Пєсков про переговори з Україною: РФ готова йти дипломатичним шляхом, але на своїх умовах
В Кремлі заявили, що готові до переговорів з Україною, але тільки на своїх умовах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"РФ була і залишається готовою до вирішення української проблеми дипломатичним шляхом, але на своїх умовах", - цитує видання прессекретаря Путіна Пєскова.
Також, за словами Пєскова, Україна нібито створює перешкоди для постачання російського газу до Європи "під абсолютно надуманим приводом".
Топ коментарі
Hanka Panyanka
03.08.2022 13:39
Прощай немытая раССея
03.08.2022 13:40
vigo
03.08.2022 13:41
Так это не переговоры, это именно капитуляция.
А вот буй.
Людською, цивілізованою мовою, згвалтування.
который хотел захватить чужую землю.
Кацапы же помнят дислокацию хрюске корабля? Вот пусть и идут тем же курсом со своими переговорами.
Вусате чувирло не розуміє, що немає української проблеми!!!! Є кацапська проблема!!! Гірше геморрою для усього світу, яка загрожує переродитися в онкологію. Тому треба вирішувати не український прищик, а кацапський геморрой! І ще покажово, що вкотре змінилися нарративи стосовно причини "спєціальноцюй вайскавой апєраціі", а по суті - неспровокованої кацапської агресії кацапії щодо України.
- пинком под зад с Украины;
- репарации;
- военный трибунал для преступников, включая его самого
(Карл Маннергейм)
У мене погана новина для тих, хто з насолодженням тягає пост про зрадоньку в Пісках, та обсмоктує це. Ласкаво просимо в реальність.
Може *** нарешті в ваших тупих головах щось переключиться і ви зрозумієте, що зараз таке кругом. Що кожен населений пункт, який ми залишили, ми захищали з такими ж зусиллями.
Кожен кілометр фронту, в 99 випадках зі 100, залишали саме так. І що було ще гірше.
Зараз з артою набагато краще за рахунок натівських калібрів. Просто коли вам *** кричиш криком, що ворог все ще наступає, що є все ще загроза втрати держави, то всі такі - якась ху@ня, та лякалки, а давайте ми срачікі навколополітичні заху@чим.
Ще раз для особливо здібних. В нас повномасштабна війна, якої не було з часу 2 світової.
В нас проблеми з БК для артилерії, та в@обані стволи радянських калібрів.
А брати нема де.
В нас на фронті гармати 777 пріоритетна ціль для ворога. За ними полюють.
Якщо після залпу знаходять орланами, то вже за 2 хвилини пакет "ураганів" касетний летить туди. Цілі дивізіони "ураганів" полюють.
В нас є успіх на окремих ділянках, але це все дуже не стабільно. Бо це за рахунок того, що ворог перекидає сили в інші локації. Зрозумійте це все.
Ми б'ємо по складам, не тому що такі гуманісти. А тому що єдина можливість зменшити тиск на лінію фронту. Кожен день це надлюдські зусилля та втрати на фронті. Що з вами не так, що ви не хочете зрозуміти очевидного?
Стрічка, як суцільний некролог. Половина контактів в телефоні вже ніколи не відповість.
А ви тільки прокинулись через пост в ФБ?
Ще нічого не вирішено.
Ще під загрозою існування України.
І якщо комусь здається, що це стосується тільки Донецької, Луганської та можливо частково Харківської та Миколаївської області, в мене ху@ова новина - вони не зупиняться.
Якщо ми їх не зупинимо.
В них все ще є ресурси. І таборів в Сибіру вистачить для всіх.
Правильно, Анечка?
Чо, сдаваться предлагаешь или сесть поплакать?
Потрібно не плакати, а бути готовими до тяжкої, тривалої війни.
І не слухати облудливі брехні арестовичів.
"Піски. М'ясорубка."
І він також говорить правду про те, що влада не готувалась належним чином до оборони країни.
Розганяє зраду?
Україна переможе вас упирів і розквітне так, як про це мріяли багато поколінь патріотів, що боролися з московітами. Кожний воїн, хто поклав своє безцінне життя за свою Батьківщину - ЗА УКРАЇНУ, навіки вписав своє ім'я в історію. Бо він віддав його за дітей, батьків, за свою землю.
просто повесить.
може це російська проблема?
Типові фашисти.
Ах да, чуть не забыл, если свинособаки саботируют переговоры, то не стоит перекладывать ответственность на других! Копростану, сам видишь - пизсец! А виновен в этом ты! со своей моржовой ... !
PS: унитазный, ты в курсе что Крым в самом толстом месте, не превышает 180 км! Пошевели хромосомой...
озвучивать ваши условия - вы нам не мешаете.