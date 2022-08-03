Майже 70% дітей готові до очного навчання: Як працюватимуть школи у Києві з 1 вересня

1 вересня до столичних шкіл підуть також діти тих, хто був змушений переїхати до Києва через російську агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації, близько 70% батьків обрали для своїх дітей очну форму навчання з 1 вересня. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Олена Фіданян.

"За нашими попередніми підрахунками, за кордоном на 1 вересня перебуватиме близько 20% столичних школярів. Майже 70% дітей, згідно з опитуванням батьків, готові до очного навчання", - заявила Фіданян.

За її словами, ті, хто не наважується відправляти дітей до школи, мають можливість або навчатись онлайн, або за індивідуальною формою. Для цього потрібно написати відповідну заяву в школі.

"На сьогодні експертною комісією, до якої увійшли представники ДСНС та медичні працівники, перевірено всі школи. Тепер можна впевнено говорити, що майже 70% навчальних закладів мають укриття (не бомбосховища!), які оновлюються та ремонтуються відповідно до вимог, де діти будуть у безпеці", - зазначила чиновниця.

Однак навіть у цих школах одночасно зможуть перебувати лише стільки людей, скільки вміщує укриття. Школи, в яких укриття не може вмістити всіх учнів із вчителями, перейдуть на двозмінне навчання.

"Ті ж навчальні заклади, де немає ні свого укриття, що відповідає всім вимогам, ні безпечного місця поряд зі школою, куди можна оперативно перевести дітей у разі повітряної тривоги, взагалі не зможуть розпочати навчання в очній формі", - пояснила Фіданян.

Зазначається, що 1 вересня до столичних шкіл підуть також діти тих, хто був змушений переїхати до Києва через російську агресію. На сьогоднішній день до навчальних закладів зараховано вже понад 2 тис. дітей внутрішньо переміщених осіб.

