Оголошення війни Білорусі дозволило б ЗСУ завдавати ударів по військовій інфраструктурі на території РБ, - "слуга народу" Яременко
З військової точки зору оголошення війни Білорусі створило б Україні як низку проблем, так і переваг.
Про це у Facebook пише "слуга народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.
"Захід збройних формувань рф на територію України з Білорусі, регулярні пуски ракет по Україні з території та повітряного простору цієї держави - це привід навіть не для розриву дипломатичних відносин, а для оголошення війни. Міжнародне право чітко визначає надання своєї території для здійснення збройної агресії проти іншої держави однією з форм збройної агресії. Тому Білорусь хоч і без оголошення війни бере в ній участь з 24 лютого 2022 року", - пояснив парламентар.
За його словами, участь Білорусі у війні проти України не зводиться винятково до надання своєї території для переміщення і розгортання російських військ.
"Перетин українського кордону білоруськими військами це хіба єдиний нереалізований досі Білоруссю спосіб здійснення збройної агресії проти України. Але, повторюсь, і правила військового мистецтва, і міжнародне право зовсім не передбачають потреби реалізації цього кроку для того, щоб визначити Білорусь державою-агресором. І це звичайно надає Україні повне право використовувати проти Білорусі та її військових активів зброю з метою самозахисту та оборони", - продовжив нардеп.
Водночас, наголосив Яременко, з військової точки зору оголошення війни Білорусі створило б Україні як низку проблем, так і переваг.
"Військові дії вздовж українсько-білоруського кордону суттєво активізувались би, що створило б нашій державі та ЗСУ низку додаткових серйозних клопотів, але натомість ЗСУ отримали б право активно працювати по ворожій військовій інфраструктурі. Окрім цього, що можливо навіть більш важливо, Україна отримала б право на збройну підтримку білоруської опозиції. Як на мене, то зміна політичного режиму в Білорусі шляхом усунення узурпатора та його поплічників, цілком могла би бути однією з цілей військової кампанії", - вважає "слуга народу".
Яременко наголосив, що не закликає розпочинати бойові дії проти Білорусі.
"Моя думка полягає в іншому - на тому етапі, коли актуальним є питання починати чи не починати бойові дії у відповідь на збройну агресію, питання розриву дипломатичних відносин вже не мало би виникати. Уникаючи цього рішення Україна подає неправильний сигнал режиму Лукашенка, який явно схильний перебільшувати свої можливості і військове значення через відсутність адекватної реакції України на вступ Білорусі у війну проти нашої держави. Не відповідають - значить бояться. Думаю саме такої логіки дотримується Лукашенко. І це зовсім не сприяє згортанню ворожої активності з території Білорусі.
Позиція України з цього питання (почекаємо поки білоруські війська перетнуть наш кордон, а тоді розірвемо дипломатичні відносини) - одне з небагатьох питань зовнішньої політики, де мені важко погодитись з офіційним курсом нашої держави", - підсумував парламентар.
