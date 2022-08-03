Окупанти обстріляли Чугуїв з "Ураганів": загиблий та одна поранена - громадяни РФ
Сьогодні о 12:50 російські війська обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними - "Ураган", касетними снарядами. Є один загиблий, двоє поранені.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов у фейсбуці.
"Загиблий та одна поранена - громадяни РФ. Чоловік, який загинув, перебував у себе вдома під час обстрілу", - ідеться в повідомленні.
Ну а Північна Салтівка з самого початку заселялася понаєхами з "черноземья РСФСР" для роботи на харківських заводах.
Тому стисло - чому Золочів та Деркачі ніколи не були в окупації, не дивлячись на свою близкість до кордону з кацапією, а Куп'янськ та Ізюм - з першого дня?
Не тому, що Золочів заснований виходцями зі Львівщини, а Деркачі та села поруч - то козацьки землі?
Особенно район Чугуева - Осиновку вдоль Северского Донца.
Потом при императоре там стояли русские гусарские эскадроны.
Кстати, отец Ефима Репина был одним из этих военных.
у меня знакомый, с 2005 прож. в Украине, вид на жительство пост., топовые должности занимал в частных и с иностранным капиталом, готов убивать рузьских.
единственный недостаток - он видит в зеле великого антикризисного менегера. но не видит кто в кризис завел(((
Знаєте скільки громадян РФ пролило свою кров за Україну з 2014 року? Скільки тисяч справ про здобуття українського громадянства натомість російської перебувало на розгляді до війни, і так і не було розглянуто?
Лише дурень може стверджувати, що паспорт дає характеристику людині. Потрібно розділяти громадянство та русню. Скільки русні живе в Німеччині та Ізраїлі, адже в них давно вже інші громадянства!