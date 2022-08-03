УКР
Зеленський про відносини з РФ після закінчення війни: Ніхто не хоче нічого з людьми, які прийшли і вбивали нас

зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість відносин з РФ після закінчення війни.

Про це глава держави заявив під час виступу перед студентами з 20 вишів Австралії, передає Цензор.НЕТ.

"Скажу відверто. Ніхто нічого не хоче у відносинах з людьми, які прийшли і вбили наших людей. А можливо чи ні (відносини з РФ після війни. - Ред.) у майбутньому, залежатиме від Росії. І що для цього потрібно... я навіть не знаю, чи є той перелік, я не знаю. Кожна сім'я щось втратила і кожен занотував у себе всередині і не забуде, що віддав, кого віддав, дитину віддав, батька віддав. Вибачте, що так кажу, відірвані свої кінцівки на полі бою віддав... Вони (Росія. - Ред.) спроможні це повернути? Я не впевнений. Тому їм доведеться вигадувати для нас і для всього світу, щоб повернути хоч якусь можливість до майбутнього співжиття з іншим світом. Це буде їхнім і тільки їхнім питанням", - зазначив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На відміну від Росії, терористи беруть на себе відповідальність за скоєні дії. В РФ немає мужності зробити цього, - Зеленський

Зеленський Володимир (25133) росія (67230)
+25
Після війни раша не повинна існувати,бути.
03.08.2022 14:36 Відповісти
+21
Я добре пам'ятаю з чого починала Зеленські : «Деякі українці, занадто українці.
Треба трохи стати менше українцями, і тоді настане у суспільстві спокій.» © Олена Зеленська.

Денацифікація.
Початок.😠
03.08.2022 14:38 Відповісти
+18
Для нас їх не повинно існувати. Ніяких відносин. Ніколи.
03.08.2022 14:37 Відповісти
Тільки окрім можливо трохи бізнесу...
03.08.2022 14:34 Відповісти
Впевнений, що наші Панамські, Кіпрські та Іспанськи "заможні патріоти" чхати на на це хотіли - тим виродкам гроші не пахнуть.
03.08.2022 15:33 Відповісти
Якщо прихисток дадуть у Ростовi ,то по iншому заспiваЭ...
03.08.2022 16:11 Відповісти
03.08.2022 14:36 Відповісти
https://youtu.be/o_ktI5DthPs https://youtu.be/o_ktI5DthPs


год назад всех предупреждали !!!!
03.08.2022 14:49 Відповісти
03.08.2022 14:37 Відповісти
03.08.2022 14:38 Відповісти
Це він про тих українців які погано відносяться до кварталу за те що квартал багато років глузував над українською мовою, армією, культурою
03.08.2022 14:41 Відповісти
Нічого, тільки концерти 95ть.
03.08.2022 14:38 Відповісти
відносини можуть бути тільки одні, вбивати цих тварин весь час, родичів всіх підарасів які воювали в Україні
03.08.2022 14:40 Відповісти
Вона зараз хворіє. Об'їлася скумбрією по 8.
03.08.2022 14:44 Відповісти
Скумбрія, загорнута у vogue всеодно пахне скумбрією.
03.08.2022 14:46 Відповісти
fublja)
03.08.2022 14:54 Відповісти
Заборгувала трохи...за вивiз смiття..
03.08.2022 16:13 Відповісти
Квартирка не проста, та щей з підземним паркінгом на 2 місця. На даху басейн.
03.08.2022 14:47 Відповісти
Сказав , гоблінтАксьонови, що комуналку сплачують вчасно , до речі ,
в москві теж є квартирка і не одна !
03.08.2022 14:48 Відповісти
Это друхое
показати весь коментар
Тобто паспорти роздаються росіянам від огиди, а путінській 1хбет ліцензію видали взагалі від повної ненависті
показати весь коментар
Ты, падло, что отдал? Хоть копейку оторвал от себя для ЗСУ?!?? Кусок дебила, *****, на нашу голову!
73% уродов, ненавижу вас всеми фибрами души!!!
03.08.2022 14:51 Відповісти
10000000000% піддержую.
показати весь коментар
Щось взагалі перестав реагувати на заголовки "Зеленський сказав...", "Зеленський висловився...". Гортаю далі.
03.08.2022 14:56 Відповісти
А я шось перестала зiстрiчати тих ,это дивиться каломарахфон...
показати весь коментар
Так в глазах Х...ла ты ж видел мир. Или с 2014 они не убивали. Короче, это не лечится.
показати весь коментар
Шоу-мен патякає, навіть не вийнявши з рота гаманця Абрамовича.
показати весь коментар
А як же"надо просто перестать стрелять" ,"Сойдьйомся посрєдінє".
показати весь коментар
Неужели, а как же ты сериальчики тупые снимать будешь? Или бабло не пахнет? Или это другое?
показати весь коментар
Та він на посаді так накрав за 3 роки, що серіальчики то вже мєлочь!
показати весь коментар
разве что сериалы продавать в россию, культура вне политики...а все остальное ни-ни
показати весь коментар
Логично предположить, что Зеленский будет править два президентских срока, тобишь еще лет 5 как минимум........ Исходя из этого и с его риторики можно сделать вывод что война за это время не закончится........
показати весь коментар
И сомневаться нечего, второй срок он считает уже заработал. Не зря же он столько видосиков показывает. Понравилось ему кресло президента. Все дело в том, что нет других более достойных. Или они не хотят высовываться, или им не дает кошерное братство....
показати весь коментар
ПроЙ*б 25 вiдсоткiв територii,сотнi тисяч загиблих,крах экономiки ,зрадники при владi,це -"нет более достойных"???
показати весь коментар
який мутнорилий,бридкий лицемір.Його помічник з офісу баум(видно наш чоловік)роздає ліцензіі російській букмекерській конторі,коли йде війна,а якась попєдонсцева з цього ж гнилого офісу що і баум наіжджає на журналістів щоб це публікували.А ще що не призначення то колишні яники,от і думайте хто є вовочка,коли Краіна воює і гинуть кращі.
показати весь коментар
Зачем что-то придумывать. Есть пример Германии, 50-70 лет будут компенсировать принесенное горе. Будет денацификация параши десятки лет, пока нынешние зомби-уроды не подохнут. Вырастет новое здоровое поколение - потом посмотрим.
показати весь коментар
А с 2014 го шо відбувалося? Чи коли не мене - то не рахується?
показати весь коментар
Брехливое малоПИД...роское, бенино, Нарко-Чмо!!! А как же киностудии в маЦкве, под крышей шефиров, офшоры к ним подвязанные, майно в помойке и Крыму, сваты на стс и т.д, лапша для ЗЕБилов!!!
показати весь коментар
Зе перед студентами з 20 вишів Австралії: "Скажу відверто. Ніхто нічого не хоче у відносинах з людьми, які прийшли і вбили наших людей."
А от українцям Зе-команда інше втирала:

показати весь коментар
А " скоти" і " папіки " на расєї будуть обов, язково!
показати весь коментар
