Охочі отримати водійське посвідчення мають складати іспити лише у сервісних центрах МВС
В Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія - тепер складання теоретичних і практичних іспитів відбуватиметься в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України, а не в самих автошколах.
Про це повідомляється в телеграм-каналі відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Відтепер можна вибрати автошколу, прослухати теоретичний курс лекцій та отримати в автошколі свідоцтво про проходження теоретичної підготовки, яке чинне один рік. При цьому внутрішнього іспиту немає. Після цього скласти теоретичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС", - ідеться у повідомленні.
Для практичних занять можна вибрати будь-яку іншу автошколу в бажаному місті. "Після навчання скласти внутрішній практичний іспит й отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв у автошколі, яке дійсне два роки. І знову ж таки у будь-якому сервісному центрі МВС можна скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія", - додали в МВС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не дивно що у нас стільки дтп з летальними випадками (((
А інструктори водіння там - це ж типові хами, яких до людей підпускати не можна. Може когось батько навчить, когось чоловік чи друг, то ***** та автошкола тоді всралась?? Тільки за бажанням має бути.
Вчись собі з ким хочеш, а потім приходь здавай чесно.