Рашисти все ще зберігають свою техніку в порту окупованого Скадовська, - мер Яковлєв

На Херсонщині морський порт тимчасово окупованого Скадовська все ще використовується російськими військовими.

Про це повідомив мер Олександр Яковлєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Порт не працює, туди не заходять ніякі судна. На території порту розміщуються військові (російські. - Ред.), розміщують якусь техніку свою і в порт потрапити зараз неможливо. Всі працівники, які там працювали, на роботу не ходять", - зазначив очільник міста.

"Серйозних пошкоджень структура не зазнала під час обстрілу. Тому що цілили в техніку ворожу, а не в інфраструктуру порту. Тому на території порту все стабільно", - додав Яковлєв.

