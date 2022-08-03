УКР
Окупанти досі не відновили електропостачання Маріупольського порту, але вивозять метал і зерно в Росію, - депутат

порт,маріуполь

Окупанти частково відновили роботу маріупольського порту і встановили сполучення з Росією. Вони використовують його, щоб вивозити крадений український метал і зерно.

Про це пише у своєму матеріалі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін розповів, що, за даними з російських джерел, місцевий порт, імовірно, використовують не лише для вивезення українського металу, а й зерна. Наразі вони створили рейси з Маріуполя до Росії", - зазначає видання.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупаційні сили намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі, щоб встановити сполучення з російським Ростовом-на-Дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту.

"Вони (російські сили – ред.) періодично показують, що використовують порт для перевезення металу, який вони фактично грабують. Плюс вони використовують порт частково для вивезення зерна", – додав Бородін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із металу, який Росія викрала з Маріуполя, вона може виготовляти зброю, - висновки ISRP

Раніше група американських чиновників та аналітиків ISPR, яка займається документуванням пограбувань Росії на нашій території, опублікувала звіт, де зібрані докази щодо мінімум 50 випадків пограбування Росією українського металу та зерна. Згідно з даними групи, це мародерство порушує одразу три статті Женевської конвенції. Однак можливість притягти агресора до відповідальності зберігається: наразі група опрацьовує юридичні механізми, які дозволять Україні отримати як репарації заморожені активи РФ у США.

Як відомо, Росія вже вкрала та вивезла до Ростова мінімум три кораблі металу, який був вироблений на комбінатах "Азовсталь" та "ММКІ" групи Метінвест. У свою чергу компанія закликала міжнародних партнерів не купувати метал сумнівного походження, який продає Росія, та відразу повідомляти про факти такого продажу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Створено ресурс RussiaTheftWatch із даними про факти крадіжки української продукції

Автор: 

зерно (3175) Маріуполь (3262) порт (2080) метал (589)
Коментувати
А з російських портів- куди захоче, бо згідно доповнення до секретного Стамбульського договорняка, пшеницю з портів рф вони будуть вільно вивозити на експорт без перевірок
показати весь коментар
03.08.2022 18:11 Відповісти
интересно, откуда это вам известны детали секретных дополнений к Стамбульским договоренностям? Или так, ляпнули лишь бы ляпнуть
показати весь коментар
05.08.2022 14:30 Відповісти
Цап-царап для мавзолейного быдла Шариковых закончитсЯ полной катастрофой...похлеще чем распад КацаКрысиной империи 2 марта 1917 г..🦍☠️🦍
показати весь коментар
03.08.2022 18:24 Відповісти
Вчіться. Саме так треба буде діяти з гоблінами коли прийдеться брати з них репарації бо самі вони не віддадуть.
показати весь коментар
04.08.2022 03:37 Відповісти
Так и будет, но в правовом поле. Уже готовятся иски в суды. И что-то мне подсказывает, что дела будут на 100% выигрышные)
показати весь коментар
04.08.2022 23:40 Відповісти
Так это и была изначальная цель - вывезти всё, что осталось. А теперь кормят сказками про создание рабочих мест, хотя ясно как белый день, что после вывоза всего ценного, ничего не будет
показати весь коментар
04.08.2022 23:37 Відповісти
А кто-то еще сомневался в целях и задачах их "операции"? Все до банального сводится к простому грабежу и мародерству. Рашисты просто хотят нас экономически задавить и поставить на колени, но они крупно просчитались в своих амбициозных планах.
показати весь коментар
05.08.2022 19:05 Відповісти
 
 