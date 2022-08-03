УКР
Пєсков про переговори з Україною: РФ готова йти дипломатичним шляхом, але на своїх умовах

путин,песков

В Кремлі заявили, що готові до переговорів з Україною, але тільки на своїх умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"РФ була і залишається готовою до вирішення української проблеми дипломатичним шляхом, але на своїх умовах", - цитує видання прессекретаря Путіна Пєскова.

Також, за словами Пєскова, Україна нібито створює перешкоди для постачання російського газу до Європи "під абсолютно надуманим приводом".

Пєсков Дмитро (1738) росія (67230) переговори з Росією (1400)
+57
та хто ж проти, нехай собі йде..., вслід за російским кораблем...
показати весь коментар
03.08.2022 13:39 Відповісти
+50
показати весь коментар
03.08.2022 13:40 Відповісти
+36
ну, "своїм шляхом" ідіть на#уй, туди вам дорога!
показати весь коментар
03.08.2022 13:41 Відповісти
та хто ж проти, нехай собі йде..., вслід за російским кораблем...
показати весь коментар
03.08.2022 13:39 Відповісти
то есть не готова к компромиссам - только к капитуляции.
Так это не переговоры, это именно капитуляция.
А вот буй.
показати весь коментар
03.08.2022 14:04 Відповісти
туда їм всім - собакам
показати весь коментар
03.08.2022 15:37 Відповісти
НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ --- только КАПИТУЛЯЦИЯ СВИНОСОБАК !!! Все убийцы кровожадные на нашей земле сдохнут -- все до последнего
показати весь коментар
03.08.2022 16:06 Відповісти
********** членосос знову пургу морозить
показати весь коментар
03.08.2022 13:39 Відповісти
Піськов може піти хіба що на бутилку.
показати весь коментар
03.08.2022 13:40 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 13:40 Відповісти
Це мрія і мета зе-шобли, озаучена свино-собачою.
показати весь коментар
03.08.2022 13:46 Відповісти
Поц, "на своїх умовах", це вже, апріорі, не дипломатичний шлях, а звичне мокшанам "принуждение к любви, дружбе, миру".
Людською, цивілізованою мовою, згвалтування.
показати весь коментар
03.08.2022 13:41 Відповісти
ну, "своїм шляхом" ідіть на#уй, туди вам дорога!
показати весь коментар
03.08.2022 13:41 Відповісти
Пшел НАХУ* усатая макитра.
показати весь коментар
03.08.2022 13:41 Відповісти
На своїх умовах ви йдете лише нах..!
показати весь коментар
03.08.2022 13:42 Відповісти
Засцали? Зі своїми умовами в парашу.
показати весь коментар
03.08.2022 13:42 Відповісти
пєсков ти знаєш куди пішов сруццкій воєнний корабль)))
показати весь коментар
03.08.2022 13:43 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 13:43 Відповісти
похороны фашистского оккупанта позорного.

который хотел захватить чужую землю.
показати весь коментар
03.08.2022 14:26 Відповісти
Українська проблема називається "їпанута мокшандія", і вирішуватиметься вона зброєю, санкціями та заміною продажного керівництва.
показати весь коментар
03.08.2022 13:43 Відповісти
столько разрушить и убить, и еще на их условиях. Хорошо было бы раз..ть всю инфраструктуру на рефии и пойти на переговоры
показати весь коментар
03.08.2022 13:44 Відповісти
Вже готова? Але ще не дозріла.
показати весь коментар
03.08.2022 13:45 Відповісти
Піськов, атсасі!
показати весь коментар
03.08.2022 13:45 Відповісти
важко не погодитися з вашою пропозицією.
показати весь коментар
03.08.2022 14:06 Відповісти
Это ультиматум называется а не переговоры
показати весь коментар
03.08.2022 13:45 Відповісти
Пе-ре-го-воры!
Кацапы же помнят дислокацию хрюске корабля? Вот пусть и идут тем же курсом со своими переговорами.
показати весь коментар
03.08.2022 13:45 Відповісти
Мразь
показати весь коментар
03.08.2022 13:45 Відповісти
Я не такая, я на три рубля дороже. Не могу вспомнить род занятия особы, которая такое сказала...
показати весь коментар
03.08.2022 13:46 Відповісти
Спикер МИД РФ.
показати весь коментар
03.08.2022 13:47 Відповісти
"... вирішення української проблеми..." Джерело:
Вусате чувирло не розуміє, що немає української проблеми!!!! Є кацапська проблема!!! Гірше геморрою для усього світу, яка загрожує переродитися в онкологію. Тому треба вирішувати не український прищик, а кацапський геморрой! І ще покажово, що вкотре змінилися нарративи стосовно причини "спєціальноцюй вайскавой апєраціі", а по суті - неспровокованої кацапської агресії кацапії щодо України.
показати весь коментар
03.08.2022 13:48 Відповісти
Умови прості: складайте зброю і вдмовляйтеся від державності. Ось такі "Умови". Точніше ультиматум.
показати весь коментар
03.08.2022 13:48 Відповісти
А шо, если парашники так и сделают, тио у них есть шанс выжить.
показати весь коментар
03.08.2022 13:50 Відповісти
Московиты и прочие отбросы человечества населяющие территорию с непонятным названием !Российская Федерация", а по сути Парашная *********, у вас есть один путь в данной ситуации и он ведёт вас в гроб, в рот всех вас ё.... .
показати весь коментар
03.08.2022 13:48 Відповісти
рф має йти слєдам за расєйськім карабльом...
показати весь коментар
03.08.2022 13:49 Відповісти
Пескову одни условия;
- пинком под зад с Украины;
- репарации;
- военный трибунал для преступников, включая его самого
показати весь коментар
03.08.2022 13:49 Відповісти
Видимо память отшибло где русский корабль!
показати весь коментар
03.08.2022 13:49 Відповісти
Пошли на 3 буквы
показати весь коментар
03.08.2022 13:49 Відповісти
.!..
показати весь коментар
03.08.2022 13:50 Відповісти
Криса усата, ти зі своїм 150 сантиметровим окурком, маєте один шлях, піти на х....
показати весь коментар
03.08.2022 13:50 Відповісти
"Если вы сели за стол переговоров с руzzкими,вы уже проиграли!"
(Карл Маннергейм)
показати весь коментар
03.08.2022 13:54 Відповісти
На своих условиях рф может идти только на х..й!
показати весь коментар
03.08.2022 13:54 Відповісти
А ХУ-ХУ не ХО-ХО???
показати весь коментар
03.08.2022 13:54 Відповісти
переговоры о чем? с позиции Ресурсной есть только спецоперация Узурпатора и никакой войны... заключать договором следовательно не может, кроме прекращения того что в одностороннем порядке и начала...
показати весь коментар
03.08.2022 13:55 Відповісти
https://www.facebook.com/donikroman?__cft__[0]=AZUL34sknxa5gtV6wYyn5CvdPtx3GDdQuLLr9kMkN1uTNzu3m1N8nXp64hl-QSGKsBdwv9DlVeqs_KsnUu4Vh1ihGgXZXxQGLQ4GxcK8hChIHiAOutd1HxMeka7hGJJLkqgCtJNCPlYKc2LReaIhADiu5n1zZlMszywdVpIz1F4VNw&__tn__=-UC%2CP-R Роман Донік - Roman Donik https://www.facebook.com/donikroman?__cft__[0]=AZUL34sknxa5gtV6wYyn5CvdPtx3GDdQuLLr9kMkN1uTNzu3m1N8nXp64hl-QSGKsBdwv9DlVeqs_KsnUu4Vh1ihGgXZXxQGLQ4GxcK8hChIHiAOutd1HxMeka7hGJJLkqgCtJNCPlYKc2LReaIhADiu5n1zZlMszywdVpIz1F4VNw&__tn__=%2CO%2CP-R#?dgg

У мене погана новина для тих, хто з насолодженням тягає пост про зрадоньку в Пісках, та обсмоктує це. Ласкаво просимо в реальність.
Може *** нарешті в ваших тупих головах щось переключиться і ви зрозумієте, що зараз таке кругом. Що кожен населений пункт, який ми залишили, ми захищали з такими ж зусиллями.

Кожен кілометр фронту, в 99 випадках зі 100, залишали саме так. І що було ще гірше.

Зараз з артою набагато краще за рахунок натівських калібрів. Просто коли вам *** кричиш криком, що ворог все ще наступає, що є все ще загроза втрати держави, то всі такі - якась ху@ня, та лякалки, а давайте ми срачікі навколополітичні заху@чим.

Ще раз для особливо здібних. В нас повномасштабна війна, якої не було з часу 2 світової.
В нас проблеми з БК для артилерії, та в@обані стволи радянських калібрів.
А брати нема де.
показати весь коментар
03.08.2022 13:56 Відповісти
Перевага в артилерії у росіян. Нам щоб мати перевагу в арті для наступу потрібно гармат більше чим є у всіх країн Європи членів НАТО.
В нас на фронті гармати 777 пріоритетна ціль для ворога. За ними полюють.
Якщо після залпу знаходять орланами, то вже за 2 хвилини пакет "ураганів" касетний летить туди. Цілі дивізіони "ураганів" полюють.

В нас є успіх на окремих ділянках, але це все дуже не стабільно. Бо це за рахунок того, що ворог перекидає сили в інші локації. Зрозумійте це все.

Ми б'ємо по складам, не тому що такі гуманісти. А тому що єдина можливість зменшити тиск на лінію фронту. Кожен день це надлюдські зусилля та втрати на фронті. Що з вами не так, що ви не хочете зрозуміти очевидного?

Стрічка, як суцільний некролог. Половина контактів в телефоні вже ніколи не відповість.
А ви тільки прокинулись через пост в ФБ?
показати весь коментар
03.08.2022 13:57 Відповісти
Так, є обережний оптимизм, щодо того що ми зупинили швидке просування, але нам треба денно і нощно готуватися.
Ще нічого не вирішено.
Ще під загрозою існування України.

І якщо комусь здається, що це стосується тільки Донецької, Луганської та можливо частково Харківської та Миколаївської області, в мене ху@ова новина - вони не зупиняться.
Якщо ми їх не зупинимо.

В них все ще є ресурси. І таборів в Сибіру вистачить для всіх.
показати весь коментар
03.08.2022 13:59 Відповісти
все пропало короче.
Правильно, Анечка?
Чо, сдаваться предлагаешь или сесть поплакать?
показати весь коментар
03.08.2022 14:08 Відповісти
Свіжозареєстрована, Ольга, яка навіть не спроможна правильно прочитати ім'я людини, тим більше, не здатна зрозуміти сенсу написаного волонтером, який знає, бачить на власні очі правду війни.

Потрібно не плакати, а бути готовими до тяжкої, тривалої війни.
І не слухати облудливі брехні арестовичів.
показати весь коментар
03.08.2022 14:20 Відповісти
В це пише воїн, який зараз воює в Пісках.

"Піски. М'ясорубка."

показати весь коментар
03.08.2022 14:49 Відповісти
Зраду сіють подібні тим, хто хотів вже напочатку тікати з Миколаєва і якби не Марченко, то був би і він під московітами. Віримо ЗСУ і все, що робиться, то на межі людських можливостей.
показати весь коментар
03.08.2022 14:01 Відповісти
Марченко якраз був невгодний нинішній владі і переслідувався нею.
І він також говорить правду про те, що влада не готувалась належним чином до оборони країни.
Розганяє зраду?
показати весь коментар
03.08.2022 14:26 Відповісти
За русским военным кораблём, бутте любезны!
показати весь коментар
03.08.2022 13:57 Відповісти
Згинете в небуття так, як і інші імперії. Будуть про вас писати в книжках з історіі, як про варварів і нелюдів, що знищили десятки тисяч УКРАЇНЦІВ. Залишите після себе тільки - кров, сльози, вбитих дітей і "славу" вбивць і нелюдів.
Україна переможе вас упирів і розквітне так, як про це мріяли багато поколінь патріотів, що боролися з московітами. Кожний воїн, хто поклав своє безцінне життя за свою Батьківщину - ЗА УКРАЇНУ, навіки вписав своє ім'я в історію. Бо він віддав його за дітей, батьків, за свою землю.
показати весь коментар
03.08.2022 13:57 Відповісти
на своїх умовах расія може йти к ******* матєрі.
показати весь коментар
03.08.2022 13:58 Відповісти
Если Кремль готов на переговоры, то это значит потенциал армии России иссякает и России нужно время для ремонта техники и формирования новых батальонов, чтобы потом их сформировать и пойти дальше захватывать. Переговорами они хотят зафиксировать за собой новые захваченные территории. Сейчас приближается время, когда Украина должна будет идти в наступление!!!
показати весь коментар
03.08.2022 13:58 Відповісти
"В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте" (Я.Гашек - "
показати весь коментар
03.08.2022 13:59 Відповісти
пусть этот ***** свои условия в очко себе засунет!
показати весь коментар
03.08.2022 13:59 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 14:00 Відповісти
Довбойоби. Це вже не переговори а ультиматум.
показати весь коментар
03.08.2022 14:00 Відповісти
Кацапские условия засунь своему хозяину у сраку и будет вам счастье!
показати весь коментар
03.08.2022 14:01 Відповісти
Йдіть в пекло,виродки,своїм дипломатичним шляхом.
показати весь коментар
03.08.2022 14:01 Відповісти
Сколько им уже повторять - идите на х*й. Может, им там табличку-напоминание повесить?
показати весь коментар
03.08.2022 14:01 Відповісти
повесить.
просто повесить.
показати весь коментар
03.08.2022 14:17 Відповісти
То як?? Дипломатичним на своїх недипломатичних умовах??
показати весь коментар
03.08.2022 14:02 Відповісти
писюков ижет на ....уй! и только на наших условиях
показати весь коментар
03.08.2022 14:05 Відповісти
Їб@на тюрма народів, людоїди, фашисти кінчені, навіть якщо нас нестане вас також винищать, 1.5% світового ввп, 1.5% населення. Якщо ви ординські виродки завтра всі здохнете світ видихне з полегшенням.
показати весь коментар
03.08.2022 14:05 Відповісти
Ну давай обсудим. На каких условиях вы согласны выдать Путина и прочих террористов трибуналу? На каких условиях вы согласны отвалить из Крыма и Донбасса в этом году?
показати весь коментар
03.08.2022 14:14 Відповісти
песков и *********** идите в жопу!и уберите лохи свой тасс,"совка" уже давно нет они херней страдают......................................
показати весь коментар
03.08.2022 14:21 Відповісти
української проблеми?

може це російська проблема?
показати весь коментар
03.08.2022 14:24 Відповісти
Ви, акуратно зверніть свої умови у трубочку і засуньте собі... щоби не загубились.

показати весь коментар
03.08.2022 14:28 Відповісти
Ще не вечір,а троє:піськов,шредер і путін вже йдуть *****! (вибачаюсь за свій французський)
показати весь коментар
03.08.2022 14:28 Відповісти
Що ж... Почекаємо поки вантус не погодиться на наші умови
показати весь коментар
03.08.2022 14:30 Відповісти
Рисков, на па-рашу!
показати весь коментар
03.08.2022 14:43 Відповісти
Если выражаться дипломатически - песков, иди *****!
показати весь коментар
03.08.2022 14:54 Відповісти
Сподіваюсь, бавовна на арсеналі чф змінить позицію. Якщо ні-список дуже довгий. Вже не довго.
показати весь коментар
03.08.2022 14:56 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 15:02 Відповісти
Про що з цим нациським бидлом говорити ?
показати весь коментар
03.08.2022 15:04 Відповісти
касапи створили проблеми, але вирішувати їх згодні на своїх умовах.
Типові фашисти.
показати весь коментар
03.08.2022 15:13 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 15:34 Відповісти
А кто посередине?
показати весь коментар
03.08.2022 15:39 Відповісти
Надеюсь не Ахиджакова...
показати весь коментар
03.08.2022 15:58 Відповісти
Только когда х@йло наконец уже сдохнет и при условии что на его место придет кто-то адекватнее - тогда могут быть переговоры. И то в формате: вы выходите со всех наших территорий нах, а мы не стреляем(почти).
показати весь коментар
03.08.2022 15:42 Відповісти
кажу культурно - параша нафік пліз!
показати весь коментар
03.08.2022 15:47 Відповісти
Унитазный ёршик, а ты знаешь что на вайэнном рюзьгэм карабле "маацьва" не одного ёршика? Исправь ситуацию!
Ах да, чуть не забыл, если свинособаки саботируют переговоры, то не стоит перекладывать ответственность на других! Копростану, сам видишь - пизсец! А виновен в этом ты! со своей моржовой ... !
PS: унитазный, ты в курсе что Крым в самом толстом месте, не превышает 180 км! Пошевели хромосомой...
показати весь коментар
03.08.2022 15:51 Відповісти
Гнус! Иди в дупу!
показати весь коментар
03.08.2022 16:07 Відповісти
Надо было парашу раньше на место ставить как и Китай. Теперь это придется делать но с гораздо большей кровью.
показати весь коментар
03.08.2022 16:52 Відповісти
Кацапский нарратив последних дней пугает: нет ядерной войне, переговоры, опять переговоры...
показати весь коментар
03.08.2022 17:22 Відповісти
"Дипломатическим шляхом" - это на※уй пошли.
показати весь коментар
03.08.2022 17:43 Відповісти
Как число Хаймарсов у нас дойдёт до 40, можете начинать
озвучивать ваши условия - вы нам не мешаете.
показати весь коментар
03.08.2022 19:29 Відповісти
переговори це діалог а не монолог
показати весь коментар
03.08.2022 19:36 Відповісти
Почему только на российских условиях? Пусть обоснует. Экономика в жопе, на фронте тоже к этому идет. И почему в данной ситуации Украина должна жертвовать своей территорией. Я бы предложил россии пожертвовать - курилами, калининградом, выборгом, абхазией, осетией, приднестровьем и далее по списку. Крым и прочие украинские территории само собой и оплата восстановления.
показати весь коментар
03.08.2022 19:46 Відповісти
А ведь понимает что бэвкнул! А где же дипломатический путь, если на условиях одной только стороны?
показати весь коментар
03.08.2022 21:09 Відповісти
РФ готова идти на йух, но своим путём, извилистым, через йух китайцев
показати весь коментар
04.08.2022 22:16 Відповісти
 
 