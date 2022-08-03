Штрак-Циммерманн - Шредеру: Путін хоче захопити схід України, а не вести переговори
Голова оборонного комітету Бундестагу Німеччини Марі-Агнес Штрак-Циммерманн відповіла на слова колишнього канцлера країни Герхарда Шредера про те, що президент РФ Володимир Путін хоче переговорів щодо України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Штрак-Циммерман сказала, що у цьому питанні більше покладається не на слова ексканцлера, а на висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який говорив, що Росія хоче захоплювати території поза Донбасом і силою змінити владу в Україні.
"Якщо він каже, що Путін хоче рішення, то я вже сьогодні можу сказати, як виглядає це рішення в його очах: Путін хоче східну Україну", - сказала Штрак-Циммерманн.
Нагадаємо, раніше Шредер після зустрічі з Путіним заявив, що російський диктатор нібито хоче врегулювання шляхом переговорів.
сиділо собі тихо на пенсії, дрімало і рапотово, підірвалось і почало чавкати
решение о постепенном отказе от ядерной энергетики было принято в 2000. когда шольц был канцлером.
за это ему путин взятку дал.
но не мог же путин ему напрямую взятку дать.
ему пообещали, что после выхода на пенсию, его возьмут на работу в газпром с зарплатой 1 млн долларов.
ему взятку через зарплату выплатили.
и, вроде бы, все законно.
шредер должен сидеть в тюрме в германии за коррупцию.
шольцшредер был канцлером."....
А ми повинні знищувати орків,і чим більше - тим краще та наближатиме нас до перемоги.
Слава ЗСУ!!!