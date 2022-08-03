Морські піхотинці знищили 2 БМП-2, 1 танк, 15 осіб живої сили та взяли 5 полонених, - ВМС ЗСУ

На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, в результаті чого знищили 2 БМП-2, 1 танк, 15 осіб живої сили та взяли 3 полонених.

Про це інформує із посиланням на фейсбук-сторінку Військово-Морських сил Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"На Херсонському напрямку наші воїни теж активно проводять демілітаризацію російської армії. Наша артилерія підбила ворожий танк, який знаходився в зоні відповідальності підрозділу, а бійці взяли двох полонених. Також артилерійські підрозділи завдавали удари по скупченню живої сили та техніки окупантів, вели контрбатарейну боротьбу. Втрати ворога уточнюються.

Важливо, що майже усі полонені це примусово мобілізовані з так званої днр, що в черговий раз демонструє усі "переваги" життя під російською окупацією. З боку кремлівських господарів вони мають відповідне ставлення, їх гонять як худобу на смерть й інколи навіть не видають засоби захисту. Виходячи з цього, у таких мобілізованих вибір не великий. Загинути від української зброї або бути розстріляним своїми. Однак, є й третій варіант – здатися в полон. Українці поважають міжнародне право, тому попри усю ненависть до російських нелюдів, полонених не вбивають", - йдеться у повідомленні.

