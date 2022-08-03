УКР
Викрито діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла в кількох областях України, - СБУ

сбу

Співробітники Служби безпеки викрили та затримали членів міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, яка забезпечувала ворога інформацією про військові та стратегічні об’єкти по всій Україні.

Як передає Цензор НЕТ, про це інформує Служба безпеки України.

Як зазначається, її керівником виявився мешканець Одеси. Він був завербований ФСБ РФ і отримав псевдонім "Професор".

На виконання завдань російської спецслужби він створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, залучивши до неї мешканців інших регіонів.

Російську спецслужбу цікавила інформація щодо дислокації центрів прийняття рішень і стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіонах України.

Спецпризначенці СБУ затримали "Професора" на "гарячому" - при дорозвідці навколо Одеської військової адміністрації.

СБУ зауважує, що ще один агент цієї мережі в Івано-Франківській області також уже затриманий.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

Як уточнюють у Офісі Генерального прокурора, за даними слідства, житель м. Одеси після 24 лютого 2022 року був завербований представниками ФСБ РФ та допомагав їм у проведенні підривної діяльності проти України. На виконання їхніх завдань він збирав дані щодо місць розташування блокпостів, командних пунктів, правоохоронних органів, спецслужб, промислових об’єктів військового призначення, що дислокуються на території регіону, а також інформацію про кількість та місця ураження ворожими ракетними ударами. Зібрані дані він передавав представникам російських спецслужб за допомогою одного із месенджерів.

Автор: 

+27
Неужели Кивалов попался?
03.08.2022 17:00 Відповісти
+17
невже єрьмака спiймали? в нашому СБУ зрадникiв i агнтiв кремля можна "викривати" кожен день не виходячи з офiсу.
03.08.2022 17:01 Відповісти
+13
А коли ж розкриють агентурне кубло в ОПі?
03.08.2022 17:06 Відповісти
СБУ-черговий респект...
03.08.2022 16:57 Відповісти
А коли ж розкриють агентурне кубло в ОПі?
03.08.2022 17:06 Відповісти
Чекають коли респектолог дасть команду!
03.08.2022 17:55 Відповісти
Дерьмак Татаров демченко деркач НАУМОВ -Баканов , Буданов ⁉️ОНИ НЕ ОБЕЗВРЕЖЕНЫ и не утилизированы
03.08.2022 17:08 Відповісти
Так от і вони типа ловлять шпигунів. Це як би син Бормана ловив шпигунів для сталіна
03.08.2022 23:16 Відповісти
мільйонної?
03.08.2022 16:59 Відповісти
Неужели Кивалов попался?
03.08.2022 17:00 Відповісти
"Професор - лопух, прийом..." (с).
03.08.2022 17:24 Відповісти
невже єрьмака спiймали? в нашому СБУ зрадникiв i агнтiв кремля можна "викривати" кожен день не виходячи з офiсу.
03.08.2022 17:01 Відповісти
Складається враження , що півУкраїни воює ...а решта за ними шпигують ...чим більше СБУ їх виловлює - тим більше їх стає....парадокс !
03.08.2022 17:02 Відповісти
Може просто вчаться, накінець, виконувати те, що повинні були ще з 14-го року робити?
03.08.2022 17:35 Відповісти
А як же дєрьмак, дємченко, татаров, хламідія? Куди дивиться СБУ?
03.08.2022 17:05 Відповісти
Та то справа "землеміра" продовжується. В інфі він керував міжрегіональною групою, а в кінці працював у регіоні. Літінант тормозив(збирав переконливі докази) а тут деркачівський корифан здав усіх.
03.08.2022 17:06 Відповісти
путин рассчитывал на маленькую победоносную войну.

Он думал, что это будет что-то типа ввода советских войск в Чехословакию 1968 года.

Что они заедут на танках в киев, украинская армия не будет против них воевать, что только народ выйдет протестовать против вторжения. Для этого в колоне шло пару машин с росгвардейцами. они должны были разгонять толпу.

Но всё пошло не по плану...

03.08.2022 17:06 Відповісти
Не дреба цієї пропаганди! ***** так не думав бо спочатку вдарив сотнею крилатих і балістичних ракет
Він з першої секунди почав воювати на всю катушку
03.08.2022 17:11 Відповісти
Скоро буде 54 роки як совіцькі армійські колони іхали мимо нашого будинку по трасі Луцьк-Львів. Це з Нинішньої території Балтії і *********.Тато був по повістці два тиждні на призові в кадрованійій військовій частині.
03.08.2022 18:06 Відповісти
Пересмішники....нема віри до органу..є тільки відраза ...як і до оп.....
03.08.2022 17:16 Відповісти
А вчора викрили мільйонну ботоферму порохоботів)))))
03.08.2022 17:23 Відповісти
і з мережі відразу зникли всі образливі коментарі про Боневтіка Півшостого, мудрий нарід почав знов його любити, і ніхто вже не питає ані про азовців, ані про Чонгар, а ні про єрмака. Ьо все це робила ботоферма
03.08.2022 18:56 Відповісти
Имитация турборежима в работе СБУ и прокуратуры поразило даже ЦРУ и ФБР...две отставки венедиктовой и Баканова...результат на морде лица...
03.08.2022 17:31 Відповісти
Толерантність до ворога обходиться дуже дорого!

Що важливіше - життя одного зрадника, чи сотень і тисяч нормальних людей?
03.08.2022 17:34 Відповісти
Стадо зелемойских...время уходить на пенсию досрочно...за Сдачу Азова и Херсона вас порвут..
03.08.2022 17:36 Відповісти
дерьмака підлеглі попалились, чи черговий вкид?
03.08.2022 18:03 Відповісти
Нове керівництво мабуть взяло зобов"язання кожний день "Запусати дурочку" в інформпростір.
03.08.2022 18:08 Відповісти
На гілляку під#арів. Бо інакше діла не буде.
03.08.2022 18:11 Відповісти
удачи вам парни, главное в ходе следствия не выйдете на самих себя
03.08.2022 19:44 Відповісти
Шо і ці дискредитували першу блєді? Як їм не соромно?
03.08.2022 20:58 Відповісти
Хвьодоровіч?
03.08.2022 21:16 Відповісти
О! А я думаю звідкіля сєпар-сусід з'явився?
Розігнали кубло... Думав, він уже десь на Колимі... а воно знов з'явилось...
03.08.2022 21:30 Відповісти
невже знову Порохоботи? 95 квртал на службі у сбу.
04.08.2022 07:20 Відповісти
 
 