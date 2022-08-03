Штрак-Циммерманн - Шредеру: Путін хоче захопити схід України, а не вести переговори

Голова оборонного комітету Бундестагу Німеччини Марі-Агнес Штрак-Циммерманн відповіла на слова колишнього канцлера країни Герхарда Шредера про те, що президент РФ Володимир Путін хоче переговорів щодо України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Штрак-Циммерман сказала, що у цьому питанні більше покладається не на слова ексканцлера, а на висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який говорив, що Росія хоче захоплювати території поза Донбасом і силою змінити владу в Україні.

"Якщо він каже, що Путін хоче рішення, то я вже сьогодні можу сказати, як виглядає це рішення в його очах: Путін хоче східну Україну", - сказала Штрак-Циммерманн.

Нагадаємо, раніше Шредер після зустрічі з Путіним заявив, що російський диктатор нібито хоче врегулювання шляхом переговорів.