Литва знову може заблокувати транзит РФ до Калінінграда, бо банк відмовляється проводити російські платежі

Транзит територією Литви до Калінінграда знову під загрозою блокування - через санкції проти РФ банк відмовляється проводити платежі від російських перевізників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За словами міністра транспорту Литви Марюса Скуодіса, його країна не може зобов'язати банки оплачувати послуги транзиту до Калінінграда.

"Держава не може зобов'язувати банки приймати платежі з Росії й все залежатиме від їхніх власних рішень. Я не можу уявити, щоб компанії в моєму секторі могли надавати послуги, якщо за ці послуги не платять", - сказав Скуодіс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після роз'яснень Єврокомісії Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів до Калінінграда, - DW

Він додав, що за здійснення розрахунків щодо транзиту відповідальний клієнт - російська сторона.

Як нагадує Еспресо, 18 червня Литва припинила транзит до Калінінграда товарів, які потрапили під європейські санкції. 22 липня литовська держкомпанія LTG Cargo відновила транзит. Однак "Šiaulių bankas", через який проходила оплата, заявив що призупиняє банківських операцій з Росією та Білорусією з 1 вересня.

28 липня стало відомо, що "Šiaulių bankas", який одноосібно обслуговує весь транзит російських товарів, через санкції припиняє будь-які операції з Росією з 1 вересня.

Також читайте: Єврокомісія дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області РФ залізницею

Браво,Литва.
03.08.2022 13:30 Відповісти
Парашники не смотрят классику:
03.08.2022 13:31 Відповісти
І це, було би правильно.
03.08.2022 13:31 Відповісти
Опять c утра до вечера в каждой новости гадить будешь?Давно дектив был?
03.08.2022 13:57 Відповісти

https://www.tiktok.com/@semyonskrepetsky/video/6999714862922255618
03.08.2022 13:40 Відповісти
Італійській страйк. Почали притримуватися ВСІХ інструкцій, положень і законів і все стало
03.08.2022 13:59 Відповісти
Надо арахамию в помощь, этот подонок договорится...
03.08.2022 14:27 Відповісти
 
 