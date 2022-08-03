Білий дім спростував "недовіру" до Зеленського: "Байден неодноразово захоплювався його лідерством"
У Білому домі спростували інформацію про те, що між адміністрацією президента США Джо Байдена та президентом Володимиром Зеленським є якась недовіра.
Про це на брифінгу повідомив координатор з комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Кірбі попросили прокоментувати статтю американського журналіста Томаса Фрідмана у виданні The New York Times, де той пише про нібито "глибоку недовіру" між Білим домом та Зеленським.
Він заявив, що Байден багато разів висловлював "своє захоплення лідерством та мужністю президента Зеленського у цей воєнний час".
"Очевидно, він багато разів розмовляв з президентом Зеленським особисто, і він знає – розуміє, в якому стресі перебуває президент Зеленський і весь український народ. І саме тому він, як і раніше, має твердий намір продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії", – сказав Кірбі.
Представник Білого дому зазначив, що президент США у "приватному та публічному порядку" висловлював повагу до Зеленського та викликів, з якими стикаються українці.
