16 948 139

Оголошення війни Білорусі дозволило б ЗСУ завдавати ударів по військовій інфраструктурі на території РБ, - "слуга народу" Яременко

лукашенко

З військової точки зору оголошення війни Білорусі створило б Україні як низку проблем, так і переваг.

Про це у Facebook пише "слуга народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

"Захід збройних формувань рф на територію України з Білорусі, регулярні пуски ракет по Україні з території та повітряного простору цієї держави - це привід навіть не для розриву дипломатичних відносин, а для оголошення війни. Міжнародне право чітко визначає надання своєї території для здійснення збройної агресії проти іншої держави однією з форм збройної агресії. Тому Білорусь хоч і без оголошення війни бере в ній участь з 24 лютого 2022 року",  - пояснив парламентар.

За його словами, участь Білорусі у війні проти України не зводиться винятково до надання своєї території для переміщення і розгортання російських військ.

Також читайте: Режим Лукашенка, який підтримує російську агресію проти України, став більш авторитарним, - британська розвідка

"Перетин українського кордону білоруськими військами це хіба єдиний нереалізований досі Білоруссю спосіб здійснення збройної агресії проти України. Але, повторюсь, і правила військового мистецтва, і міжнародне право зовсім не передбачають потреби реалізації цього кроку для того, щоб визначити Білорусь державою-агресором. І це звичайно надає Україні повне право використовувати проти Білорусі та її військових активів зброю з метою самозахисту та оборони", - продовжив нардеп.

Водночас, наголосив Яременко, з військової точки зору оголошення війни Білорусі створило б Україні як низку проблем, так і переваг.

"Військові дії вздовж українсько-білоруського кордону суттєво активізувались би, що створило б нашій державі та ЗСУ низку додаткових серйозних клопотів, але натомість ЗСУ отримали б право активно працювати по ворожій військовій інфраструктурі. Окрім цього, що можливо навіть більш важливо, Україна отримала б право на збройну підтримку білоруської опозиції. Як на мене, то зміна політичного режиму в Білорусі шляхом усунення узурпатора та його поплічників, цілком могла би бути однією з цілей військової кампанії", - вважає "слуга народу".

Читайте також: У разі необхідності Росія здатна перекинути свої війська до Білорусі за кілька тижнів, - ГУР

Яременко наголосив, що не закликає розпочинати бойові дії проти Білорусі.

"Моя думка полягає в іншому - на тому етапі, коли актуальним є питання починати чи не починати бойові дії у відповідь на збройну агресію, питання розриву дипломатичних відносин вже не мало би виникати. Уникаючи цього рішення Україна подає неправильний сигнал режиму Лукашенка, який явно схильний перебільшувати свої можливості і військове значення через відсутність адекватної реакції України на вступ Білорусі у війну проти нашої держави. Не відповідають - значить бояться. Думаю саме такої логіки дотримується Лукашенко. І це зовсім не сприяє згортанню ворожої активності з території Білорусі.

Позиція України з цього питання (почекаємо поки білоруські війська перетнуть наш кордон, а тоді розірвемо дипломатичні відносини) - одне з небагатьох питань зовнішньої політики, де мені важко погодитись з офіційним курсом нашої держави", - підсумував парламентар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми розірвемо дипвідносини з Білоруссю, якщо її армія зайде на територію України, - Кулеба

Автор: 

Білорусь (8028) Яременко Богдан (148)
+34
Дебил колированный. Да чтобы руки поотсыхали у тех, кто держал избирательный бюллетень за ЗеЛенского и зепутангов.
03.08.2022 17:20 Відповісти
03.08.2022 17:20 Відповісти
+26
Никогда не понимал это юридической херни. Враг в зоне досягаемости - стреляйте. Белорусской области никаких объявлений и справок не надо, чтобы похищать и удерживать украинцев, вести обстрелы и тд. Это война, а не дешевое телешоу по юриспруденцию. Хочешь жить - убивай врага везде и всем.
03.08.2022 17:21 Відповісти
03.08.2022 17:21 Відповісти
+23
І два фронти. Де такі розумні.
03.08.2022 17:20 Відповісти
03.08.2022 17:20 Відповісти
А що нам заважає просто ***..ь?
03.08.2022 18:19 Відповісти
03.08.2022 18:19 Відповісти
Хмырь усатый за пару дней до войны давал интервью Салавьиному помету...где сказал дословно...Володя война продлится два три дня...максимум неделю...
Псина позорная...
03.08.2022 18:20 Відповісти
03.08.2022 18:20 Відповісти
Анал-табу Яременко піде їх воювати? Дупою наперед - ягодицями нарозчепірку? Як вже дістали ті зелені телепузікі Коломойського...
03.08.2022 18:21 Відповісти
03.08.2022 18:21 Відповісти
Треба бути послідовними, спочатку росія, потім білоруси.
03.08.2022 18:25 Відповісти
03.08.2022 18:25 Відповісти
Ще одно вилізло...факт обстрілу з території білорусі за міжнародним правом є віроломним нападом білорусі на Україну. Війну оголошує не країна що приймає на себе перший удар, а та країна що їх завдає, або з чиєї території ведеться обстріл за допомогою третьої сторони.
Краще б ця порно-чубака і далі шукала собі шльондр в телефоні та невідсвічувало б.
Наробив же нарід довбограїв до влади у самі тяжкі і визначальні миті історії нашої держави..😾😾😾
03.08.2022 18:27 Відповісти
03.08.2022 18:27 Відповісти
По військових обєктах можна і потрібно наносити удари.
03.08.2022 18:30 Відповісти
03.08.2022 18:30 Відповісти
Не знаю хто такий Ярмоленко але він баран, відразу вступить в силу договір ОДКБ і прийдеться розбиратися ще з казахами та армянами.
03.08.2022 18:34 Відповісти
03.08.2022 18:34 Відповісти
В смислі "не знаю"? Це ж "анал-табу", любитель викликати повій з залу засідань ВРУ
показати весь коментар
03.08.2022 20:58 Відповісти
Казахи звійсно відмовяться, а армянє вже використовуються. Договір одкб то маячня нікчемна, а проблема взагалі у іншому: оголошує війну той, хто нападає на іншу країну. Україні немає ніякої потреби оголошувати війну для нанесення ударів у відповідь, більш за те, після оголошення війни потрібно бути усіх правил ведення війни дотримуватись і, наприклад, не викладати відео із плінними, які дзвонять родині. Або потрапити на сусідню лаву підсудних поруч із кацапами на майбутньому трибуналі, як це було із Хорватією на ICTY.
показати весь коментар
03.08.2022 23:14 Відповісти
Это тот депутат - порнушник раздуплился. Взял автомат и на передовую - провокатор.
03.08.2022 18:42 Відповісти
03.08.2022 18:42 Відповісти
Понабирали в депутаты клоунов по объявлению, теперь они отжигают.
Неделя на фронте этого дибила пролечит.
03.08.2022 18:53 Відповісти
03.08.2022 18:53 Відповісти
а що
без оголшення не можно стріляти??
03.08.2022 19:02 Відповісти
03.08.2022 19:02 Відповісти
Дебіл абсолютнтй.
Можливо нам можна було б оголосити антитерористичну операцію проти кацапів, які окопались в Біларусі. І стріляти тільки по ним.
А оголосити війну Біларусі це тільки дебіл може пропонувати. А може кацапський агент.
03.08.2022 19:04 Відповісти
03.08.2022 19:04 Відповісти
яке оголошення?
якщо білорусія не контролює свою територію то що з неї взяти,

проводити спец антитерористичну операцію по знищенню ворогів на території білорусі
03.08.2022 19:07 Відповісти
03.08.2022 19:07 Відповісти
Це ж той що "анал табу"?
Що від нього можна почути толкового?
03.08.2022 19:08 Відповісти
03.08.2022 19:08 Відповісти
Собственно, а что сейчас мешает? На Украину заходили войска с териории Беларуси, наносились удары. Формально ничего не мешает наносить ответные удары....
03.08.2022 19:14 Відповісти
03.08.2022 19:14 Відповісти
не тільки формально але і юридично.
03.08.2022 23:09 Відповісти
03.08.2022 23:09 Відповісти
А разве БССР объявляла войну Украине?
03.08.2022 19:29 Відповісти
03.08.2022 19:29 Відповісти
Слуги бояться за свої гроші у Білорусі.
Міг би Лукашенко - давно би напав.
Всі заперечення удару по Білорусії брехливі та надумані.
03.08.2022 19:29 Відповісти
03.08.2022 19:29 Відповісти
Яременко не на жарт розійшовся! Певно, знову дівка сказала - "табу!"
А може, цього разу не дівка, а трапчик або навіть - страшно сказати! - пасивний гій?..
...От якби у хлопа був порядок у штанях, то не теліпав би мовою казна-чого!
03.08.2022 19:32 Відповісти
03.08.2022 19:32 Відповісти
Біларусь майже не контролює свою територію, бо їх захопили кацапи. То тій Біларусі ще й війну оголошувати? Дебіл.
Можна було б іще оголосити антитерористичну операцію по звільненню Біларусі від кацапського дерьма. І обстрілювати там кацапів. Якщо є чим обстрілювати.
03.08.2022 19:38 Відповісти
03.08.2022 19:38 Відповісти
По міжнародних договорах після об*явлення війни треба припиняти торгівлю, всю. Закривати кордони наглухо.
03.08.2022 20:00 Відповісти
03.08.2022 20:00 Відповісти
По яких саме договорах це?
03.08.2022 23:16 Відповісти
03.08.2022 23:16 Відповісти
Так, *****, всё монобольшинство + кв 95, + 1-1, + две жирные морды с бакланом и гоу в атаку ... и дорогая не узнает, какой в яремы был конец...
03.08.2022 20:20 Відповісти
03.08.2022 20:20 Відповісти
Для такой войны нужны ОТРК и американское ПВО. А западные партн1ры жуют сопли и боятся эскалации. Даже арты не хватает. Посмотрите что делается в Авдеевке и Песках.
03.08.2022 20:25 Відповісти
03.08.2022 20:25 Відповісти
Яременко, краще займайся своєю справою - визивай повій і пробуй зняти табу з аналу. Звідки ти пишеш, з передової? Так сиди барило і мовчи, "зелень" навоювалася, навозила нерозмитнених авто, накралася гуманітарних грузів і грошей і поховалися по закордонах чи Буковелях, а хто і київських бункерах.
03.08.2022 20:56 Відповісти
03.08.2022 20:56 Відповісти
03.08.2022 21:28 Відповісти
03.08.2022 21:28 Відповісти
еще один из зеленых клоунов вилез показать свою глупость.
03.08.2022 21:30 Відповісти
03.08.2022 21:30 Відповісти
а що українська земля вже звільнена від москальських чортів? а чому тоді Україна не оголосила війну кацапам, якщо вони на нас напали??
03.08.2022 21:59 Відповісти
03.08.2022 21:59 Відповісти
Звідки взагалі взялася ця туповата маячня, про те, що той, на кого напали, має щось оголошувати комусь?
03.08.2022 23:18 Відповісти
03.08.2022 23:18 Відповісти
ну так а я про що??? всі ці оголошення до сраки! Україна має повне моральне і законне право бомбити як москалів так і бульбашів без всяких там оголошень....
03.08.2022 23:23 Відповісти
03.08.2022 23:23 Відповісти
Та шо ви так захвилювалися від маячні цього дурника?Чи то кацапи офіційно оголосили нам війну?Чи ЗСУ не смолили попід Київом бульбашей?Шо їм завадить намалювати О та V та піти проти нас?Як малі наче...
03.08.2022 22:06 Відповісти
03.08.2022 22:06 Відповісти
Бєларусь треба просто припинити визнавати суверенною державою і все.
03.08.2022 23:20 Відповісти
03.08.2022 23:20 Відповісти
********! Лукашенко-стан вступив у війну 24 лютого
04.08.2022 00:29 Відповісти
04.08.2022 00:29 Відповісти
Заткніть йому його *****, бо воювати з Білорусь він особисто не збираєтьс
04.08.2022 01:00 Відповісти
04.08.2022 01:00 Відповісти
Що не зебіл то дебіл.
04.08.2022 01:12 Відповісти
04.08.2022 01:12 Відповісти
АНАЛ-ТАБУ експерт.
04.08.2022 07:02 Відповісти
04.08.2022 07:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 