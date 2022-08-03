УКР
Білий дім спростував "недовіру" до Зеленського: "Байден неодноразово захоплювався його лідерством"

байден,зе

У Білому домі спростували інформацію про те, що між адміністрацією президента США Джо Байдена та президентом Володимиром Зеленським є якась недовіра.

Про це на брифінгу повідомив координатор з комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Кірбі попросили прокоментувати статтю американського журналіста Томаса Фрідмана у виданні The New York Times, де той пише про нібито "глибоку недовіру" між Білим домом та Зеленським.

Він заявив, що Байден багато разів висловлював "своє захоплення лідерством та мужністю президента Зеленського у цей воєнний час".

"Очевидно, він багато разів розмовляв з президентом Зеленським особисто, і він знає – розуміє, в якому стресі перебуває президент Зеленський і весь український народ. І саме тому він, як і раніше, має твердий намір продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії", – сказав Кірбі.

Також читайте: Новий пакет оборонної допомоги США наближає нас до перемоги, - Зеленський подякував Байдену

Представник Білого дому зазначив, що президент США у "приватному та публічному порядку" висловлював повагу до Зеленського та викликів, з якими стикаються українці.

Автор: 

Байден Джо (2897) Зеленський Володимир (25133) США (24064) Кірбі Джон (526)
+48
Какое же "недоверие" может быть по отношению к человеку, ставленники которого открывали уголовные дела на тебя и твоего сына.
показати весь коментар
03.08.2022 14:11 Відповісти
+36
показати весь коментар
03.08.2022 14:30 Відповісти
+32
Це такий тролінг?
показати весь коментар
03.08.2022 14:10 Відповісти
Це такий тролінг?
показати весь коментар
03.08.2022 14:10 Відповісти
Це гра в хорошого і поганого поліцейського.
показати весь коментар
03.08.2022 14:13 Відповісти
Це так просто вільно переклали. Дипломатичні зносини
показати весь коментар
03.08.2022 14:28 Відповісти
Швидше сарказм, але для шапіто і зебілів пройде на ура)
показати весь коментар
03.08.2022 16:29 Відповісти
Политика - такая политика, а дипломатия ещё хуже. Даже если кто-то не нравиться, но надо общаться, то делаешь морду кирпичом и ,,целуешься в засос"
показати весь коментар
03.08.2022 21:20 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 02:28 Відповісти
Ні, просто ця інфа - як червона ганчірка для соє-ботви
Читаю цю гілку форуму - і регочу, спостерігаючи, як тут оргазмують прихильники Однотурового, звиваються, як глисти в купі лайна, і плюються напівперетравленим щикалядом.
показати весь коментар
04.08.2022 08:36 Відповісти
Какое же "недоверие" может быть по отношению к человеку, ставленники которого открывали уголовные дела на тебя и твоего сына.
показати весь коментар
03.08.2022 14:11 Відповісти
Так-так особливо до єрмака і Ко°
показати весь коментар
03.08.2022 14:11 Відповісти
Скажу більше, для діда Байдіна це захоплюючий тріллер у реальному часі!
показати весь коментар
03.08.2022 14:11 Відповісти
Амерам за здоровий глузд-черговий респект...
показати весь коментар
03.08.2022 14:12 Відповісти
Ты прав чел только в том что у дедушки есть разум не прекращать помощь украинскому народу в этот тяжелый момент даже несмотря на то что окружение этого героического зе наполовину сводит КПД ЭТОЙ ПОМОЩИ НА 0 своими тайными пророссийскими действиями и единственное на что рассчитывает дедушка ДЖО что если вопреки зеленому шоблу победа украинского народа произойдет то на следующий день этого шобла у власти не станет но вот проблема ... Об этом прекрасно осведомлены и ермак и татаров и тимошенко и подоляк и конечно люся аристович так что будет делаться все что бы как минимум отодвинуть эту победу в дальную перспективу....
показати весь коментар
03.08.2022 14:52 Відповісти
що? знову зрада? капець... як же так...

показати весь коментар
03.08.2022 14:16 Відповісти
А текст "для прессы" всегда совпадает с текстом "без прессы"?
показати весь коментар
03.08.2022 14:17 Відповісти
Всё он уже хорошо понял. Гора компромата и ёрзанье между двух огней с сидением на двух стульях не прокатывает даже перед народом. Да и Джонсон не раз учил. С Бритами и Штатами точно до конца войны сидеть пока будешь в относительной безопасности.
показати весь коментар
03.08.2022 14:17 Відповісти
Байден ты давай не перегибай.
показати весь коментар
03.08.2022 14:18 Відповісти
А поржать по приколу? В них там свій квартал є.
показати весь коментар
03.08.2022 14:28 Відповісти
Ну так він же найвеличніший лідор у всесвіті по іншому ніяк, ахаха
показати весь коментар
03.08.2022 14:18 Відповісти
...це ще дід не їздив по дорогах, які цей "великобудівник" клав
показати весь коментар
03.08.2022 14:19 Відповісти
я навіть явити не можу, яка реакція у діда байдена перед будь-якою розмовою із тупою зе-лупою: або він хряпає сотку бурбону, або п'є заспокійливе. і в тому й іншому випадку я не уявляю, які емоції охоплюють старого джо: чи то відчуття глибокої огиди й презирства, чи то напад істеричного ржачу із жалюгідного криворізького блазня. і справді: яка тут недовіра? тут місця їй точно немає...
показати весь коментар
03.08.2022 14:22 Відповісти
Підвищив собі самооцінку за рахунок образи Зеленського? А слабо це йому особисто сказати, особливо коли виявиться, що з ним приємно розмовляти? І що він розуміє і знає набагато більше, ніж ти собі уявляєш.

Інтернет-херой, який мислить стереотипами про людей. Іноді мені здається, що з-поміж порохоботів, є частка розумововідсталих. Ви ж дискредитуєте собою нормальних прихильників політики Порошенка, до яких відношуся і я.
показати весь коментар
03.08.2022 15:04 Відповісти
Приятно с ним говорить? У него набор бессвязных слов с нулёвым словарным запасом. Как говорил дебилокомик в юрмале в 2016, унижая Украину избранного стадом в 2019: "У нас новый уровень экономики. Этот уровень называется попрошайничество". Ну и там же порноактрисса с цыганами.
показати весь коментар
03.08.2022 15:22 Відповісти
Так і є, Ві МА, адже в 2016 Україна нічого і ні в кого не просила...Стояла собі на колінах перед входом до МВФ і чекала,може хтось подасть.До цих пір не встигаєм віддавати
показати весь коментар
03.08.2022 18:00 Відповісти
угу.. 5.5 млрд. за 5 років, а тут на місяць треба!
та й де, у хвранції, ти не встигаєш віддавати? і хто це ми? є ви, любителі потриндіти з-за кордону, а є ми, які це все гівно маємо розгрібати(((
показати весь коментар
03.08.2022 20:44 Відповісти
Ти нічого не розгрібаєш. Якби ти хотів би щось розгрібати, твої заяви були б такими: Боневтіка - на@іг, Бопіднява - на@іг, усе кодло з 91 по 22 - на@іг. До влади економістів, дипломатів і вчених.
показати весь коментар
04.08.2022 02:43 Відповісти
А хто це гівно туди всунув?Французи чи Американці?Як виявляється "мудрий нарід",до якого і зараз не доходить що вони наробили...Виявляєтьс зебілам подобається під час війни неголений "музикант" в комплекті з мадам люсі.....
показати весь коментар
04.08.2022 07:11 Відповісти
Вывезу зерно. Есть ещё оружие. Надо?
показати весь коментар
03.08.2022 23:31 Відповісти
Оцей маститий економіст теж скоріше всього з 73%.
показати весь коментар
04.08.2022 06:19 Відповісти
І в чому він був не правий - жили ж від траншу до траншу, а толку нуль - економіка майже не росла, а долар стрибав від 24 до 34 кожного року.
показати весь коментар
04.08.2022 02:39 Відповісти
А ви жартівник ще той і справді як таке написати про "найвеличнішого лідера **********")
показати весь коментар
03.08.2022 16:34 Відповісти
Це такий стеб у вас, як в кварталі95, хайпанули по пріколу?
Дуже талановито.
Можете організувати навіть квартал96.
показати весь коментар
03.08.2022 17:47 Відповісти
В чому воно лідор.
Аж мені стало цікаво.
Лідор по невтікству? Чи по грі пуем на піаніно?
Може там є яке розяснення щоб гордитись разом з зедібілами?
показати весь коментар
03.08.2022 14:23 Відповісти
Генерал Кривонос: як почалась війна і чого. Чого за три години орки маршем дійшли до Маріпуполя без єдиного вистрілу? Чого орки змогли пройти 100 км чорнобильськими лісами не зустрівши опору? Зрада у вищому військово-політичному керівництві.

https://www.youtube.com/watch?v=T1XZLfzSueo
показати весь коментар
03.08.2022 14:24 Відповісти
якщо Байден здатен так пожартувати, то не так вже й погано у нього зі здоровлям
показати весь коментар
03.08.2022 14:28 Відповісти
Можете забрати його собі. Бажано з усім зеленим шоблом-******... Будемо вдячні.
показати весь коментар
03.08.2022 14:29 Відповісти
Заберуть, але трохи згодом. До Гуантанамо, разом з Бєнєй
показати весь коментар
03.08.2022 20:19 Відповісти
Тьфу на Вас!
Боже! Бережи Америку!
показати весь коментар
03.08.2022 22:04 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 14:30 Відповісти
Без очков не сразу узнал - сначала было подумал что слева Беня а справа Абрамович - тому і не втік
показати весь коментар
03.08.2022 21:40 Відповісти
Цим все сказано
показати весь коментар
04.08.2022 08:20 Відповісти
Лідорство Ze - це така сама смішна річ, як і його незалежність від дєрьмака
показати весь коментар
03.08.2022 14:34 Відповісти
Ослу дали марковку!
показати весь коментар
03.08.2022 14:41 Відповісти
nu a shto on esho mog skazati ? posmotrim sho bude dali na dele
показати весь коментар
03.08.2022 14:42 Відповісти
Вот что значит дипломатия... "Всегда восхищался" Так и говорил друзьям "я с него ох**ваю... "
показати весь коментар
03.08.2022 14:47 Відповісти
Захотіли перевербувати таварісча зєлєнскага. Для цього потрібно спочатку дізнатися де він своїх зеленських заховав, якщо в кацапії, то немає шансів
показати весь коментар
03.08.2022 22:36 Відповісти
Понятно шо в віиськових справах Зеля профан -- а генерали там шо для блізіру
показати весь коментар
03.08.2022 14:49 Відповісти
Ну добре. Де він не профан?
показати весь коментар
03.08.2022 15:01 Відповісти
не профан шо не втік от я и пишу для чого в арміі генерали
показати весь коментар
03.08.2022 16:02 Відповісти
Так і я не втік. По вашому я професіонал по невтікству?
показати весь коментар
03.08.2022 17:49 Відповісти
Та ні,ти просто Бик,олог не пиши.Якщо кожному бику,дуже сміливому на дивані біля клави,хоч щось пояснювати,то це опуститися до рівня бика...
показати весь коментар
03.08.2022 18:04 Відповісти
ия не втік. а ви із ОПєшних? или упоротых?
показати весь коментар
03.08.2022 23:37 Відповісти
да ви обоє показали себе з кращоі сторони .Иому хоч не хоч тре кожну минуту розкидати мозгами бо в нас зараз страшні випробування .
показати весь коментар
03.08.2022 19:28 Відповісти
Дорослі, розумні люди знають Як поводитися і щО казати
показати весь коментар
03.08.2022 14:49 Відповісти
Байден сказав, що бачить піаніста наскрізь і надурити себе не дозволить, тому недовіри немає.
показати весь коментар
03.08.2022 14:55 Відповісти
Дипломатичний тролінг, ля донесення реального ставлення до Зеленського є Вікторія Спартц
показати весь коментар
03.08.2022 15:03 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 15:05 Відповісти
Щоб не втік?
показати весь коментар
03.08.2022 16:59 Відповісти
Ох і підпалив Байден сраки спарцботів
показати весь коментар
03.08.2022 15:08 Відповісти
А хто тут спарцботи?
показати весь коментар
03.08.2022 18:33 Відповісти
Він мабуть має на увазі виборців штату Індіана. 😊
показати весь коментар
03.08.2022 22:10 Відповісти
Не спартцботів, а "волонтерів" і "біженців" котрі з 2014 жили в Європі і голосували за Бопіднява Багаторейдерського в 2019 тільки тому, що на власній шкурі не відчули, що таке "жити по новому".
показати весь коментар
04.08.2022 02:49 Відповісти
Дипломатія - тонка штука... Всі її розуміють; і навіть розуміють, коли на словах (але не на ділі) заперечують очевидні речі %)
показати весь коментар
03.08.2022 15:15 Відповісти
Не треба плутати заяви Байдена про зеленського, які націлені на внутрішню аудиторію, з реальними і об'єкивними оцінками, які безумовно у Байдена є!
Не може ж Байден насправді поважати фраєрка, який заявляв, що трошки краще знає про наміри рашистів, ніж розвідки американців чи британців.
показати весь коментар
03.08.2022 15:18 Відповісти
так розвідки США давали нам 3 дні
показати весь коментар
03.08.2022 16:05 Відповісти
@

Ні, вони давали як мінімум 2 місяці для підготовки (з січня), а може й півроку - з літа 2021.
показати весь коментар
03.08.2022 21:56 Відповісти
вони не були уверенні шо ми вистоім і не давали нам сериозноі зброі Шо нападе вони казали но не помагали
показати весь коментар
04.08.2022 17:11 Відповісти
Зеленські приходять і уходять, а українці залишаються.
показати весь коментар
03.08.2022 15:22 Відповісти
.. а дурні теж ідуть...чи все ж заишаються? Судячи по ситуації сьогодні..вони навіть приходять...
показати весь коментар
03.08.2022 22:16 Відповісти
....а перед тим йому подарувала дуже цікаву книжку американська конгрес-вумен-демократ Марсі Каптур...
показати весь коментар
03.08.2022 15:25 Відповісти
Але хаймарсів мало дають. І лендлізу дуже не помітно
показати весь коментар
03.08.2022 15:28 Відповісти
Хаймарсів дають білже ніж могли б, а лендліз відкривається лише у жовтні згідно із прийнятим у конгресі рішенням.
показати весь коментар
03.08.2022 16:15 Відповісти
Офіційно так, але ж неофіційно... наприклад на сина байдена і досі відкриті справи в Україні і це як мінімум, а ще єрмаки татарови та інше.
показати весь коментар
03.08.2022 16:14 Відповісти
tZE

" Чи може США довіряти людині яка... ?"

1. Є фігурантом розслудування по процедурі "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* (*акт RICO, боротьба с организованою злочинністю ?
2. По якій є оперативні дані дані про витік інформації
3. Оточення якого приймає участь в викраданні людей на території інших держав
4. Підозрюється Міністерством юстиції США в незаконному фінансуванні свої передвиборчої кампанії

5. Свариться з найближчими союзниками США

Ми вже мовчимо про внутрішню корупцію і задіяння в "справі сина Байдена"
показати весь коментар
03.08.2022 16:48 Відповісти
яка може бути довіра, коли фсб - ні кроти єрмаки, татарови, портнови при владі, та керують країною?
показати весь коментар
03.08.2022 16:50 Відповісти
Чогось регочу))) Та i Байден, лiдер ще той))
показати весь коментар
03.08.2022 16:50 Відповісти
Херой - ти зареструвався 3 серпня 2022 і вже бачу патріот України.
показати весь коментар
03.08.2022 17:16 Відповісти
А що ще їм казати, що агентура кремля працює в ОП ?
Вони кажуть виважено і обережно, цілком підтримуючи народ України у
протистоянні з рашистами. Коли війна закінчиться перемогою України,
от тоді і можна буде Байдену сказати пару "теплих" за все гарне від Зе,
вклбчаючи працю на Трампа проти Байдена
показати весь коментар
03.08.2022 17:15 Відповісти
@

RE: А що ще їм казати, що агентура кремля працює в ОП ?

Для справжнього дипломата немає нічого неможливого.
Могли б похвалити, сказати, що штат ОП є напрочуд диверсифікований; має працівників, що поглядають на усі сторони світу і є готовими виконувати завдання і для Сходу, і для Заходу.
показати весь коментар
03.08.2022 22:05 Відповісти
Захоплююсь Байденом. Оце справжній політик - ******* навіть глазом не моргнувши...причому не зважаючі на особисті образи.
показати весь коментар
03.08.2022 17:28 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 17:29 Відповісти
Байден - Дипломат з великої літери!

Людина, яка все життя у політиці і має такий досвід, не може казати неправильні речі. Зараз нам потрібна підтримка і президент Америки нам її забезпечив, за це йому щира подяка.
показати весь коментар
03.08.2022 18:38 Відповісти
от дійсно, в цьому й різниця чи "старий дід" з досвідом, чи... но то вже інша.. стара вже історія...
Думай-те!!! Наступного разу...
показати весь коментар
03.08.2022 20:46 Відповісти
то не до вас персонально, то до загалу...
показати весь коментар
03.08.2022 20:47 Відповісти
Главное у нас доверия к Боневтiку 0%!!!
показати весь коментар
03.08.2022 20:15 Відповісти
Демократам подобається Зеленський,як і багатьом іншим ліво-лібералам.Тому прихильники Зеленського,ще більше будуть в екстазі від нього.
показати весь коментар
03.08.2022 21:02 Відповісти
Та нікому він не подобається і ніхто це чмо не поважає, окрім дебілів.
показати весь коментар
03.08.2022 21:34 Відповісти
Поважають і комікси з ним випускають.Дурнів то в світі багато.
показати весь коментар
03.08.2022 21:39 Відповісти
Ага, майже 7000 переглядів і лише 9 лайків!
Ось і ціна довіри до цього «захоплення»!
А що, тролі подляка вже сплять?
показати весь коментар
03.08.2022 21:44 Відповісти
@

>А що, тролі подляка вже сплять?

Так учора ж СБУ по помилці закрили подоляцьку ботоферму. Думали, що порошенкова...
показати весь коментар
03.08.2022 22:08 Відповісти
Ага, нехай но спробує сказати щось інше - його в америці із гівном змішають. Типу якщо зеля такий гондон то якого ми йому допомагаємо. Відсток розумних людей він постійний будь де і, нажаль, невеликий.
показати весь коментар
03.08.2022 23:14 Відповісти
мабуть, все ж таки не лідерством, а 3.14дерством ?
показати весь коментар
03.08.2022 23:41 Відповісти
Байден восхищён тем, как ловко ЗекоМанда вернула украинцам крепостное право (запретила выезд за границу) чем уничтожила экономику, очернила репутацию украинской армии и создала огромное социальное напряжение. И всё это - работа Д*рьмака (Ермака) по заказу России. Зато посмеялись до уср*чки в 2019
показати весь коментар
04.08.2022 00:09 Відповісти
Хвали та з двору гони, казали мої покйні бабуся 1896року народження, про дурну і норовисту дівку.
показати весь коментар
04.08.2022 02:50 Відповісти
Жарти в стилі бєніпереверня......
показати весь коментар
04.08.2022 05:55 Відповісти
 
 