Військовий Владислав Мороз: "Буває, що 3-4 доби ворог безперервно здійснює артобстріли. Снарядів вони не рахують, їх безліч"

Владислав Мороз на декілька днів приїхав у відпустку зі сходу, куди повернувся воювати щойно відбулося повномасштабне вторгнення Росії. У 2020 році він дістав у бою контузію. За станом здоров’я міг туди не поїхати, але душа тягла - там його побратими.

Про це розповідає Цензор.НЕТ із посиланням на Gorod.cn.ua

Владислав Мороз, мешканець Сосниці, зараз удома у короткій відпустці. Але війна не дає розслабитись: телефон завжди під руко, щоб у разі надзвичайної ситуації негайно поїхати назад. Свою рідну землю боронить в східному регіоні вже не вперше. Раніше доводилось там воювати. Владислав є з тих чоловіків, які з легкістю беруть зброю. В ньому давно виробились правила: треба - зробим. Із 17 років працював у будівельній фірмі. Вміє плитку покласти, сайдингом обшити, гіпсокартон прикрутити, поштукатурити. Крім того, має кваліфікації водія, зварювальника, агронома. Був і комбайнером. Ніколи не цурався ніякої роботи. А декілька років тому пішов на контрактну службу до ЗСУ.

Контузії зазнав в одній з "гарячих" точок Донбачу. Понад місяць лікувався у госпіталі. Щойно став на ноги, знову на службу. "В умовах війни ті, хто воює поряд, стають однією родиною і слово побратим вростає в серце міцним корінням. Це той, хто поряд сміливо йде у бій, прикриє в разі небезпеки", - говорить Владислав.

Коли Росія вторглася в Україну, Владислав пішов захищати рідну землю. Причому добровільно, адже через контузію його не призивали.

"Там мої побратими, я мушу бути поряд, - сказав Владислав і через деякий час був біля них. - Війна страшна річ, але звикаєш. Зараз ворог лютує і не шкодує ніяких сил, щоб зламати нас. Якщо когось одного з наших помітять десь серед поля, то на його полетить 15-20 снарядів. Буває, що 3-4 доби ворог безперервно здійснює артобстріли. Це говорить про те, що снарядів вони не рахують, їх безліч. Але і наші воїни дають гідну відсіч. Дякувати, що допомагає увесь світ. Там, на першій лінії оборони, ми забезпечені усім. Годують добре, є амуніція, ось би тільки більше серйозної важкої техніки. Дуже багато роблять волонтери, спасибі їм велике. Біля нас поряд багато хлопців з центральної України. І саме звідти до нас їде волонтерів найбільше. Люди у війну згуртувались. Ми дійсно відчуваємо їхню підтримку. Хлопці воюють за повістками - отримав і пішов. Є і добровольці. Тут всі стають однією родиною, інакше неможливо. Дуже сумно, коли втрачаємо побратимів в бою. Скажу тільки, що втрачаємо справжніх, відданих і втрати ці дуже болючі.



Тут загалом чоловіки загартовані працею. Та є і айтішники. Окопи риють всі. Якось один кепсько поставився до цієї справи і вирив для себе неглибоко. Та після обстрілу зрозумів, у чому помилка, і вирив глибоко, - жартує Владислав. - Не зважають на страхіття війни навкруги - настрій у хлопців завжди веселий. Жарти звучать постійно. Одному побратиму ногу відірвало, а він жартує: "Нема лівої, та є права". Дух у хлопців незламний.

Зараз майже всі побратими з бородами. Це свого роду повір'я, щоб щастило. Тому хлопці і не стрижуть їх. Є ті, які взагалі не курять. І навіть тривожна атмосфера не спонукала до куріння. Раніше в АТО ми з хлопцями могли іноді посперечатись, а тут ні, жодних заперечень нема.

Владислав зазначив, що бувають випадки, коли здаються в полон чоловіки з Донецької і Луганської областей - орки їх примусово витягли на передову. Тікають від них, адже не хочуть ні вбивати своїх, ні помирати. Та з нами поряд вони не воюють. Їх перевіряють і, можливо, відправляють в інші місця. Місцеві не всі радіють ЗСУ. Пропаганда, на жаль, працює. Багато кажуть: чого ви сюди прийшли, ми "русский мир" чекали, а не вас. А тоді заходять орки в поселення, всю худобу вивозять, металеві конструкції ріжуть і чоловіків забирають воювати. Жінок - їсти їм готувати, для особистих потреб. Усе руйнують і випалюють. Тоді настає прозріння. Хоча в шафі вони зберігають прапори на випадок "русского миру". Тільки не розуміють, що тим свої люди не потрібні, а українці і поготів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Встиг повоювати три дні та загинув у день народження: Історія оборонця Чернігова Івана Коваля. ФОТО

Та є відсоток жителів, хто дуже чекає на ЗСУ, щоб врятували землю від фашистської навали.

Владислав розповів, що найстрашніше, коли гатять з літаків і танків, вибухи потужні. Але одного разу саме танковий вибух і врятував життя Владиславу та його побратиму та "воскресив" воїнів.

Як розповідає воїн, тривав потужний бій. Вони з хлопцями від танкових снарядів сховалися у приміщенні. Снаряд потрапив у стіну, де був вхід. Стіна впала і завалила їм вхід цеглою. Воїни залишились в пастці, під завалами, і вибратись не змогли. Звісно, що від вибуху були поранення і контузії. Побратими, які повернулись до постійного місця перебування, вважали їх загиблими. Та через декілька годин танковий снаряд дивом влучив у те місце, де обвалилась цегла, і від потужного вибуху та розлетілась, звільнивши прохід. Ось так Владислав та хлопці вибрались зі смертельної пастки.



За час бойових дій 43-річного Владислава нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за мужність.

"Дуже сумую за 8-річною донькою Маргаритою", - зізнається боєць. - З дружиною ми розійшлися, так буває. Але з донькою спілкуюсь. Жінок там поряд біля нас нема, воюють тільки чоловіки. По звуку давно навчились визначати який "подарунок" летить від ворога - чи танковий снаряд, чи самохідна артилерія. Та всі хлопці свято вірять у перемогу. По-іншому бути не може. Дуже чекаємо зброї за лендлізом, яку обіцяють надати в кінці літа або на початку осені. Нам би тільки до цього часу протриматись і тоді все буде добре", - каже Владислав.