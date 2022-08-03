УКР
Україна накопичила 12 млрд куб м газу у підземних сховищах і має в своєму розпорядженні запаси 1,83 млн тонн вугілля, - Кабмін

газохранилище

Україна станом на 3 серпня накопичила у своїх підземних сховищах (ПСГ) трохи більше 12 млрд куб. м природного газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомили у Кабінеті міністрів.

У ході селекторної наради про підготовку до опалювального сезону під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля також озвучено, що на складах ТЕС та ТЕЦ накопичено 1,83 млн. тонн вугілля із запланованих 2,5 млн тонн.

Плановий показник готовності об'єктів до опалювального сезону становить 60%. "Загалом країна рухається в межах плану (56-58%), деяким областям поставлене завдання прискоритися", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, перед "Нафтогазом" поставлене завдання накопичити в українських підземках 19 млрд куб. м до початку опалювального сезону 2022/2023 років. Водночас, голова НАК вважає, що країні вистачить і 15 млрд куб. м газу запасів, оскільки через військову агресію РФ споживання газу Україною значно знизилося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна збільшує видобуток вугілля для забезпечення внутрішнього ринку електроенергії та експорту, - Укренерго

Топ коментарі
+9
Для опалення і побутових потреб до війни вистачало 9 млрд. кубів.
показати весь коментар
03.08.2022 19:42 Відповісти
+8
Кабмін мав колосальні відкати з гешефтів (різниця в ціні) на газі продаючи газ населення (дешевший) промисловцям (дорожче) і звинувачуючи населення в "енергонеефективності".
показати весь коментар
03.08.2022 19:48 Відповісти
+6
так є різні потреби. населення і опалення - це одне.
а ферросплавні заводи коломойського - це геть інше. так само фірташ там добрива якісь робить, теж газ треба ну і т.д.
а коломойський захоче преференції, а платити за них будуть хто - дурні українці.
але дійсно, багатьом виробництвам також потрібен газ, і за нормальною ціною. наприклад, жерстяні банки, скляні банки, пляшки - скрізь газ треба. а в нас не влада, а шулери. своїм все, а людям - закон беззаконня.
показати весь коментар
03.08.2022 20:13 Відповісти
Мало 12 млрд куб м газу.
показати весь коментар
03.08.2022 19:41 Відповісти
Для опалення і побутових потреб до війни вистачало 9 млрд. кубів.
показати весь коментар
03.08.2022 19:42 Відповісти
Як Кабмін кричав, що мінімум 15 треба.
показати весь коментар
03.08.2022 19:45 Відповісти
Кабмін мав колосальні відкати з гешефтів (різниця в ціні) на газі продаючи газ населення (дешевший) промисловцям (дорожче) і звинувачуючи населення в "енергонеефективності".
показати весь коментар
03.08.2022 19:48 Відповісти
так є різні потреби. населення і опалення - це одне.
а ферросплавні заводи коломойського - це геть інше. так само фірташ там добрива якісь робить, теж газ треба ну і т.д.
а коломойський захоче преференції, а платити за них будуть хто - дурні українці.
але дійсно, багатьом виробництвам також потрібен газ, і за нормальною ціною. наприклад, жерстяні банки, скляні банки, пляшки - скрізь газ треба. а в нас не влада, а шулери. своїм все, а людям - закон беззаконня.
показати весь коментар
03.08.2022 20:13 Відповісти
откуда гадишь ********* ?

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:03.08.2022
показати весь коментар
03.08.2022 19:45 Відповісти
Ну, ну. Я, не злопам'ятний. Коли я на цензорі був, ти напевне ще горшок нюхав.
показати весь коментар
03.08.2022 19:51 Відповісти
А чому тоді такий свіженький?))))
показати весь коментар
03.08.2022 20:13 Відповісти
********** гадять свино-собачою, буряте
показати весь коментар
03.08.2022 23:53 Відповісти
Запасів газу уже маємо значно більше ніж потрібно населенню.
показати весь коментар
03.08.2022 19:41 Відповісти
Звідки?
показати весь коментар
03.08.2022 19:44 Відповісти
Скоро деактив,пиши больше и быстрее)))
показати весь коментар
03.08.2022 19:49 Відповісти
ты не местный под прокси?

в Украине всегда было ********* газа для бытового потребления!

импортный нужен был только олигархам для их металлургий и коксохимов
показати весь коментар
03.08.2022 20:31 Відповісти
Україна добуває 21 млрд. кубів свого газу. Також ми маємо розвіданих запасів (за умови сталого споживання 2020 року) на 600 років. А от чому в умовах війни, коли зросла ціна на газ, вітчизняні "промисловці" стали продавати український газ за кордон при собівартості 80 доларів 1000 куб. за 1200 доларів питання риторичне...
показати весь коментар
03.08.2022 20:51 Відповісти
При чому, державні компанії добувають лише трохи більше 13млрд. куб.
З початку 2000-х державні газові розвідані родовища розбазарюються по корупційним карманам у приватну власність. У 2008 був скандал «депутати даруюють коханкам газові свердловини», який показав у чиїх загребущих руках незаконно опинялася народна власність.
https://www.google.com/amp/s/www.obozrevatel.com/news/2008/5/24/195137/amp.htm
Українські корупціонери, їх папєрєдніки, олігархи виявилися новими власниками українських надр.
https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/publications/2018/03/28/635428/index.amp
показати весь коментар
03.08.2022 23:15 Відповісти
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=3868 https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=3868

показати весь коментар
03.08.2022 22:52 Відповісти
То може вже включите гарячу воду, а?
показати весь коментар
03.08.2022 19:43 Відповісти
Ставте бойлер або колонку і не партесь.
показати весь коментар
03.08.2022 19:45 Відповісти
Давно колонка і автономне опалення з 2003 року.
показати весь коментар
03.08.2022 19:53 Відповісти
Я з вас угораю, люди.
А на хіба мені тоді держаний апарат, якщо я мушу всі свої проблеми вирішувать самостійно? Кому я плачу податки (між іншим, досить немаленькі) і за які заслуги?

Київ, Дніпровський, район інститута хімії нема води з 14 травня. Годують "завтраками".

показати весь коментар
03.08.2022 20:50 Відповісти
Співчуваю. Квартира (будь яка!) це "колгосп". Продавайте і купуйте приватну садибу. Я собі (подільський район) навіть скважину власну пробив на всяк випадок. У мене "маленька" і вручну на 26 метрів, а у сусідки на 120 метрів, але буровою установкою і дуже дорого. Кожному своє. "Державний апарат" ніколи не буде вирішувати Ваші проблеми, але гроші "за надію" стягне справно.
показати весь коментар
03.08.2022 20:58 Відповісти
Где нет ? Голосеевский р-н есть
показати весь коментар
03.08.2022 19:46 Відповісти
Не афішували б зайвий раз ато ці вдарять по сховищах якимись протибункерними штуками
показати весь коментар
03.08.2022 19:44 Відповісти
це карстові печери, з яких колись видобували газ - а тепер використовують як сховища. їм протимункерні штуки пох...
показати весь коментар
03.08.2022 20:29 Відповісти
Качаите далі
показати весь коментар
03.08.2022 19:47 Відповісти
В теперішніх умовах, багато газу не зашкодить.
показати весь коментар
03.08.2022 19:54 Відповісти
хвати газу ,якщо газосховища не **********
показати весь коментар
03.08.2022 19:53 Відповісти
Надо еще определить территорию Украины, которую оставят за нами зеленые. Эвакуацию объявили с Донецкой области, уже привлекли спеца по сдаче Серегу Гайдая, он уже фоточки постит не своей области (свою-то сдал уже).
показати весь коментар
03.08.2022 20:06 Відповісти
12 , мінус - 7 млрд ( тих що викачати не можливо ) = 5 млрд куб .
Маловато будєт .. . Але ще 2 місяці закачки попереду .
Хоча , дійсно , може й цих вистачить ,, бо ж багато промислових підприємств через війну зупинились .
показати весь коментар
03.08.2022 20:21 Відповісти
ты по гениальности своей считаешь что в запасы учитывается объем, который невозможно использовать?
показати весь коментар
03.08.2022 20:33 Відповісти
Це не я а Нафтогаз так рахує ... І завжди так рахував .
показати весь коментар
03.08.2022 20:39 Відповісти
Запаси газу та вугілля самі по собі нічого не значать. Енергоносії потрібно транспортувати та виробити тепло та електроенергію.
Як це буде робитись в умовах війни ніхто не знає. Ні Шмигаль ні сам господь Бог.
показати весь коментар
03.08.2022 20:22 Відповісти
Ще ******** вирішили газ повітрям розбавляти, ну ви зрозуміли для чого. Якщо не вірете, є інтернет.
показати весь коментар
03.08.2022 20:40 Відповісти
***, тепер чекайте ракети по сховищах, хто курва вас за язик тягне.
показати весь коментар
03.08.2022 20:55 Відповісти
Последствия ничто - пиар всё !!!
показати весь коментар
03.08.2022 22:58 Відповісти
По народным приметам и по метеорологических прогнозам, зима будет крепкая. Шутки в сторону. Сварщики всей страны. клепайте буржуйки с вытяжками в окно для многоэтажек! Иначе капец. Пилы ножовки, точите и топорики клепайте люди. И листы металла под буржуйку, чтоб пожарным было работы меньше. Пусть будет шутка это.
показати весь коментар
03.08.2022 21:59 Відповісти
разрешите наконец отказываться от центрального отопления...сколько еще вы будете издеваться над людьми
показати весь коментар
04.08.2022 00:03 Відповісти
накопичили накопичили а взимку караул лишилось на тиждень
показати весь коментар
04.08.2022 00:42 Відповісти
Режим тотальної економії потрібен вже зараз.
показати весь коментар
04.08.2022 07:53 Відповісти
 
 