На відміну від Росії, терористи беруть на себе відповідальність за скоєні дії. В РФ немає мужності зробити цього, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це він заявив під час виступу перед студентами з 20 вишів Австралії, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Росія довгі роки намагалася ховатися під маскою "миротвориці".

"Там інша маска. З прорізом для очей та рота, маска, яку вдягають терористи. Єдина різниця між терористами та Росією: перші - беруть на себе відповідальність за скоєні дії, а Росія не має мужності зробити це. Має нахабство звинувачувати у своїх злочинах інших, окремі країни та цілий світ", - пояснив президент.

Глава держави зауважив, що будь-яка торгівля, бізнес та інша форма співпраці з РФ сьогодні несуть неймовірно вигоду одним, а іншим - вірогідну смерть.

"Світ має зробити вибір. ООН має зробит вибір. Радбез ООН має зробити вибір. Міжнародний комітет Червоного Хреста має зробити вибір. ОБСЄ має зробити вибір. Країни ЄС мають зробити вибір. Країни НАТО мають зробити вибір. Країни G7, G20 мають зробити вибір. США має зробити вибір і зробити цей важливий крок - визнати Росію спонсором тероризму. Цей час настав, настав давно", - наголосив Зеленський.

