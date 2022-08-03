В Бєлгородській області закрили школи та дитсадки в 5 км від кордону
Влада Бєлгородської області РФ закрила школи та дитячі садки, що перебувають на відстані 5 або менше кілометрів від кордону з Україною.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми поки що обмежимо роботу шкіл та дитячих садків, які знаходяться у 5-кілометровій прикордонній зоні. Вони будуть закриті. Діти відвідуватимуть ті школи та дитячі садки, які були визначені муніципальною владою", - написав він у телеграмі.
Обмеження діятимуть у п’яти районах Бєлгородської області, що межують з Сумщиною та Харківщиною.
Закрывайте на 50 км, сами в погреба и плетите лапти...
Можете негромко играть на балалайках.
HIMERSи в гості їдуть?