. Що ж на уряд зробив щоб ми одержали хоч десяту частину від такого обсягу??? ввід пільги для бізнесу олігархів що ті зовсім податки не платили, списує борги одному бородатому персонажу???
03.08.2022 13:29 Відповісти
Краще скажи скільки ВенЯдіктова гундосому занесла за посаду посла в Швейцарії, чи розрахувалась флешмобом в підтримку "блєді-розкарячки"?
03.08.2022 13:32 Відповісти
Повірте мені, будуть їсти лапухи та парену солому по коліна у лайні, але ракет в них вистачить, щоб бомбити Україну століттями.
03.08.2022 13:33 Відповісти
у них что патриотизм зашкаливает?
03.08.2022 13:37 Відповісти
там оборонку перевели на роботу в три зміни, пуйло недавніми указами заборонив працівникам оборонки виїзд за кордон, також запроваджують ненормований робочий час, ануляція вихідних та відпусток. Санкції??? це тільки по питанню новітньої електронної бази їх може зачіпити, хоча є Китай та поставки з третіх країн. А от ********** 152 мм вони клєпають сотнями тисяч в день. Як пишуть в Пісках 6500 прильотів в сутки....
А ми що??? патронного заводу немає, про снаряди вже говорити не хочеться. Автомобілі для армії волонтери постачають правдами та неправдами
03.08.2022 13:42 Відповісти
в 4 смены работают. ет на заводах где клепают ракеты.
03.08.2022 15:03 Відповісти
Кацапи крім кількох міст і так жили бідно, тому їм не звикати. А те, що Харків і Миколаїв перетворюють в Маріуполь не кажучи про те, що вся Україна бідніє і тепер точно бідніша від рашки, бо у них все ціле і неушкоджене, то Ніколенка якось не турбують. А зима вже близько...
03.08.2022 13:35 Відповісти
"Тільки вчора Росія завдала удару по Україні ракетами на $100 млн." Ага, і продала нафти/газу щонайменше на $ 1 млрд...
03.08.2022 13:37 Відповісти
Да и хер с ними,пусть хоть от голода повздыхают все, не волнует!
03.08.2022 13:41 Відповісти
На РФ треба накласти такі реальні і серйозні санкції, щоби їх по-справжньому відчув навіть глибинний народ, і не знімати їх доти, поки РФ не відмовиться від володіння ядерною зброєю. Щоби їм світила перспектива їсти траву, в ім'я свого «вялічія». Північна Корея - не аргумент. Вони весь час так живуть і іншого життя просто не знають, а ці вже щось таки з нормального ниття попробували і тепер вряд чи погодяться їсти траву, навіть за ради «вялічія»
03.08.2022 14:04 Відповісти
У нас помилково вважають, що погіршення умов життя кацапів і диктатура підштовхне їх нарід повстати, та нічого подібного. Тривалість існування СССР доказали зворотне. Кацапи можуть і будуть далі жити в багні, бо в середньому вони завжди так жили. Більше того їх диктатури за останні 100 років влаштовували повністю, тому хоч Сталін, хоч Ху*ло, але рецепт простий, лиш би всі сусіди боялися і ще трохи воєн для згуртованості.
03.08.2022 14:21 Відповісти
Плохо, когда нищий считает расходы богатого.
Этому речнику тоже пора уже послать послом в какую-нибудь страну.
Зеле - это как "два пальца об асфальт".
03.08.2022 15:02 Відповісти
Это ппц. Это в стиле Россия выпустила по Украине 12 ядерных боеголовок, а это значит что теперь у России на 12 ядерных боеголовок меньше, ха ха ха... Идиоты.
03.08.2022 15:50 Відповісти
Про яку бідність мова, якщо щодня РФ піднімає 1млрд доларів на експорті газу.
І якщо прийде таки матеріальна нужда до кацапів, то виннні в цьому будуть піндоси, біндеровци, гейропа, але не їх оскаженілий фюрер і його дурнуваті холуї.
Поки булька червона у кацапа з носа не вилізе, то він буде хотіти стати володарем світу.
03.08.2022 16:05 Відповісти
А Німеччина за це все "заплатила".
05.08.2022 11:46 Відповісти
 
 