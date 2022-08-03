Рашисти вдарили по Дніпропетровщині: Поранення дістав 73-річний чоловік, пошкоджено кілька десятків будинків
Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено десятки приватних будинків. Поранення дістав 73-річний чоловік.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Пообіді ворог двічі накрив вогнем Криворізький район. Наніс удар касетними снарядами з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. Поранений 73-річний чоловік. Він у лікарні.
У Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків. На місці працюють фахівці - з’ясовують масштаби руйнувань", - йдеться в повідомленні.
