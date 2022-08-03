Хотів би, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії Росії проти України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що нейтралітет Китаю у питанні війни РФ проти України краще, аніж якби КНР підтримувала Росію.
Про це глава держави заявив під час спілкування зі студентами з 20 вишів Австралії, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується Китаю. Я роблю щоденно все, щоб Росія не змогла навколо себе хоч когось об'єднати. Це роблю я не один, робимо ми всі, багато лідерів у світі над цим працюють. Ми бачимо, що Росія втрачає тих чи інших економічних союзників. Є окремі випадки, але втрачає. Тому сьогодні я б хотів, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії Росії проти України. Я б хотів. Зараз цього не відбулося. Китай стоїть осторонь, на сьогодні Китай балансує і має нейтралітет", - зазначив президент.
За словами Зеленського, цей нейтралітет - це набагато краще, аніж якби Китай приєднався до Росії.
"Я вірю, що суспільство Китаю зробить розумний вибір. Для нас важливо, щоб Китай не допомагав Росії. Є якісь випадки щодо обходу санкцій. Деякі держави у світі трішки допомагають РФ, вони ще не відчувають на собі, який вплив ця війна зробила на весь світ", - підсумував глава деравжи.
