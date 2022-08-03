До 20 млн тонн врожаю зернових наразі зберігаються на складах в Україні, - Мінінфраструктури

До 20 мільйонів тонн зернових минулорічного врожаю ще зберігаються на складах в Україні.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, минулорічні запаси треба експортувати, аби звільнити сховища для врожаю зернових цього року.

"18-20 млн тонн минулого врожаю ще зберігається на складах. Новий врожай вже місяць, як зберігається. За нашими підрахунками, треба забезпечити всіма шляхами експорт десь 6 млн тонн на місяць для того, щоб аграрії мали можливість вивільняти свої складські потужності, отримувати кошти за продукцію, яку вони виготовляють і планувати наступний врожай", - пояснив заступник міністра.

Васьков зазначив, що без відкриття глибоководних портів, "неможливо забезпечити експорт продукції, яка є зараз в Україні.

"А враховуючи роль України на світовому ринку агропродукції, це напряму впливає на баланс продовольчої безпеки у світі. Тобто, без відкриття українських глибоководних портів, забезпечити світову продовольчу безпеку неможливо", - додав він.

Читайте: Канада надає Україні $40 млн для обладнання зерносховищ, - Мінагрополітики