Держава має можливість підвищити рівень оплати за "зелену" електроенергію до 70-80%, - інвестор
Рівень розрахунків перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел до кінця 2022-го року може зрости до рівня 70-80%, за рахунок доходів НЕК "Укренерго" з передачі електричної енергії та від аукціонів з розподілу пропускної спроможності.
Про це заявив операційний директор Elementun Energy Олександр Подпругін, інформує Цензор.НЕТ.
"Дійсно в НЕК "Укренерго" говорять про збільшення розрахунків із "зеленими" виробниками. За нашими оцінками до кінця року рівень розрахунків може вийти на 70-80%", - сказав Подпругін.
За його словами, кошти для цього можуть надходити і з первинного джерела – тарифу на передачу, а також із додаткових джерел – доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів. "Також, невелика доля у ресурсі для погашення заборгованості – це кредитні кошти "Укренерго", від МФО тощо", - додав інвестор.
Подпругін оцінює, що до кінця року можна акумулювати 3-4 млрд грн для виплат виробникам з ВДЕ за рахунок доходів від перетину, за умов зростання експортних можливостей та активності на аукціонах.
Як повідомлялося раніше, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, за яким "Укренерго" зможе спрямовувати дохід від аукціонів з розподілу пропускної спроможності на інші цілі, окрім розвитку міждержавних мереж. За даними ДП "Гарантований покупець", рівень розрахунків перед "зеленими" виробниками за 20 діб липня досяг 31%. Заборгованість системного оператора "Укренерго" перед держпідприємством складає 13,4 млрд грн.
Такої ціни яку Ви написали ніколи в Україні не було. Виплати по Зеленому тарифу під військового стану будуть здійснюватись, але змінилась сама модель оплати за продаж згенерованої електроенергії сонячними електростанціями. Ціна за проданий 1 кВт тепер буде в кожній області свій і він складатиме в середньому 1.68 грн - 1 кВт електроенергії.Кількість встановлених сонячних станцій в Україні зростала кожного року. За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України тільки у 2021 їх стало майже 45 тисяч. Але з початком війни постачальники тимчасово припинили здійснювати оплату домогосподарствам за надану альтернативним джерелами електроенергію. Міненерго видало наказ «Про розрахунки на ринку електричної енергії»: на час воєнного стану виплати генерації з відновлюваних джерел енергії обмежуються. 26 квітня Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийняла на засіданні постанову та ухвалила порядок виплат за "зеленим тарифом". Він діє на час воєнного стану в Україні та 2 місяці після його завершення. Такі постанови зумовлені необхідністю сталого функціонування системи енергопостачання та суттєвим зменшенням надходжень коштів за енергетичні послуги.Постачальники універсальних послуг (ПУП) мають купувати електроенергію СЕС на "довоєнних" умовах. Ніяких санкцій за договорами купівлі-продажу електроенергії щодо СЕС не може бути. Вони встановлюють мінімальний гарантований розмір оплати та повинні провести часткову виплату виробникам. Вартість згенерованої СЕС енергії визначатиметься відповідно до звичного тарифу для населення - 1,68 грн/кВт*год, але помножений на відсоток оплати від споживачів у певній області в певний місяць генерації.
Німеччина Дахи, до 10 кВт € 0,12 20 років
Німеччина Дахи, 10 - 40 кВт € 0,11 20 років
Німеччина Дахи, 40 - 500 кВт € 0,10 20 років
Німеччина На землі, до 10 МВт € 0,08 20 років
Таким чином, проведення будь-яких виплат з бюджету на ці цілі має кваліфікуватись як розтрата бюджетних коштів.
це засмучує...
сподіваюсь там все висаджене вже і навіть попиляне.
Почему Илон Маск делает так, что и людям выгодно, и государству ?
Держава має можливість.
Ця енергія купляється державою дорожче ніж продається, а вони мають можливість...
Було по 5 грн зелена олігархам, атомщикам(державні підприємства) по 50коп(образно).
Зараз буде по 9грн.