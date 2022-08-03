УКР
В Бєлгородській області закрили школи та дитсадки в 5 км від кордону

Влада Бєлгородської області РФ закрила школи та дитячі садки, що перебувають на відстані 5 або менше кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поки що обмежимо роботу шкіл та дитячих садків, які знаходяться у 5-кілометровій прикордонній зоні. Вони будуть закриті. Діти відвідуватимуть ті школи та дитячі садки, які були визначені муніципальною владою", - написав він у телеграмі.

Обмеження діятимуть у п’яти районах Бєлгородської області, що межують з Сумщиною та Харківщиною.

Топ коментарі
+12
О шо тількі на 5 км ? Чому не на 300 км ? Буданов, недоработка
показати весь коментар
03.08.2022 14:42 Відповісти
+11
а шо такоє? спєцоперація ідьот по плану?
показати весь коментар
03.08.2022 14:43 Відповісти
+8
5 км - это ни о чём.
Закрывайте на 50 км, сами в погреба и плетите лапти...
Можете негромко играть на балалайках.
показати весь коментар
03.08.2022 14:44 Відповісти
А як там воронеж?
показати весь коментар
03.08.2022 14:43 Відповісти
Варонеж уже зневiрився шо "будут бАмбить"..
показати весь коментар
03.08.2022 16:24 Відповісти
Це чітко означає, що ФСБ-майстри готуют провокацію. Бєслан-2.
показати весь коментар
03.08.2022 14:48 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 14:52 Відповісти
это значит, что будут стрелять с белгорода часто
показати весь коментар
03.08.2022 15:09 Відповісти
А українці 1 вересня по всій Україні поведуть своїх діточок в школу (з тих, хто за бугор не звалив). Запасайте свічки і плюшеві іграшки шоб було шо нести на могилки. ***** аплодує зеленій владі і Шкарлету персонально.
показати весь коментар
03.08.2022 15:26 Відповісти
В Бєлгороді вірять в ЗСУ
показати весь коментар
03.08.2022 16:24 Відповісти
Страшно,кацапи? Далі буде...
показати весь коментар
03.08.2022 16:45 Відповісти
А що так.....???
HIMERSи в гості їдуть?
показати весь коментар
03.08.2022 22:35 Відповісти
 
 