Рашисти все ще зберігають свою техніку в порту окупованого Скадовська, - мер Яковлєв
На Херсонщині морський порт тимчасово окупованого Скадовська все ще використовується російськими військовими.
Про це повідомив мер Олександр Яковлєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Порт не працює, туди не заходять ніякі судна. На території порту розміщуються військові (російські. - Ред.), розміщують якусь техніку свою і в порт потрапити зараз неможливо. Всі працівники, які там працювали, на роботу не ходять", - зазначив очільник міста.
"Серйозних пошкоджень структура не зазнала під час обстрілу. Тому що цілили в техніку ворожу, а не в інфраструктуру порту. Тому на території порту все стабільно", - додав Яковлєв.
https://www.youtube.com/watch?v=NMsfUFAiOx4
Не хотелось бы подводить союзников, тем более, что нам пообещали в случае успешного испытания подвезти пробную партию М39, модернизированных до М57. Но это уже не про Скадовск, а скорее про Бельбек или Саки.