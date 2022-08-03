Окупанти обстріляли Чугуїв з "Ураганів": загиблий та одна поранена - громадяни РФ

Сьогодні о 12:50 російські війська обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними - "Ураган", касетними снарядами. Є один загиблий, двоє поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов у фейсбуці.

"Загиблий та одна поранена - громадяни РФ. Чоловік, який загинув, перебував у себе вдома під час обстрілу", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Дніпропетровщині: Поранення дістав 73-річний чоловік, пошкоджено кілька десятків будинків