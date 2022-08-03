УКР
Новини Війна
3 199 3

Рашисти вдарили по Дніпропетровщині: Поранення дістав 73-річний чоловік, пошкоджено кілька десятків будинків

обстріл,дніпропетровщина

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено десятки приватних будинків. Поранення дістав 73-річний чоловік.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пообіді ворог двічі накрив вогнем Криворізький район.  Наніс удар касетними снарядами з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. Поранений 73-річний чоловік. Він у лікарні.

У Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків. На місці працюють фахівці - з’ясовують масштаби руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

обстріл (30389) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4154)
Коментувати
Сортувати:
Американцям, коли вони в 90-х роках годували кацапів, треба було виставити вимогу: знищити всі ракети до РСЗВ...
03.08.2022 16:08 Відповісти
Треба, врешті, з'ясувати де у них базуються ті "Урагани" й зберігається БК для них, та вжарити туди. І розрахунки відправити до Кобзона.
03.08.2022 16:09 Відповісти
Так відправляють і склади нищать, просто їх багато.
03.08.2022 16:11 Відповісти
 
 