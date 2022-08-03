Україна накопичила 12 млрд куб м газу у підземних сховищах і має в своєму розпорядженні запаси 1,83 млн тонн вугілля, - Кабмін
Україна станом на 3 серпня накопичила у своїх підземних сховищах (ПСГ) трохи більше 12 млрд куб. м природного газу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомили у Кабінеті міністрів.
У ході селекторної наради про підготовку до опалювального сезону під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля також озвучено, що на складах ТЕС та ТЕЦ накопичено 1,83 млн. тонн вугілля із запланованих 2,5 млн тонн.
Плановий показник готовності об'єктів до опалювального сезону становить 60%. "Загалом країна рухається в межах плану (56-58%), деяким областям поставлене завдання прискоритися", - зазначено в повідомленні.
Як повідомлялося, перед "Нафтогазом" поставлене завдання накопичити в українських підземках 19 млрд куб. м до початку опалювального сезону 2022/2023 років. Водночас, голова НАК вважає, що країні вистачить і 15 млрд куб. м газу запасів, оскільки через військову агресію РФ споживання газу Україною значно знизилося.
а ферросплавні заводи коломойського - це геть інше. так само фірташ там добрива якісь робить, теж газ треба ну і т.д.
а коломойський захоче преференції, а платити за них будуть хто - дурні українці.
але дійсно, багатьом виробництвам також потрібен газ, і за нормальною ціною. наприклад, жерстяні банки, скляні банки, пляшки - скрізь газ треба. а в нас не влада, а шулери. своїм все, а людям -
законбеззаконня.
в Украине всегда было ********* газа для бытового потребления!
импортный нужен был только олигархам для их металлургий и коксохимов
З початку 2000-х державні газові розвідані родовища розбазарюються по корупційним карманам у приватну власність. У 2008 був скандал «депутати даруюють коханкам газові свердловини», який показав у чиїх загребущих руках незаконно опинялася народна власність.
https://www.google.com/amp/s/www.obozrevatel.com/news/2008/5/24/195137/amp.htm
Українські корупціонери, їх папєрєдніки, олігархи виявилися новими власниками українських надр.
https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/publications/2018/03/28/635428/index.amp
А на хіба мені тоді держаний апарат, якщо я мушу всі свої проблеми вирішувать самостійно? Кому я плачу податки (між іншим, досить немаленькі) і за які заслуги?
Київ, Дніпровський, район інститута хімії нема води з 14 травня. Годують "завтраками".
Маловато будєт .. . Але ще 2 місяці закачки попереду .
Хоча , дійсно , може й цих вистачить ,, бо ж багато промислових підприємств через війну зупинились .
Як це буде робитись в умовах війни ніхто не знає. Ні Шмигаль ні сам господь Бог.