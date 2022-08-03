Росія навмисне вбила українських військовополонених в Оленівці, мінували місце їх тримання бойовики ПВК "Вагнер", - ГУР
Головне управління розвідки встановило деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії у н. п. Оленівка (Донецька область).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони України.
Повідомляється, що допити українських полонених проводили слідчі т. зв. "мдб днр" спільно з представниками ПВК "Вагнер" та фсб рф. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів.
У разі реалізації зазначеного плану представники фсб планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими "скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України".
Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.
У ГУР підкреслюють, що російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.
"За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК "Вагнер" з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".
Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.
Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.
Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".
На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Минулого четверга міністр оборони Олексій Резніков був вимушений відбиватись від звинувачень у тому, що створює збройну монополію під друга керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Причиною стала низка матеріалів у ЗМІ, які написали про таємного куратора, а також черговий лист конгресвумен Вікторії Спартц до президента США Джо Байдена.
Джерело:
Уявляєте,скільки життів врятовано було б, якщо операція по " Вагннрівцям"була б не зірвана. ОСКАР В СТУДІЮ!!.
От і мовчали, а ГУР взагалі " не прічьом"!... Як і влада, і міжнародні гниди ( ООН, МЧХ)!...
https://youtu.be/sh32GwR3Jfw
Войны не будет...готовим шашлыки на 9 мая..а летом снимать будем очередное дерьмо Сватов...
Весело живём в 95 говноквартала..
Спитайте чому Буданов- єдиний хто вижив із учасників провального рейду в Крим в 2016.
І хто здав росіянам той рейд...
Після Оленівки, публічних закликів посольства РФ в Англії та відео знущань і страти українських полонених Збройні сили РФ мають бути визнані терористичною організацією!
..Ложь Зеленского.. Роль Буданова.. Им очень НЕ хотелось говорить об Оленивке - Тарас Чорновил
https://www.youtube.com/watch?v=sh32GwR3Jfw%D1%97 https://www.youtube.com/watch?v=sh32GwR3Jfwї
Що ГУР не було відомо про те що відбувається в Оленівській колонії.
На ГУР були покладені обов'язки обміну, а тепер вони нам повідомляють те що там давно вже відбуваються тортури і ніхто не збирається обмінювати полонених.
Нах... така розвідка і в чому сенс секретності, щоби нам по-факту подавати такі "сенсації"!?
Все проклятья кажутся такими мелкими. Им, сволочам, до конца своих паскудных дней не отмыть руки от крови народа. Я пишу, а перед глазами их откормленные опухшие морды, упивающиеся собственной безнаказанностью, рассчитываающие, что никто их не тронет. Они ещё планируют
второй срок, но не думаю, что переживут первый. Они страшнее орков, которые убивают наш народ, ОНИ УБИВАЮТ СВОЙ! они убивают цвет украинской нации своим дебильным правлением, своим коварным предательством, наживаются и богатеют на всём, что придётся. Вот же мерзота!
Все проклятья кажутся такими мелкими. Им, сволочам, до конца своих паскудных дней не отмыть руки от крови народа. Я пишу, а перед глазами их откормленные опухшие морды, упивающиеся собственной безнаказанностью, рассчитываающие, что никто их не тронет. Они ещё планируют
второй срок, но не думаю, что переживут первый. Они страшнее орков, которые убивают наш народ, ОНИ УБИВАЮТ СВОЙ! они убивают цвет украинской нации своим дебильным правлением, своим коварным предательством, наживаются и богатеют на всём, что придётся. Вот же мерзота!
вся їхня стратегія побудована на тому, що Зеленський нездатний Президент.
І хто ж таки у свій час злив операцію по затриманню вагнерівців?