Викрито діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла в кількох областях України, - СБУ

Співробітники Служби безпеки викрили та затримали членів міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, яка забезпечувала ворога інформацією про військові та стратегічні об’єкти по всій Україні.

Як зазначається, її керівником виявився мешканець Одеси. Він був завербований ФСБ РФ і отримав псевдонім "Професор".

На виконання завдань російської спецслужби він створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, залучивши до неї мешканців інших регіонів.

Російську спецслужбу цікавила інформація щодо дислокації центрів прийняття рішень і стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіонах України.

Спецпризначенці СБУ затримали "Професора" на "гарячому" - при дорозвідці навколо Одеської військової адміністрації.

СБУ зауважує, що ще один агент цієї мережі в Івано-Франківській області також уже затриманий.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

Як уточнюють у Офісі Генерального прокурора, за даними слідства, житель м. Одеси після 24 лютого 2022 року був завербований представниками ФСБ РФ та допомагав їм у проведенні підривної діяльності проти України. На виконання їхніх завдань він збирав дані щодо місць розташування блокпостів, командних пунктів, правоохоронних органів, спецслужб, промислових об’єктів військового призначення, що дислокуються на території регіону, а також інформацію про кількість та місця ураження ворожими ракетними ударами. Зібрані дані він передавав представникам російських спецслужб за допомогою одного із месенджерів.

