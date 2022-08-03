УКР
Рашисти все ще зберігають свою техніку в порту окупованого Скадовська, - мер Яковлєв

На Херсонщині морський порт тимчасово окупованого Скадовська все ще використовується російськими військовими.

Про це повідомив мер Олександр Яковлєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Порт не працює, туди не заходять ніякі судна. На території порту розміщуються військові (російські. - Ред.), розміщують якусь техніку свою і в порт потрапити зараз неможливо. Всі працівники, які там працювали, на роботу не ходять", - зазначив очільник міста.

"Серйозних пошкоджень структура не зазнала під час обстрілу. Тому що цілили в техніку ворожу, а не в інфраструктуру порту. Тому на території порту все стабільно", - додав Яковлєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учора влучним потраплянням ракети під Скадовськом знищили склад боєприпасів, пального і техніки, яку війська РФ стягнули з Криму, - облрада

армія рф (18491) окупація (6822) Скадовськ (70) Херсонська область (6117)
ХІМЕРИ вже чекають свого часу...
03.08.2022 16:39 Відповісти
03.08.2022 16:39 Відповісти
03.08.2022 16:40 Відповісти
03.08.2022 16:40 Відповісти
З попутним вітром долетить. І при певній вологості повітря.
03.08.2022 16:44 Відповісти
03.08.2022 16:44 Відповісти
вже долітало. 31 липня.
03.08.2022 16:46 Відповісти
03.08.2022 16:46 Відповісти
Треба іх трохи взбодрити
03.08.2022 16:41 Відповісти
03.08.2022 16:41 Відповісти
ЗСУ - підказка роботи на правому березі Дніпра:
https://www.youtube.com/watch?v=NMsfUFAiOx4
03.08.2022 16:52 Відповісти
03.08.2022 16:52 Відповісти
SMArt зачекалися
03.08.2022 17:02 Відповісти
03.08.2022 17:02 Відповісти
пусть кучкуются, но желательно не рассредотачивать технику на площади более 500х500 метров для экономии ракет M30A2 и М31А2, потому что мы обещали Пентагону до конца лета провести полный цикл боевых испытаний боевых частей этих модификаций ракет.
Не хотелось бы подводить союзников, тем более, что нам пообещали в случае успешного испытания подвезти пробную партию М39, модернизированных до М57. Но это уже не про Скадовск, а скорее про Бельбек или Саки.
03.08.2022 17:22 Відповісти
03.08.2022 17:22 Відповісти
03.08.2022 23:23 Відповісти
03.08.2022 23:23 Відповісти
 
 