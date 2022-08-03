Пєсков про переговори з Україною: РФ готова йти дипломатичним шляхом, але на своїх умовах

В Кремлі заявили, що готові до переговорів з Україною, але тільки на своїх умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"РФ була і залишається готовою до вирішення української проблеми дипломатичним шляхом, але на своїх умовах", - цитує видання прессекретаря Путіна Пєскова.

Також, за словами Пєскова, Україна нібито створює перешкоди для постачання російського газу до Європи "під абсолютно надуманим приводом".

