УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8791 відвідувач онлайн
Новини
1 482 15

Латвія планує перевіряти всіх, хто в'їжджає з Росії та Білорусі та Камеруну

паспорт,рф

Влада Латвії хоче запровадити обов’язкові перевірки для всіх, хто потрапляє до країни з території Росії, Білорусі та Камеруну.

Про це йдеться у нових поправках, які підготувало МВС Латвії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Служба державної безпеки рекомендувала включити Росію, Білорусь та Камерун до переліку держав, громадяни яких мають пройти перевірку, якщо вони претендують на візу або посвідку на проживання.

Раніше в Латвії перевіряли лише росіян, місцем народження або проживання яких були Чечня, Дагестан, Інгушетія та Північна Осетія.

Перевірка потрібна, щоб переконатися, що іноземець не становить загрози національній безпеці чи громадському порядку.

Читайте: Латвія планує визнати Росію терористичною державою

Включення до переліку Росії та Білорусі зумовлене міркуваннями безпеки. Камерун вирішили включити, бо в останні роки різко зросла кількість заявок на візу від його громадян. При цьому камерунці часто надають підроблені документи.

В МВС нагадали, що через агресію Росії в Україні з 25 лютого цього року диппредставництва Латвії за кордоном на невизначений термін припинили прийом заяв на отримання візи від громадян Росії.

Візи видають лише у виняткових випадках, якщо це пов'язано з гуманітарними міркуваннями, тобто якщо претенденту на візу загрожує небезпека, а також як у разі серйозної хвороби чи похорону родича в Латвії. Та ж модель застосовується також в Естонії та Литві, а також у Польщі та Чехії.

Також читайте: У Латвії порушили кілька справ за крадіжку українських прапорів та пошкодження автомобілів: проводиться оцінювання наявності ознак злочину на ґрунті ненависті

Автор: 

віза (738) Латвія (1394) росія (67230)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Не треба. Я жив в Камеруні 4 роки. Якому-небудь єкатєрінбургу чи Мінську далеко до Дуали чи Яунде.
показати весь коментар
03.08.2022 15:00 Відповісти
+2
Перевірка виїжджаючих з Росії легка: поцілюєш 5.56x45 у голову - якщо впав і не дихає, то гарний руський, можна пускати.
показати весь коментар
03.08.2022 15:07 Відповісти
+1
країни одного рівня цивілізованості-
показати весь коментар
03.08.2022 14:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
країни одного рівня цивілізованості-
показати весь коментар
03.08.2022 14:58 Відповісти
Не треба. Я жив в Камеруні 4 роки. Якому-небудь єкатєрінбургу чи Мінську далеко до Дуали чи Яунде.
показати весь коментар
03.08.2022 15:00 Відповісти
а шо, еще и камерун на нас напал?
показати весь коментар
03.08.2022 14:58 Відповісти
Вони на подсосі у рашистів.
показати весь коментар
03.08.2022 16:09 Відповісти
А Камерун за что?
показати весь коментар
03.08.2022 15:02 Відповісти
У кінці квітня вони підписали договір про військову та культурну співпрацю.
показати весь коментар
03.08.2022 16:08 Відповісти
Макрон на минулому тижні вставив їм за те пістона, коли туди приїздив. І ще в травні французи їх за те пожурили. Те співробітництво у них з 2015 року. Вони ведуть політику і вашим, і нашим, а корупція зашкалює. Підписання формального співробітництва, думаю, обійшлося кацапам дуже дешево.
показати весь коментар
03.08.2022 17:39 Відповісти
Здорове МВС здорової держави.
показати весь коментар
03.08.2022 15:03 Відповісти
bljead kakova hrena tratitj na eto vremja i dengi ? ZAKROITE granicu dlja etih *********. krapka.
показати весь коментар
03.08.2022 15:04 Відповісти
Перевірка виїжджаючих з Росії легка: поцілюєш 5.56x45 у голову - якщо впав і не дихає, то гарний руський, можна пускати.
показати весь коментар
03.08.2022 15:07 Відповісти
камерун и беларусь...что то есть общее видать
показати весь коментар
03.08.2022 15:31 Відповісти
Як образливо для Камеруну
показати весь коментар
03.08.2022 15:59 Відповісти
Дійсно образливо щодо Камеруну. Ця країна не підтримувала росію під час голосуваня в ООН щодо її агресії проти України. https://ru.wikipedia.org/wiki/Резолюция_Генеральной_Ассамблеи_ООН_ES-11/1
показати весь коментар
03.08.2022 16:52 Відповісти
Камерун підписав договір про військову співпрацю з рашистами у квітні, а на цьому голосуванні вони б звичайно підтримали б, якщо б були присутні.
показати весь коментар
03.08.2022 16:58 Відповісти
Вони навмисне «виходили покурити». Так багато хто в ООН робить.
показати весь коментар
03.08.2022 17:41 Відповісти
 
 