Штрак-Циммерманн - Шредеру: Путін хоче захопити схід України, а не вести переговори

путин,путін

Голова оборонного комітету Бундестагу Німеччини Марі-Агнес Штрак-Циммерманн відповіла на слова колишнього канцлера країни Герхарда Шредера про те, що президент РФ Володимир Путін хоче переговорів щодо України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Штрак-Циммерман сказала, що у цьому питанні більше покладається не на слова ексканцлера, а на висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який говорив, що Росія хоче захоплювати території поза Донбасом і силою змінити владу в Україні.

"Якщо він каже, що Путін хоче рішення, то я вже сьогодні можу сказати, як виглядає це рішення в його очах: Путін хоче східну Україну", - сказала Штрак-Циммерманн.

Також читайте: Пєсков про переговори з Україною: РФ готова йти дипломатичним шляхом, але на своїх умовах

Нагадаємо, раніше Шредер після зустрічі з Путіним заявив, що російський диктатор нібито хоче врегулювання шляхом переговорів.

Автор: 

Німеччина (7660) путін володимир (24596) росія (67230) Шредер Герхард (78) переговори з Росією (1400)
Топ коментарі
+16
Шрьодер - чмо!
03.08.2022 14:39 Відповісти
+12
Німцям-лапатніки хочуть захопити всю Україну але хрєн їм...
03.08.2022 14:31 Відповісти
+8
Герхард Шредер - це холуй кремлівського виродка , так як за газпромівське бабло , він може тявкати таку хрінь на всіх світових площадках , так як для нього наша краіна , це ніщо 😠
03.08.2022 14:43 Відповісти
Німцям-лапатніки хочуть захопити всю Україну але хрєн їм...
03.08.2022 14:31 Відповісти
Мда, слово не горобець,вилетіло і не спіймати.
03.08.2022 14:33 Відповісти
в кожного своя версія
03.08.2022 14:37 Відповісти
Да нет не много ли внимания старой проститутке и резиденту России Шредеру????!!!
03.08.2022 15:23 Відповісти
Шрьодер - чмо!
03.08.2022 14:39 Відповісти
Пособник фашиста -террориста *****, МЕГАКОРУПЦИОНЕР , выродок гитлеровской чумы
03.08.2022 15:14 Відповісти
Шел бы старый дед уже далеко далеко!!! С тобой старый маразматик уже все понятно, баблишка роснефть поимел, конечно понятно какую ты писю целовать будешь!!!
03.08.2022 14:40 Відповісти
Герхард Шредер - це холуй кремлівського виродка , так як за газпромівське бабло , він може тявкати таку хрінь на всіх світових площадках , так як для нього наша краіна , це ніщо 😠
03.08.2022 14:43 Відповісти
а хто взагалі випустив цу скажену собаку на світ?
сиділо собі тихо на пенсії, дрімало і рапотово, підірвалось і почало чавкати
03.08.2022 14:48 Відповісти
Яка пенсія? Він на зарплаті у путлєра.
03.08.2022 14:49 Відповісти
Україна не вестиме переговори зі злочинцем путіним.якщо рф хоче переговорів,то повинна або арештувати путіна і передати Україні для суду,або ліквідувати путіна.
03.08.2022 14:49 Відповісти
шредер перевел всю германию с атомных станций на российский газ. сейчас всё электричество в германии производится на газу.

решение о постепенном отказе от ядерной энергетики было принято в 2000. когда шольц был канцлером.

за это ему путин взятку дал.

но не мог же путин ему напрямую взятку дать.

ему пообещали, что после выхода на пенсию, его возьмут на работу в газпром с зарплатой 1 млн долларов.

ему взятку через зарплату выплатили.

и, вроде бы, все законно.

шредер должен сидеть в тюрме в германии за коррупцию.
03.08.2022 14:55 Відповісти
.... "2000. когда шольц шредер был канцлером."....
показати весь коментар
Цель захватить юг Украины была сразу же после захватв Крыма,но тут подвернулся лугандон и решили шахтёров на мясо отправить,дёшево и сердито,что и сделали.
показати весь коментар
Штрак-Циммерман - це партія зелених? Тільки вони в бундесі можуть підтримувати нас.
показати весь коментар
Пам'ятаєте збиття MH-17, теж був повний пісець, нічого незрозуміло, з кожного мусонного бачка своя версія була, вибори президента України, аналогічно, шум в інформаційному полі щоб збити з толку і тепер цей самий прийом з війною, яка в неї мета, хто винен, хто розпочав?
показати весь коментар
Вобще-то, Шредер на пару с Меркель должны уже за решеткой давно сидеть, если на них не "копают" ( ине могут найти состав преступления), значит это госполитика европекйских стран (особено Австрии, Германии, Франции и частично Италии) кардинально коррумпирована кремлем!
показати весь коментар
Шредер не понтуйся,больше не проживёшь чем уже прожил,одень нормально штаны ,ширинкой в перёд,всё лижеш,хватит ,в конце пути будь мужиком,ну хотябы попробуй
показати весь коментар
На жаль, спецоператор не хочет, а уже захопив схiдну Украину, и часть юга тоже. Если его оттуда не выгонят он сам врядли уйдёт.
показати весь коментар
Почему они с курвой не в тюряге.
показати весь коментар
шредера надо не комментировать, а купировать
показати весь коментар
Всі ці статті - профанація..
А ми повинні знищувати орків,і чим більше - тим краще та наближатиме нас до перемоги.
Слава ЗСУ!!!
03.08.2022 17:38 Відповісти
Шредер - продажна ****! За гроші готовий на будь-яку підлість.
показати весь коментар
