Окупанти досі не відновили електропостачання Маріупольського порту, але вивозять метал і зерно в Росію, - депутат

Окупанти частково відновили роботу маріупольського порту і встановили сполучення з Росією. Вони використовують його, щоб вивозити крадений український метал і зерно.

Про це пише у своєму матеріалі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін розповів, що, за даними з російських джерел, місцевий порт, імовірно, використовують не лише для вивезення українського металу, а й зерна. Наразі вони створили рейси з Маріуполя до Росії", - зазначає видання.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупаційні сили намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі, щоб встановити сполучення з російським Ростовом-на-Дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту.

"Вони (російські сили – ред.) періодично показують, що використовують порт для перевезення металу, який вони фактично грабують. Плюс вони використовують порт частково для вивезення зерна", – додав Бородін.

Раніше група американських чиновників та аналітиків ISPR, яка займається документуванням пограбувань Росії на нашій території, опублікувала звіт, де зібрані докази щодо мінімум 50 випадків пограбування Росією українського металу та зерна. Згідно з даними групи, це мародерство порушує одразу три статті Женевської конвенції. Однак можливість притягти агресора до відповідальності зберігається: наразі група опрацьовує юридичні механізми, які дозволять Україні отримати як репарації заморожені активи РФ у США.

Як відомо, Росія вже вкрала та вивезла до Ростова мінімум три кораблі металу, який був вироблений на комбінатах "Азовсталь" та "ММКІ" групи Метінвест. У свою чергу компанія закликала міжнародних партнерів не купувати метал сумнівного походження, який продає Росія, та відразу повідомляти про факти такого продажу.

