Майже 70% дітей готові до очного навчання: Як працюватимуть школи у Києві з 1 вересня

1 вересня до столичних шкіл підуть також діти тих, хто був змушений переїхати до Києва через російську агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації, близько 70% батьків обрали для своїх дітей очну форму навчання з 1 вересня. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Олена Фіданян.

"За нашими попередніми підрахунками, за кордоном на 1 вересня перебуватиме близько 20% столичних школярів. Майже 70% дітей, згідно з опитуванням батьків, готові до очного навчання", - заявила Фіданян.

За її словами, ті, хто не наважується відправляти дітей до школи, мають можливість або навчатись онлайн, або за індивідуальною формою. Для цього потрібно написати відповідну заяву в школі.

Також читайте: До навчання в режимі офлайн готові близько 30% шкіл, - Шкарлет

"На сьогодні експертною комісією, до якої увійшли представники ДСНС та медичні працівники, перевірено всі школи. Тепер можна впевнено говорити, що майже 70% навчальних закладів мають укриття (не бомбосховища!), які оновлюються та ремонтуються відповідно до вимог, де діти будуть у безпеці", - зазначила чиновниця.

Однак навіть у цих школах одночасно зможуть перебувати лише стільки людей, скільки вміщує укриття. Школи, в яких укриття не може вмістити всіх учнів із вчителями, перейдуть на двозмінне навчання.

"Ті ж навчальні заклади, де немає ні свого укриття, що відповідає всім вимогам, ні безпечного місця поряд зі школою, куди можна оперативно перевести дітей у разі повітряної тривоги, взагалі не зможуть розпочати навчання в очній формі", - пояснила Фіданян.

Зазначається, що 1 вересня до столичних шкіл підуть також діти тих, хто був змушений переїхати до Києва через російську агресію. На сьогоднішній день до навчальних закладів зараховано вже понад 2 тис. дітей внутрішньо переміщених осіб.

Також читайте: До 1 вересня ми не встигнемо підготувати всі 100% закладів освіти. Але поступово ситуація з укриттями покращуватиметься, - "слуга народу" Гришина

діти (5263) Київ (20031) школа (2244) навчання (613) укриття (321)
А якщо кацапи обстріляють школу?
Буде винне ООН, чи Червоний Хрест?
03.08.2022 17:19 Відповісти
ох і пиз....ть! які нафіг 70%? тільки у нашому класі за очну форму навчання 20% батьків. Я не думаю, що по іншим класам і школам загалом буде велика різниця.
03.08.2022 17:14 Відповісти
Прилетять ракети, в якусь велику школу. Тоді керманичі будуть мекати, з екранів тв.
03.08.2022 17:13 Відповісти
Це в батьків питали?
Чи як завжди?
03.08.2022 17:06 Відповісти
В нашому класі написали так: або дистанційне на весь рік, або очне, якщо ситуація буде безпечною. Хто визначатиме, наскільки ситуація безпечна - невідомо. Проголосували 50 на 50.
03.08.2022 17:12 Відповісти
а ракеты готовы?
03.08.2022 17:15 Відповісти
Будут працювати по обстановці
03.08.2022 17:20 Відповісти
Они й*обнулись? Школи тогда станут целями # 1. Хотя хозяин - барин.
03.08.2022 17:23 Відповісти
ось коли вава зі скумбрією запилять відос з молодшим сином у школі за партою, тоді я буду міркувати. а так нах.
показати весь коментар
Ти звар'ював по їх відосах оцінювати обстановку? Вони тобі який хочеш відос запилять.
показати весь коментар
Обстрелы и бомбежки не так опасны, как ковид?
показати весь коментар
Київська митниця знищила 2,5 тисячі контрафактної техніки Apple Це навушники, блоки живлення, перехідники та інші аксесуари. Контрафакт вщент спалили у спеціальній печі за високих температур.

А віддати волонтерам? Військовим? Переселенцям? Сиротам? нє, розуму не вистачило?


03.08.2022 18:02 Відповісти
Як це - віддіти? Мерседес сам себе не купить. По документах спалили, а по факту пішло на продаж.
показати весь коментар
Я думаю що це велике головотяпство - нізащо не відпустила б свою дитину. Як вони мають бігти у сховища і як їх організувати і тримати всіх разом?? А заспокоїти як коли вони всі плачуть бо їм страшно і вони хотять додому? А якщо тривого 2 години триватиме?А батьків як повідомляти - біжіть сюди забирайте дітей? Якась маячня.
показати весь коментар
Яке очне навчання! Дебіли!
показати весь коментар
В Києві тільки 20-30 % дітей взагалі залишилось!
показати весь коментар
Вчителів де візьмете? Частина за кордоном, частина в ЗСУ.
показати весь коментар
Я так зрозумів, що в департаменті працюють довбойоби.
показати весь коментар
Шо за дурня?
Хтось хоче відкопувати свою дитину з під завалів?
показати весь коментар
