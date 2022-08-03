УКР
Окупанти обстріляли Чугуїв з "Ураганів": загиблий та одна поранена - громадяни РФ

Сьогодні о 12:50 російські війська обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними - "Ураган", касетними снарядами. Є один загиблий, двоє поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов у фейсбуці.

"Загиблий та одна поранена - громадяни РФ. Чоловік, який загинув, перебував у себе вдома під час обстрілу", - ідеться в повідомленні.

Якась зла іронія - Чухуїв, Ізюм, навіть Північна Салтовка - осередки найбільш ватного населення Харківщини.
03.08.2022 16:12
з одної сторони він хороший руський, але ж з іншого боку також хороший руський...
03.08.2022 16:18
його дом на сахаліні
03.08.2022 16:13
03.08.2022 16:12
Чого це дом громадянина ерефії у Чугуєві7 Шо за уйня?
03.08.2022 17:00
03.08.2022 17:00 Відповісти
Я взагалі не про це. А про те, що містечка у Хар. області вздовж Сіверського Донця завжди відрізнялися якоюсь підвищеною ватністю та любовью до кацапів. Може на це є історичні причини, бо там були москальскі гарнізони ще за часів імперії.
Ну а Північна Салтівка з самого початку заселялася понаєхами з "черноземья РСФСР" для роботи на харківських заводах.
03.08.2022 17:13
03.08.2022 17:13 Відповісти
Харків по всім переписам населення на 70 % був Українським, не пиши майню висосану з пальця.
03.08.2022 17:22
03.08.2022 17:22 Відповісти
Не знаю звідки ви свою маячню висмоктали, але щось я не пам'ятаю по всіх переписах графи або питання: "Ви відчуваєте себе як українець чи як ватник?"
03.08.2022 17:41
03.08.2022 17:41 Відповісти
Почав писати розгорнуту відповідь, потім на іншій вкладці оновив коменти, та на цій редагування теж зникло.
Тому стисло - чому Золочів та Деркачі ніколи не були в окупації, не дивлячись на свою близкість до кордону з кацапією, а Куп'янськ та Ізюм - з першого дня?
Не тому, що Золочів заснований виходцями зі Львівщини, а Деркачі та села поруч - то козацьки землі?
03.08.2022 18:01
03.08.2022 18:01 Відповісти
Харьков, но не Чугуев. Это две большие разницы.
03.08.2022 18:19
03.08.2022 18:19 Відповісти
А Чугуев в большей части заселили переселенцы с Дона - донские козаки.
Особенно район Чугуева - Осиновку вдоль Северского Донца.
Потом при императоре там стояли русские гусарские эскадроны.
Кстати, отец Ефима Репина был одним из этих военных.
03.08.2022 18:22
03.08.2022 18:22 Відповісти
Ну чего ты так?

у меня знакомый, с 2005 прож. в Украине, вид на жительство пост., топовые должности занимал в частных и с иностранным капиталом, готов убивать рузьских.

единственный недостаток - он видит в зеле великого антикризисного менегера. но не видит кто в кризис завел(((
03.08.2022 16:53
03.08.2022 16:53 Відповісти
Ну звичайно. медведчук, ківа, шарій - вони ж громадянство України мають, а вони що, краще за громадян РФ, які давно живуть в Україні?

Знаєте скільки громадян РФ пролило свою кров за Україну з 2014 року? Скільки тисяч справ про здобуття українського громадянства натомість російської перебувало на розгляді до війни, і так і не було розглянуто?

Лише дурень може стверджувати, що паспорт дає характеристику людині. Потрібно розділяти громадянство та русню. Скільки русні живе в Німеччині та Ізраїлі, адже в них давно вже інші громадянства!
03.08.2022 17:16
03.08.2022 17:16 Відповісти
Здохніть кацапи.
03.08.2022 17:32
03.08.2022 17:32 Відповісти
***...Мабуть чекали "асвабадітєля"....Прийшов....
03.08.2022 17:54
03.08.2022 17:54 Відповісти
 
 