В Бєлгородській області закрили школи та дитсадки в 5 км від кордону

Влада Бєлгородської області РФ закрила школи та дитячі садки, що перебувають на відстані 5 або менше кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поки що обмежимо роботу шкіл та дитячих садків, які знаходяться у 5-кілометровій прикордонній зоні. Вони будуть закриті. Діти відвідуватимуть ті школи та дитячі садки, які були визначені муніципальною владою", - написав він у телеграмі.

Обмеження діятимуть у п’яти районах Бєлгородської області, що межують з Сумщиною та Харківщиною.

