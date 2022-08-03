УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8024 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 035 6

На відміну від Росії, терористи беруть на себе відповідальність за скоєні дії. В РФ немає мужності зробити цього, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це він заявив під час виступу перед студентами з 20 вишів Австралії, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Росія довгі роки намагалася ховатися під маскою "миротвориці".

"Там інша маска. З прорізом для очей та рота, маска, яку вдягають терористи. Єдина різниця між терористами та Росією: перші - беруть на себе відповідальність за скоєні дії, а Росія не має мужності зробити це. Має нахабство звинувачувати у своїх злочинах інших, окремі країни та цілий світ", - пояснив президент.

Глава держави зауважив, що будь-яка торгівля, бізнес та інша форма співпраці з РФ сьогодні несуть неймовірно вигоду одним, а іншим - вірогідну смерть.

"Світ має зробити вибір. ООН має зробит вибір. Радбез ООН має зробити вибір. Міжнародний комітет Червоного Хреста має зробити вибір. ОБСЄ має зробити вибір. Країни ЄС мають зробити вибір. Країни НАТО мають зробити вибір. Країни G7, G20 мають зробити вибір. США має зробити вибір  і зробити цей важливий крок - визнати Росію спонсором тероризму. Цей час настав, настав давно", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Дехто боїться злити Росію, але неможливо розізлити тих, хто оскаженів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) росія (67230) тероризм (2869)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное запомнить Новинский - гражданин Украины, а Корбан нет...
показати весь коментар
03.08.2022 14:19 Відповісти
а кто взял ответсвенность за разминирование во время шашліков?
показати весь коментар
03.08.2022 14:41 Відповісти
Коли сцикливий членограй блокує патріотичні канали, щоб люди не чули правди, це ознака мужности?
показати весь коментар
03.08.2022 14:45 Відповісти
А ти придивися їм в очі, ти ж ще рік назад мололо, що то пуйло погане, а кацапи нормальні. Як тоді не соромно було йти на такий відповідальний пост під час війни. Скільки загублено душ і економіки.
показати весь коментар
03.08.2022 16:58 Відповісти
Вираз мужність,не підходить головорізам,канібалам,В раду подати законопроект,про перейминування на рашупарашу,то що там розмножується-убійцинасільнікімародерипалачі,це типа буде національність,найдовша в світі як їхня тер.
показати весь коментар
03.08.2022 17:09 Відповісти
 
 