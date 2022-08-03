УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8024 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 673 26

Хотів би, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії Росії проти України, - Зеленський

путін,сі,цзіньпін

Президент Володимир Зеленський наголосив, що нейтралітет Китаю у питанні війни РФ проти України краще, аніж якби КНР підтримувала Росію.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі студентами з 20 вишів Австралії, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується Китаю. Я роблю щоденно все, щоб Росія не змогла навколо себе хоч когось об'єднати. Це роблю я не один, робимо ми всі, багато лідерів у світі над цим працюють. Ми бачимо, що Росія втрачає тих чи інших економічних союзників. Є окремі випадки, але втрачає. Тому сьогодні я б хотів, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії Росії проти України. Я б хотів. Зараз цього не відбулося. Китай стоїть осторонь, на сьогодні Китай балансує і має нейтралітет", - зазначив президент.

За словами Зеленського, цей нейтралітет - це набагато краще, аніж якби Китай приєднався до Росії.

"Я вірю, що суспільство Китаю зробить розумний вибір. Для нас важливо, щоб Китай не допомагав Росії. Є якісь випадки щодо обходу санкцій. Деякі держави у світі трішки допомагають РФ, вони ще не відчувають на собі, який вплив ця війна зробила на весь світ", - підсумував глава деравжи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім спростував "недовіру" до Зеленського: "Байден неодноразово захоплювався його лідерством"

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) Китай (4816) росія (67230)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Зеленському-саме з дозволу та за підтримки Китаю кацапи й розпочали цю війну...
показати весь коментар
03.08.2022 14:28 Відповісти
+9
Смешно. Этот дол***б еще не понял на чьей Китай стороне?
показати весь коментар
03.08.2022 14:29 Відповісти
+6
показати весь коментар
03.08.2022 14:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленському-саме з дозволу та за підтримки Китаю кацапи й розпочали цю війну...
показати весь коментар
03.08.2022 14:28 Відповісти
очередная ИПСО
показати весь коментар
03.08.2022 14:30 Відповісти
спецом для этой муйни зарегился?
показати весь коментар
03.08.2022 14:31 Відповісти
Какой был последний ник?
показати весь коментар
03.08.2022 14:34 Відповісти
склад ozon в мацкве сейчас
https://twitter.com/i/status/1554791091441991680
показати весь коментар
03.08.2022 14:29 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 14:31 Відповісти
Смешно. Этот дол***б еще не понял на чьей Китай стороне?
показати весь коментар
03.08.2022 14:29 Відповісти
Как жє так?! "Слуга народу" на 100-річчя Комуністичної Партії Китаю тільки добра бажав!
показати весь коментар
03.08.2022 14:32 Відповісти
...зроби відосік китайською, клован
показати весь коментар
03.08.2022 14:29 Відповісти
После слива вагнеровцев, отрицания вторжения и распила денег на дорогах - верховный решил заняться геополитикой....
Ну, ну.....
показати весь коментар
03.08.2022 14:30 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 14:32 Відповісти
Русня пишет
Два вертолета Ка-32 направлены на тушение крупного пожара на складе Ozon, сообщили в МЧС.
Прочитал как Ка-52, думаю ок, все в их стиле
показати весь коментар
03.08.2022 14:35 Відповісти
маладец!

щось кизданути і головне вчасно!
показати весь коментар
03.08.2022 14:50 Відповісти
Це не можливо, від слова ЗОВСІМ!!!!! китай такий саме деспотичний як і монголоїди, наші сусіди!!!! Забудь!!!!!
показати весь коментар
03.08.2022 15:11 Відповісти
Він просто верховний дебіл України
показати весь коментар
03.08.2022 15:23 Відповісти
Что за ЧУШЬ и АХИНЕЮ он несет, комуняки хотят вторгнутся в Тайвань (в начале сентября), а этот опять хрень всякую пустозвонит (не верит, также как то, что паРашка вторгнется в Украину), пора уже снять "розовые" очки после полугода войны!
показати весь коментар
03.08.2022 15:12 Відповісти
После того, как Китай вторгнется в Тайвань, надеюсь, у этого неадеквата хватит смелости и ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ разорвать дипотношения с АГРЕССОРАМИ и наладить дипотношеня с Тайванем с признание его единственно законным приемником захваченого и оккупированного комуняками материка превратившими население в послушных РАБОВ!?
показати весь коментар
03.08.2022 15:17 Відповісти
Ніт. У нього мозгів не вистачить. А якщо згадати слова Арахамії, то для Слуги Урода КНР ближча за духом, ніж вільний світ
показати весь коментар
03.08.2022 15:24 Відповісти
Якщо перевести то це: китайська тиранія повинна засудити російську...
показати весь коментар
03.08.2022 15:17 Відповісти
Для этого надо уничтожить коммуняцкий людоедский режим.
показати весь коментар
03.08.2022 17:00 Відповісти
ЯКИМ ****** БУТИ НЕУЧЕМ,ЩОБ ПРОПОНУВАТИ ЧЕРВОНІЙ ДИКТАТУРІ ЯКА ВБИЛА ТІЛЬКИ ПРИ АНЕКСІІ ТИБЕТУ 1МЛН.ТИБЕТЦІВ ЩОБ ВОНИ СТАЛИ НА БІК УКРАІНИ?ЦЕ ЙОМУ МАО АРАХАМІЯ ПІДСКАЗАВ?

7
показати весь коментар
03.08.2022 17:24 Відповісти
Одна русня пишет комменты. Правильно учите Украинский язык, новости какие в мире, расширяйте кругозор от пропаганды, пригодится.

Видно от Осознания того что Весь мир не сними, да и народ тоже... не особо хочет умирать в Украине, и жить будут хуже чем в Северной Корее уже через пару лет причем, если х"ла не свергнут, приходиться только под заказ коменты писать, что б хоть по голове не били.
показати весь коментар
25.09.2022 02:18 Відповісти
 
 