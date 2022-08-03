Зеленський про відносини з РФ після закінчення війни: Ніхто не хоче нічого з людьми, які прийшли і вбивали нас
Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість відносин з РФ після закінчення війни.
Про це глава держави заявив під час виступу перед студентами з 20 вишів Австралії, передає Цензор.НЕТ.
"Скажу відверто. Ніхто нічого не хоче у відносинах з людьми, які прийшли і вбили наших людей. А можливо чи ні (відносини з РФ після війни. - Ред.) у майбутньому, залежатиме від Росії. І що для цього потрібно... я навіть не знаю, чи є той перелік, я не знаю. Кожна сім'я щось втратила і кожен занотував у себе всередині і не забуде, що віддав, кого віддав, дитину віддав, батька віддав. Вибачте, що так кажу, відірвані свої кінцівки на полі бою віддав... Вони (Росія. - Ред.) спроможні це повернути? Я не впевнений. Тому їм доведеться вигадувати для нас і для всього світу, щоб повернути хоч якусь можливість до майбутнього співжиття з іншим світом. Це буде їхнім і тільки їхнім питанням", - зазначив президент.
