Латвія планує перевіряти всіх, хто в'їжджає з Росії та Білорусі та Камеруну

Влада Латвії хоче запровадити обов’язкові перевірки для всіх, хто потрапляє до країни з території Росії, Білорусі та Камеруну.

Про це йдеться у нових поправках, які підготувало МВС Латвії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Служба державної безпеки рекомендувала включити Росію, Білорусь та Камерун до переліку держав, громадяни яких мають пройти перевірку, якщо вони претендують на візу або посвідку на проживання.

Раніше в Латвії перевіряли лише росіян, місцем народження або проживання яких були Чечня, Дагестан, Інгушетія та Північна Осетія.

Перевірка потрібна, щоб переконатися, що іноземець не становить загрози національній безпеці чи громадському порядку.

Включення до переліку Росії та Білорусі зумовлене міркуваннями безпеки. Камерун вирішили включити, бо в останні роки різко зросла кількість заявок на візу від його громадян. При цьому камерунці часто надають підроблені документи.

В МВС нагадали, що через агресію Росії в Україні з 25 лютого цього року диппредставництва Латвії за кордоном на невизначений термін припинили прийом заяв на отримання візи від громадян Росії.

Візи видають лише у виняткових випадках, якщо це пов'язано з гуманітарними міркуваннями, тобто якщо претенденту на візу загрожує небезпека, а також як у разі серйозної хвороби чи похорону родича в Латвії. Та ж модель застосовується також в Естонії та Литві, а також у Польщі та Чехії.

