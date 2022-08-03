До кінця тижня в Раді зареєструють законопроєкт про конкурсний відбір суддів Конституційного Суду, - Стефанчук

Законопроект про конкурсний відбір суддів Конституційного суду (КС) може бути зареєстрований у Верховній Раді до кінця тижня,

Як інформує Цензор.НЕТ Із посиланням на Інтерфакс-Україна, про голова парламенту Руслан Стефанчук заявив в ефірі національного телемарафону

"Я дуже сподіваюся, що до кінця цього тижня цей законопроект буде зареєстрований у Раді. Принаймні ми орієнтуємося на це… Я думаю, що він матиме підтримку (народних депутатів під час розгляду та голосування у залі пленарних засідань парламенту)" , – сказав спікер.

Раніше він зазначив, що питання реформування КС щодо відбору суддів на конкурсних підставах є "першим завданням, поставленим перед Україною" (серед семи блоків реформ, виконання яких визначено умовою для збереження Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу).

Стефанчук розраховує, що на одному з найближчих пленарних засідань Рада зможе ухвалити відповідний законопроект у першому читанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкти для реалізації семи вимог, які отримала Україна від Єврокомісії, найближчим часом будуть розглянуті Радою, - Стефанчук