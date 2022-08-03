УКР
Охочі отримати водійське посвідчення мають складати іспити лише у сервісних центрах МВС

В Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія - тепер складання теоретичних і практичних іспитів відбуватиметься в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України, а не в самих автошколах.

Про це повідомляється в телеграм-каналі відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер можна вибрати автошколу, прослухати теоретичний курс лекцій та отримати в автошколі свідоцтво про проходження теоретичної підготовки, яке чинне один рік. При цьому внутрішнього іспиту немає. Після цього скласти теоретичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС", - ідеться у повідомленні.

Для практичних занять можна вибрати будь-яку іншу автошколу в бажаному місті. "Після навчання скласти внутрішній практичний іспит й отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв у автошколі, яке дійсне два роки. І знову ж таки у будь-якому сервісному центрі МВС можна скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія", - додали в МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 24 липня змінюється механізм підготовки та перепідготовки водіїв, - МВС

+2
Щось пропустив - а коли це можна було складати іспит поза сервісним центром?
03.08.2022 15:57 Відповісти
+1
03.08.2022 15:53 Відповісти
+1
Потрібно взагалі навчання в автошколах зробити не обов'язковим, є безліч матеріалів для самостійного навчання.
А інструктори водіння там - це ж типові хами, яких до людей підпускати не можна. Може когось батько навчить, когось чоловік чи друг, то ***** та автошкола тоді всралась?? Тільки за бажанням має бути.
03.08.2022 16:22 Відповісти
03.08.2022 15:53 Відповісти
03.08.2022 21:59 Відповісти
03.08.2022 15:57 Відповісти
тепер "лише у сервісних центрах"
03.08.2022 16:24 Відповісти
Дякую, зрозумів. Я не вважав іспит у автошколі іспитом, скоріше тренувальною спробою перед іспитом у сервісному центрі, тому щось не прийшло на думку.
03.08.2022 16:29 Відповісти
а я вважаю це корупційною складовою, добре, що її виключили
03.08.2022 16:36 Відповісти
Іспит у автошколі? На сайті МВС можна проходити тренувальний іспит онлайн, нам у автошколі саме на цьому тренувальному сайті і вимагали проходити. Я його разів 40 проходив перед тим, як пройти щє раз у класі автошколи, тому якось не довелося навіть з кимось сперечатися за результат.
03.08.2022 16:39 Відповісти
теорія, перед екзаменом в мрео
03.08.2022 17:01 Відповісти
а причому МВС до транспортних засобів?
03.08.2022 16:06 Відповісти
скільки питань у людей...)))
не дивно що у нас стільки дтп з летальними випадками (((
03.08.2022 16:15 Відповісти
03.08.2022 16:22 Відповісти
Це як на кого натрапиш. В мене було два інструктора: на механиці був немов інтеллігентний, але волав так, що вікна в автівці дзвеніли і також хватав за кермо. А як перейшов на автомат, натрапив на якогось, на перший погляд "приблатньонного мурчіка" (це було враження від його тюремної лексіки), який виявився дуже спокійним, терплячим до помилок та жодного разу не хватанув за кермо.
03.08.2022 16:33 Відповісти
Ну чого люди мають переживати такі стреси і терпіти таке хамство ще й за власні гроші?
Вчись собі з ким хочеш, а потім приходь здавай чесно.
03.08.2022 16:37 Відповісти
Першого мені просто дала автошкола, а ось другого я по рекомендації знайшов (у тій самій автошколі, але вже поспілкувався із тими, хто навчався там до мене). Насправді, індивідуального вчителя у будь-якій сфері треба обирати ретельно, враховуючи відгуки.
03.08.2022 16:44 Відповісти
Деньги сами себя не заработают Было необязательным.
03.08.2022 16:38 Відповісти
інструктори типові хами.... - издержки профессии, я пока жену учил заикаться начал
03.08.2022 17:22 Відповісти
Плюс
04.08.2022 02:10 Відповісти
так раніше іспит і так тільки в СЦ був, не? ті що були додаткові в автошколі це таке, не рахується...
03.08.2022 17:08 Відповісти
Мабуть мова йде про рагулів, які не здатні скласти екзамен навіть у автошколі і які платили хабар. Тепер їм на один хабар менше платити.
03.08.2022 17:30 Відповісти
 
 