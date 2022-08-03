УКР
Прогнози збору врожаю покращилися з 60 до 65-67 млн тонн, - Шмигаль

Прогнози збору врожаю цьогоріч покращилися.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Прогнози збору врожаю цьогоріч покращилися з 60 млн тонн до 65-67 млн тонн. ... Держава продовжує працювати над збільшенням експортних можливостей та програмами доступного кредитування", - йдеться в повідомленні.

Під час наради з очільниками областей Шмигаль заявив, що було запроваджено грантову підтримку.

"Вже цього тижня перші заявники отримають гранти на розвиток садівництва, теплиць, на розвиток переробки та мікропідприємств. Більше 5 тисяч заявок вже подано й опрацьовано. Будемо продовжувати реалізацію цієї програми зі створення робочих місць через надання відповідних грантів", - додав він.

Топ коментарі
+14
его больше волнует питание негров , чем жизни своих граждан
показати весь коментар
03.08.2022 17:56 Відповісти
+9
Це добре, що так за зерно переживаєш. Ще би про військові заводи так переживав.
показати весь коментар
03.08.2022 17:51 Відповісти
+6
Рад за детей некоторых стран Африки. На сытый желудок гораздо легче кричать слова в поддержку хрюсии.
показати весь коментар
03.08.2022 17:55 Відповісти
Це добре, що так за зерно переживаєш. Ще би про військові заводи так переживав.
показати весь коментар
03.08.2022 17:51 Відповісти
его больше волнует питание негров , чем жизни своих граждан
показати весь коментар
03.08.2022 17:56 Відповісти
Хорошо питаются негры, значит хорошо будут питаться его дети и внуки.
показати весь коментар
03.08.2022 18:01 Відповісти
...возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі (С)
показати весь коментар
03.08.2022 17:54 Відповісти
Рад за детей некоторых стран Африки. На сытый желудок гораздо легче кричать слова в поддержку хрюсии.
показати весь коментар
03.08.2022 17:55 Відповісти
Хочется комментарий этого ... непосредственно у фермеров, если такие есть на форуме. Из первых рук, так сказать.
показати весь коментар
03.08.2022 17:57 Відповісти
все дуже просто і без фермерів - прийшлося аграріям показувати реальний врожай , бо лівак нема куди дівати буде ...
показати весь коментар
03.08.2022 18:02 Відповісти
Ти дурень дурнуватий , єдине що можна сказати , іншого на розум навіть не приходить ! Сиди на своєму дивані , сопи у дві дірки , бзди у одну і не роззявляй свою пащу (( Довбойоб ! Продаж за готівку якраз зараз і процвітає , бо з ринку пішли трейдери для яких це було не актуальним , а повернулися купи - продаї із часів бартеру ; те що вони беруть "декларує" хіба той хто їх кришує , а ти баран тіш себе думкою про відсутність лівака , хоч якась тобі розрада після того як за зелупу наголосував ))
показати весь коментар
04.08.2022 00:07 Відповісти
Цікаво це які ж трейдери пішли з ринку?
показати весь коментар
04.08.2022 10:54 Відповісти
Чому ж, можна. Дрібний, маємо з братом 200 га.
*******, як і у інших сферах. Зокрема тут, в Київській-Черкаській області пшениці сильно пригоріли від посухи. Зокрема сусідній магнат взяв по 4 т/га, а у трохи дальшого магната взагалі 2 т/га. Як завжди ї**ть агрономів, типу винуваті... Бо у них зазвичай по 5-6 тон дає.
Кукурудза може й покращить валовий збір, зараз дощі якраз в тєму.
Соя (зокрема у нас тільки вона) хоч і не вигоріла повністю, дощі дещо врятували ситуацію, але торішнього урожаю точно не дасть.
На півдні ситуація ще гірша - кардинально. І це без врахування фактору присутності кацапів. Де кацапи, там взагалі піздєц, думаю всім зрозуміло.
На сході (брат зараз воює під Горлівкою) урожай, як і в нас - не дуже, але кукурудза буде, дощі ідуть. Але ж там рашисти взагалі тупо все випалюють, про які рекордні урожаї взагалі можна говорити.
Наостанок, ці уйобки навіть після 24 лютого не соізволили відмінити ліцензії на зберігання пального з штрафом в 500 тисяч грн. Дозволили лише продовжувати дію ліцензій, уже виданих. Хто без ліценції, отримають після перемоги гарне подспорьє у вигляді штрафів...
До речі, частина дороги, зокрема 2 км, закатаних в листопаді в мороз, уже почала злазити, зато 2-3 км їхніх тротуарчиків з фемки (основні кошти в ремонті у нас якраз вони й з'їли), ну ооочєнь красівих, стоять, *****, об бровки (парєбрік па-рузскі) уже купу колес в машинах побили...
показати весь коментар
03.08.2022 18:31 Відповісти
От имени фермеров не буду, а вот у мышей жизнь опять удалась.
показати весь коментар
03.08.2022 18:31 Відповісти
а то як ще порахувати. Ми останню машину пшениці в кінці січня по 8520 грн/т продали. Тож 1600 млн, а якщо по портових цінах, то майже 2 млрд получається. Гарні миші
Здуру всю тоді не продали, тепер і 5000 не дають (і це з ПДВ)... В долярах взагалі получається жопа
показати весь коментар
03.08.2022 18:40 Відповісти
Хочеш коментар - отримуй ! Із сьогоднішніми цінами на збіжжя - чорт тому врожаю радий , зберігати проблема і дорого , продавати якщо вийде за копійки , за отримане навіть на посів нового не вистачить (( а іще податки , орендна плата за землю у 14% НГО яку ніхто не скасовував , зерном брати ніхто не хоче , грошима виходить потрібно продати півтора врожаї щоб розрахуватися , де іще взяти половину до того що вродило ніхто не розказував (( Ось такий коментар ! Ще рік такого стану речей і про фермерів ( у розумінні саме фермерів а не аграрних магнатів ) можеш забути , так , хтось для свого поросяти гектар засіватиме (( На горизонті вже виглядає повтор історії із зникненням колишніх колективних господарств , правда тепер уже у формі приватних ((
показати весь коментар
04.08.2022 00:01 Відповісти
Алан Чумак уже премьер
показати весь коментар
03.08.2022 18:00 Відповісти
шо може князьків совість загризла чи лівак нема куди штовхнути ...(
показати весь коментар
03.08.2022 18:00 Відповісти
буде що вивозити
показати весь коментар
03.08.2022 18:15 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю минулого року був найкращий урожай за усю нашу незалежність це 50 млн.тонн це коли південь і підконтрольні регіони луганської і донецької області ще були. Математика проста якщо ви розумієте про що я.
показати весь коментар
03.08.2022 18:47 Відповісти
Пам"ять у тебе дірява (( минулого року урожай був оприлюднений попередньо 86 млн тн а потім за результатами року збільшений щось за 90 чи аж до ста (( , хрумкай фрукти і овочі , кажуть допомагають пам"ять відновити ))
показати весь коментар
04.08.2022 00:13 Відповісти
Цап-Царап КГБшный Мавзолейный все экспроприирует...товаристч чЛенин-Шариков все подсказал в далёком 1917 году...
РабZeя круче всяких там американских и канадских фермеров...
показати весь коментар
03.08.2022 18:55 Відповісти
Шмырь..тебе лучше прогноз погоды сочинять вместо Руслана Пысанки...
показати весь коментар
03.08.2022 18:59 Відповісти
Руслана недавно померла в Германии от тяжелой болезни
показати весь коментар
04.08.2022 10:59 Відповісти
А 65 млн.тон чого? Чи знову сумують все, щоб було більше: яблука, картоплю, пшеницю, кукурудзу, соняшник...? В минулому році таким чином отримали "рекордний врожай", бо тільки зеленим прийшло в голову все змішати. Ще потрібно додати м'ясо, молоко, птицю- і знову буде РЕКОРД.
показати весь коментар
03.08.2022 19:37 Відповісти
Поміряй температуру бо схоже що у тебе марення (( Пи си : минулого року врожай був таки чималий , це можна було побачити по проблемах із складуванням урожаю пізніх зернових , ну але ж ти вирішив що своїм коментом про яблука і корів будеш оригінальним (( буває , можеш пишатися своїм IQ ((
показати весь коментар
04.08.2022 00:18 Відповісти
Ціна хліба, яку платить Україна в цьому році - найвища в світі!
https://twitter.com/i/status/1554211817437667328
показати весь коментар
03.08.2022 19:47 Відповісти
У цьому році Україна платить за вибори 2019 , це їхня ціна ! А ціну хліба узнаєш через пару років , звісно якщо матимеш змогу його пожувати (( всього тобі доброго !
показати весь коментар
04.08.2022 00:19 Відповісти
Статистика це сила - без неї можна було б певно скоротити держслужбовців на 50%
показати весь коментар
03.08.2022 22:05 Відповісти
Судячи з того чим ті держслужбовці займаються , їх і без статистики можна в десять разів скоротити а не на 50 % і нічого поганого не станеться , просто грошей на них менше витрачати будемо . Але такого нам не світить - держслужбовці в Україні як гідра - там де їх одного "зарубали " вони через місяць п"ятеро у іншому місті столи позаймали і зарплату собі збільшили ((
показати весь коментар
04.08.2022 00:23 Відповісти
Опять чтоб не зглазили утырки по урожаю теперь знатоки агрономы! Дожди затяжные под уборку пошли по всей почти стране! Абы ляпнуть доложить.
показати весь коментар
03.08.2022 22:27 Відповісти
Спец ! "Затяжні дощі " це якщо днів на двадцять , а три дні гроз - це так собі , через два дні менше пилюки на обмолоті летітиме ((
показати весь коментар
04.08.2022 00:25 Відповісти
В інтернеті давати врожай це не сіяти і не збирати
показати весь коментар
03.08.2022 22:46 Відповісти
 
 