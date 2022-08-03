Прогнози збору врожаю покращилися з 60 до 65-67 млн тонн, - Шмигаль

Прогнози збору врожаю цьогоріч покращилися.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Прогнози збору врожаю цьогоріч покращилися з 60 млн тонн до 65-67 млн тонн. ... Держава продовжує працювати над збільшенням експортних можливостей та програмами доступного кредитування", - йдеться в повідомленні.

Під час наради з очільниками областей Шмигаль заявив, що було запроваджено грантову підтримку.

"Вже цього тижня перші заявники отримають гранти на розвиток садівництва, теплиць, на розвиток переробки та мікропідприємств. Більше 5 тисяч заявок вже подано й опрацьовано. Будемо продовжувати реалізацію цієї програми зі створення робочих місць через надання відповідних грантів", - додав він.

