Тільки вчора Росія випустила по Україні ракет на $100 млн. Путін прирікає РФ на бідність, - МЗС
Путін війною прирікає Росію на бідність, замість того, щоб інвестувати в її майбутнє.
Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки вчора Росія завдала удару по Україні ракетами на $100 млн. Путін своєю злочинною війною прирікає РФ на бідність замість того, щоб інвестувати в її майбутнє. Чи не час росіянам припинити марширувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити запитання?" - наголосив Ніколенко.
ЗЕ-де!"№;%!лы, диванные патриоты. сколько еще должно погибнуть лучших из лучших наших защитников что бы до Вас дошло что тут не победить.
Навіть кацапам на це начхати!
Треба просто жити і працювати на перемогу!
слухняно потуже затянуть пояса і будуть сидіти
Кацапи за 5 місяців війни одержали за рахунок експорту сировини та енергоресурсів біля 95 млрд євро. Що ж на уряд зробив щоб ми одержали хоч десяту частину від такого обсягу??? ввід пільги для бізнесу олігархів що ті зовсім податки не платили, списує борги одному бородатому персонажу???
А ми що??? патронного заводу немає, про снаряди вже говорити не хочеться. Автомобілі для армії волонтери постачають правдами та неправдами
Этому речнику тоже пора уже послать послом в какую-нибудь страну.
Зеле - это как "два пальца об асфальт".
І якщо прийде таки матеріальна нужда до кацапів, то виннні в цьому будуть піндоси, біндеровци, гейропа, але не їх оскаженілий фюрер і його дурнуваті холуї.
Поки булька червона у кацапа з носа не вилізе, то він буде хотіти стати володарем світу.