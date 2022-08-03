УКР
Морські піхотинці знищили 2 БМП-2, 1 танк, 15 осіб живої сили та взяли 5 полонених, - ВМС ЗСУ

На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, в результаті чого знищили 2 БМП-2, 1 танк, 15 осіб живої сили та взяли 3 полонених.

Про це інформує із посиланням на фейсбук-сторінку Військово-Морських сил Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"На Херсонському напрямку наші воїни теж активно проводять демілітаризацію російської армії. Наша артилерія підбила ворожий танк, який знаходився в зоні відповідальності підрозділу, а бійці взяли двох полонених. Також артилерійські підрозділи завдавали удари по скупченню живої сили та техніки окупантів, вели контрбатарейну боротьбу. Втрати ворога уточнюються.

Важливо, що майже усі полонені це примусово мобілізовані з так званої днр, що в черговий раз демонструє усі "переваги" життя під російською окупацією. З боку кремлівських господарів вони мають відповідне ставлення, їх гонять як худобу на смерть й інколи навіть не видають засоби захисту. Виходячи з цього, у таких мобілізованих вибір не великий. Загинути від української зброї або бути розстріляним своїми. Однак, є й третій варіант – здатися в полон. Українці поважають міжнародне право, тому попри усю ненависть до російських нелюдів, полонених не вбивають", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили ворожу БМП разом з екіпажем та десантом, - ВМС ЗСУ. ФОТО

ВМС (1426) полон (1635) полонені (2338)
Морській піхоті України-черговий респектище...
03.08.2022 14:02 Відповісти
Вастанавітєлі вялікой страни, поїхали в пекло!
03.08.2022 14:21 Відповісти
Бомжі з ордло нікому непотрібні їх навіть оптом на одного нашого не обміняєш, хіба що для розмінування може пригодяться
03.08.2022 14:35 Відповісти
До цього бидла з лднр не повино бути ніякого жалю це колоборанти ,це вороги.
03.08.2022 15:02 Відповісти
Яке, нахрін, міжнародне право? На свинорусов ніяке право не поширюєьтся, бо вони повиходили майже з усіх конвенцій та угод, навіть війну нам не оголосили, тому їх можна спокійно мочити по тихому.
03.08.2022 15:42 Відповісти
... а якщо уявити, скільки "мобіків" з'явиться, через п'ять років,(враховуючи території і людей, які
Про₴бали, Зелені), стає по справжньому страшно...
03.08.2022 15:49 Відповісти
Не з'явиться.
Бо як шо зараз арестовічи "********" південь - ніякої України через 5 років не буде...
03.08.2022 16:28 Відповісти
 
 