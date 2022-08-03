УКР
Новий пакет допомоги Україні від Естонії передбачає зброю, боєприпаси та навчання українських військових, - міністр Рейнсалу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу зміцнення міжурядового діалогу, підтримку та повоєнне оновлення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.

"Естонія передала Україні зброї на третину свого бюджету. А за рівнем співвідношення ВВП країни до об’ємів допомоги Естонія є лідером у підтримці нашої країни, й українці це дуже цінують", - вказав Шмигаль.

Прем'єр також висловив подяку естонській стороні за гуманітарну допомогу та підтримку України на шляху європейської інтеграції, зокрема щодо набуття статусу кандидата на членство в ЄС.

"Важливо зараз налагодити двосторонню міжурядову роботу, зокрема в частині співпраці з партнерами по ЄС і НАТО, аби забезпечити першочергові потреби, які допоможуть нам перемогти у війні з Росією. Ми докладаємо до цього максимум зусиль, і переконаний, що Естонія в цьому допоможе", - сказав Шмигаль.

Міністр закордонних справ Естонії, своєю чергою, запевнив, що новий склад естонського уряду продовжує всебічну підтримку України.

За його словами, найближчим часом буде схвалено новий пакет допомоги, який передбачає зброю, боєприпаси та навчання українських військових.

"За словами Урмаса Рейнсалу, Естонія продовжує наполягати на тому, щоб Росія понесла відповідальність за агресію через міжнародний трибунал", - ідеться у повідомленні.

Естонцям-черговий респект...
03.08.2022 15:00 Відповісти
Зеля патронный завод покрыл очень толстым слоем асфальта, а потом залил кацапским гудроном
03.08.2022 15:07 Відповісти
барига побудував богдану, вільху, міномети які для зебілів не підходили й багато чого ще, а зє побудував пацакам дорогу на херсон, але какаяразніца главное не барига хоть поржалі
03.08.2022 15:10 Відповісти
Одна Богдана) А почему за 5 лет Порох не построил завод по производству 152/155 мм снарядов?
03.08.2022 15:36 Відповісти
а почему *** ти не біл гейтс, чи ілон маск, а юродивий зебіл?
03.08.2022 16:01 Відповісти
Естоніє, щиро дякуємо за підтримку та допомогу.
03.08.2022 15:36 Відповісти
Мелочь , а приятно.

https://rus.delfi.ee/statja/120045476/rossiyskaya-programmistka-pohvastala-kak-uhodit-ot-nalogov-v-estonii-nazvala-stranu-rusofobnoy-i-v-itoge-poteryala-rabotu
03.08.2022 15:56 Відповісти
Может пробовать приехать в Латвию. Мы ей с удовольствием покажем дверь. Сейчас закон о беженцев подправляет как раз для таких как она. Ильвесу зачёт за твит
03.08.2022 19:16 Відповісти
 
 