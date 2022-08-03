УКР
Новини Війна
11 691 44

Росія навмисне вбила українських військовополонених в Оленівці, мінували місце їх тримання бойовики ПВК "Вагнер", - ГУР

оленівка

Головне управління розвідки встановило деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії у н. п. Оленівка (Донецька область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони України.

Повідомляється, що допити українських полонених проводили слідчі т. зв. "мдб днр" спільно з представниками ПВК "Вагнер" та фсб рф. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів.

У разі реалізації зазначеного плану представники фсб планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими "скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України".

Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російським спискам загиблих та поранених в Оленівці вірити не треба, - розвідка

У ГУР підкреслюють, що російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.

"За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК "Вагнер" з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українських полонених в Оленівці вбили росіяни - чи то точковим ударом, чи то вибухом зсередини, - Інститут вивчення війни

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".

Автор: 

розвідка (3915) Азов (806) полонені (2340) ПВК Вагнер (1546) воєнні злочини (1924)
Топ коментарі
+66
Це ті яких клоуняра віддав *****.
показати весь коментар
03.08.2022 17:48 Відповісти
+49
іронія долі - мінували, мабуть, ці ж самі вагнерівці, яких дЄрьмак і Зейло врятували від затримання
показати весь коментар
03.08.2022 17:49 Відповісти
+32
Ой,а хто ж це врятував той "Вагнер"?
Уявляєте,скільки життів врятовано було б, якщо операція по " Вагннрівцям"була б не зірвана. ОСКАР В СТУДІЮ!!.
показати весь коментар
03.08.2022 17:51 Відповісти
Це ті яких клоуняра віддав *****.
показати весь коментар
03.08.2022 17:48 Відповісти
Евакуював...
показати весь коментар
03.08.2022 17:58 Відповісти
Маніпуляція, словоблуддя, вазеленське фсЬо.
показати весь коментар
03.08.2022 18:00 Відповісти
Так я не зрозумів, хто вбивця? Вагнерівці чи Зе?
показати весь коментар
03.08.2022 18:07 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє?
показати весь коментар
03.08.2022 18:50 Відповісти
Під гарантії і під наглядом ГУР. Ми і без розвідки знали усе сьогодні заявлене. Згадайте відео з захисником, гідність, незламний і спокійний. 15 км до фронту, можна було щось і зробити для Героїв
показати весь коментар
03.08.2022 19:01 Відповісти
А хтось ще мав сумніви що це зробили кацапські вбивці???
показати весь коментар
03.08.2022 17:49 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 17:51 Відповісти
За логікою комента слідує, що ГУР, яке мало слідкувати за всіма діями рашистів по відношенню до полонених захисників Мапіуполя і повинно було попередити їх вбивство, спеціально вичікувало поки їх підірвуть і спалять, щоби Америка надала Україні ракети Атаксм?
показати весь коментар
03.08.2022 19:06 Відповісти
іронія долі - мінували, мабуть, ці ж самі вагнерівці, яких дЄрьмак і Зейло врятували від затримання
показати весь коментар
03.08.2022 17:49 Відповісти
Хороша ирония доли. Ермак свои 30 сребреников отрабатывал, а наших парней эти пи...сы тупо казнили.
показати весь коментар
03.08.2022 17:56 Відповісти
30 срібняків? Ага. СчаС.

Минулого четверга міністр оборони Олексій Резніков був вимушений відбиватись від звинувачень у тому, що створює збройну монополію під друга керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Причиною стала низка матеріалів у ЗМІ, які написали про таємного куратора, а також черговий лист конгресвумен Вікторії Спартц до президента США Джо Байдена.
Джерело:
показати весь коментар
03.08.2022 18:02 Відповісти
Не мабудь, а именно эти отморозки. Таким образом вагнеогейт перерастает в статью о казни своих граждан верховным руководством Украины под президентством кремлевского агента Дерьмака. Зеля не причем по причине умственной неполноценности, но сидеть будет.
показати весь коментар
03.08.2022 17:57 Відповісти
Секта ХАББАД керує одним пальчиком в Україні (такі собі таваріщі ЗЕ і ЄР) а другим пальчиком в Росії(Таваріщ Пу чи то Епштейн). Згадайте хто і за чиї гроші розпочав і 1СВ і 2СВ
показати весь коментар
03.08.2022 22:58 Відповісти
Ой,а хто ж це врятував той "Вагнер"?
Уявляєте,скільки життів врятовано було б, якщо операція по " Вагннрівцям"була б не зірвана. ОСКАР В СТУДІЮ!!.
показати весь коментар
03.08.2022 17:51 Відповісти
бойовики Вагнер - це часом не ті пацанчики, яких Зеленський врятував, зателефонувавши Лукашенку, а потім цілий рік морозився, що операції не було, поки не сказав що "була, але ми не могли їх арештувати атопутіннападьот"?
показати весь коментар
03.08.2022 17:57 Відповісти
Ми це й так знаємо! Так сам ми знаємо хто туди їх відправив (здав!)!
показати весь коментар
03.08.2022 18:03 Відповісти
подонок зеЛя их отдал *****!
показати весь коментар
03.08.2022 18:04 Відповісти
Треба не брати злочинців з ПВК "Вагнер" в полон. І вони мають про це знати.
показати весь коментар
03.08.2022 18:04 Відповісти
перестаньте писати "росія" з великої букви -вони не люди, пишіть "рашисти" або "вбивці"...
показати весь коментар
03.08.2022 18:08 Відповісти
Курвы зеленые,когда вы уже сгинете как трава на солнце,ничтожества презренные.
показати весь коментар
03.08.2022 18:09 Відповісти
Не для того вони приходили до влади, щоб згинути. Лучше запитати у грьобаних зєлєбоб, коли вони своє зелене сміття з України приберуть разом з собою.
показати весь коментар
03.08.2022 19:48 Відповісти
На скільки я пам'ятаю, "евакуація" в полон проводилася ,в тому числі, і під керівництвом ГУР!... Кричали:" Повна тиша, нічого ніхто не говорить, щоб не зірвати обмін!..."
От і мовчали, а ГУР взагалі " не прічьом"!... Як і влада, і міжнародні гниди ( ООН, МЧХ)!...
показати весь коментар
03.08.2022 18:12 Відповісти
Роль ГУР і чому прибрали омбудсмена перед здачею Азовців в полон:

https://youtu.be/sh32GwR3Jfw
показати весь коментар
03.08.2022 18:20 Відповісти
Я вам ничего не должен...
Войны не будет...готовим шашлыки на 9 мая..а летом снимать будем очередное дерьмо Сватов...
Весело живём в 95 говноквартала..
показати весь коментар
03.08.2022 18:12 Відповісти
Буданов відмазує своїх кремлівських друзів. Це все вагнер, а пуйло- хороше.

Спитайте чому Буданов- єдиний хто вижив із учасників провального рейду в Крим в 2016.
І хто здав росіянам той рейд...
показати весь коментар
03.08.2022 18:15 Відповісти
Та ні, тут якраз все вже зрозуміло вимальовується. Це чудове підгрунтя для визнання угруповання "Вагнер" терористичним, а Росії - країною спонсором тероризму.
показати весь коментар
03.08.2022 19:01 Відповісти
Ну звичайно ПВК "Вагнер" кака - а ЗС РФ білі та пухнасті знущаються, катують і убивають полонених виключно згідно женевської конвенції.

Після Оленівки, публічних закликів посольства РФ в Англії та відео знущань і страти українських полонених Збройні сили РФ мають бути визнані терористичною організацією!
показати весь коментар
03.08.2022 19:39 Відповісти
Все це вчергове доводить,що кацапи не люди,а біологічне сміття.
показати весь коментар
03.08.2022 18:18 Відповісти
Кацапье должно сдохнуть!
показати весь коментар
03.08.2022 18:20 Відповісти
Земразь их сдала для уничтожения хозяивами-кацапами. Не отбелите.
показати весь коментар
03.08.2022 18:24 Відповісти
А могла не сдать?
показати весь коментар
03.08.2022 19:02 Відповісти
передивіться відео вище у посиланні в коменті
показати весь коментар
03.08.2022 19:45 Відповісти
Все це якось смердить .... і сморід цей специфічний...
показати весь коментар
03.08.2022 19:03 Відповісти
https://www.youtube.com/c/AnneksiyaNet ANNEKSIYA NET

..Ложь Зеленского.. Роль Буданова.. Им очень НЕ хотелось говорить об Оленивке - Тарас Чорновил

https://www.youtube.com/watch?v=sh32GwR3Jfw%D1%97 https://www.youtube.com/watch?v=sh32GwR3Jfwї
показати весь коментар
03.08.2022 19:09 Відповісти
Чому ГУР мовчало весь час поки не трапився останній акт цієї трагедії?!

Що ГУР не було відомо про те що відбувається в Оленівській колонії.

На ГУР були покладені обов'язки обміну, а тепер вони нам повідомляють те що там давно вже відбуваються тортури і ніхто не збирається обмінювати полонених.

Нах... така розвідка і в чому сенс секретності, щоби нам по-факту подавати такі "сенсації"!?
показати весь коментар
03.08.2022 19:15 Відповісти
Про це всі казали в перший день вбивства, розвідка ахерєть як працює,клоуняки
показати весь коментар
03.08.2022 20:57 Відповісти
Вы знаете, я не представляю, что нужно сделать с Зе, ермаком, верещук, с откормленным на убой 95 кварталом, чтобы поднять глаза от земли и посмотреть в глаза родным казнённых пленных.
Все проклятья кажутся такими мелкими. Им, сволочам, до конца своих паскудных дней не отмыть руки от крови народа. Я пишу, а перед глазами их откормленные опухшие морды, упивающиеся собственной безнаказанностью, рассчитываающие, что никто их не тронет. Они ещё планируют
второй срок, но не думаю, что переживут первый. Они страшнее орков, которые убивают наш народ, ОНИ УБИВАЮТ СВОЙ! они убивают цвет украинской нации своим дебильным правлением, своим коварным предательством, наживаются и богатеют на всём, что придётся. Вот же мерзота!
показати весь коментар
03.08.2022 21:17 Відповісти
знак Z на москальских бмп - це карикатура на "Зе !".
вся їхня стратегія побудована на тому, що Зеленський нездатний Президент.
показати весь коментар
03.08.2022 21:34 Відповісти
А чому так педалюють саме вагнерівців, мов це знімає з когось провину? Невже ще комусь кортить заглянути в очі кремлядському нелюду?
І хто ж таки у свій час злив операцію по затриманню вагнерівців?
показати весь коментар
03.08.2022 21:41 Відповісти
Буданов знав,що таке готується!?
показати весь коментар
04.08.2022 06:41 Відповісти
 
 