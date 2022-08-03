УКР
Рашисти на Херсонщині обладнують бомбосховище на бавовняній фабриці та скуповують надувні човни

бомбосховище

На Херсонщині російські військові обладнують бомбосховище на бавовняному комбінаті, захоплюють бази відпочинку та запасаються гумовими човнами й матрацами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні зазначається: "У Херсоні окупанти шукають підземні захищені приміщення, в яких можна обладнати бомбосховища. Під час огляду підземних комунікацій Херсонського бавовняного комбінату, рашисти намагались з’ясувати чи можливо розмістити в них 40 одиниць військової техніки. Також проводили фотозйомку приміщень та шукали карту тунелів. При огляді з’ясувалось, що в тунелях обладнано укриття для співробітників підприємства, де було створено запас продуктів та води. Тієї ж ночі окупанти зірвали замки з приміщень та викрали всі запаси".

Також дивіться: Окупанти викрали голову громади на Херсонщині Ляхна, - ЗМІ. ФОТО

Також в Управлінні розвідки додають, що в тимчасово окупованій Чорнобаївці Херсонської області ворог знищує телекомунікаційні мережі українських провайдерів, які відмовились співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Демонтуються комутаційні шафи, вирізаються волоконно-оптичні та мідні кабелі.

Також введено заборону на здійснення платіжних операцій українською валютою на місцевих ринках. Здійснюється демонтаж терміналів та банкоматів, які підтримували гривневі операції.

"У селі Генічеська Гірка, що на Арабатській стрілці, представники окупаційної адміністрації попередили власників дитячого табору "Сокіл", бази відпочинку "Білий Лебідь", пансіонатів "Прибій" та "Arabatca club" щодо "націоналізації" (захоплення) об’єктів. Зазначені комплекси плануються використовувати в якості баз розташування та відпочинку окупаційних військ", - інформують у ГУР.

Розвідка повідомила, що одночасно в селищі Антонівка окупанти масово скуповують і вилучають всі наявні плавальні засоби. В тому числі надувні човни та матраци.

Також читайте: Немає ніякої логіки у призначенні Зеленським чиновника часів Януковича Янушевича головою Херсонщини, яку Росія намагається до себе приєднати, - Бутусов

+11
Звучить символічно "бавовняна фабрика"
03.08.2022 16:01 Відповісти
03.08.2022 16:01 Відповісти
+9
Найкраща "бавовняна фабрика" в Чорнобаївці. В три зміни працює. Філіал, мабуть, відкривають
03.08.2022 15:58 Відповісти
03.08.2022 15:58 Відповісти
+7
03.08.2022 16:04 Відповісти
03.08.2022 16:04 Відповісти
на цей раз це вже буде "хлопкова" станція ...
03.08.2022 15:53 Відповісти
03.08.2022 15:53 Відповісти
Мабудь Зелені потвори добрий поклали асфальт до бомбосховищ
03.08.2022 15:54 Відповісти
03.08.2022 15:54 Відповісти
Зачем надувные лодки? Вон рАгозин с ДыНыРы батуты пришлет
03.08.2022 15:55 Відповісти
03.08.2022 15:55 Відповісти
Найкраща "бавовняна фабрика" в Чорнобаївці. В три зміни працює. Філіал, мабуть, відкривають
03.08.2022 15:58 Відповісти
03.08.2022 15:58 Відповісти
Звучить символічно "бавовняна фабрика"
03.08.2022 16:01 Відповісти
03.08.2022 16:01 Відповісти
03.08.2022 16:04 Відповісти
03.08.2022 16:04 Відповісти
Правильно, матрасы и лодки пригодятся когда они пойдут нах# из Крыма.
03.08.2022 16:07 Відповісти
03.08.2022 16:07 Відповісти
Кацапам підійдуть "спасательный круг - «Резиновое изделие номер два»
03.08.2022 16:47 Відповісти
03.08.2022 16:47 Відповісти
Волонтёры на Раисе заготовливают плав средства для своей армии

03.08.2022 17:07 Відповісти
03.08.2022 17:07 Відповісти
03.08.2022 17:10 Відповісти
03.08.2022 17:10 Відповісти
Я знаю цю бавовняну фабрику!!!!!!! її цеха мають одну особливість - за кілька десятків років роботи вони просякнуті найдрібнішими волоконцями бавовни, вона там всюди !!!!! Тож, цю фабрику треба просто обстріляти запальними снарядами та усякими запалюючими сумішами, і буде палати!!!!!!!!!!!!!!! Разом із руснею!!!!!!
03.08.2022 17:23 Відповісти
03.08.2022 17:23 Відповісти
Не допоможе! Все одно тварюки подохнуть!
03.08.2022 18:28 Відповісти
03.08.2022 18:28 Відповісти
Готуються Zондер-окупанти по повторення участі хранцузів на Березині...
03.08.2022 23:26 Відповісти
03.08.2022 23:26 Відповісти
 
 