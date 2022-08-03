УКР
Новини
Держава має можливість підвищити рівень оплати за "зелену" електроенергію до 70-80%, - інвестор

енергетика,вде,альтернативна

Рівень розрахунків перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел до кінця 2022-го року може зрости до рівня 70-80%, за рахунок доходів НЕК "Укренерго" з передачі електричної енергії та від аукціонів з розподілу пропускної спроможності.

Про це заявив операційний директор Elementun Energy Олександр Подпругін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дійсно в НЕК "Укренерго" говорять про збільшення розрахунків із "зеленими" виробниками. За нашими оцінками до кінця року рівень розрахунків може вийти на 70-80%", - сказав Подпругін.

За його словами, кошти для цього можуть надходити і з первинного джерела – тарифу на передачу, а також із додаткових джерел – доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.  "Також, невелика доля у ресурсі для погашення заборгованості – це кредитні кошти "Укренерго", від МФО тощо", - додав інвестор.

Подпругін оцінює, що до кінця року можна акумулювати 3-4 млрд грн для виплат виробникам з ВДЕ за рахунок доходів від перетину, за умов зростання експортних можливостей та активності на аукціонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" заробило на експорті електроенергії до ЄС перші пів мільярда гривень

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, за яким "Укренерго" зможе спрямовувати дохід від аукціонів з розподілу пропускної спроможності на інші цілі, окрім розвитку міждержавних мереж. За даними ДП "Гарантований покупець", рівень розрахунків перед "зеленими" виробниками за 20 діб липня досяг 31%. Заборгованість системного оператора "Укренерго" перед держпідприємством складає 13,4 млрд грн.

енергетика (2660) Укренерго (2740) сонячна енергетика (297) Гарантований покупець (184)
+15
5 млр. $ дирка в бюджеті щомісячна. З яких ху.в вам оплачувати? Країна в війні, а тариф найвижчий в Європі.
показати весь коментар
03.08.2022 19:54 Відповісти
+11
По міжнародному і українському законодавству на території України діє режим форс-мажору, який автоматично припиняє зобов'язання ДП "Енергоринок" за "зелену електроенергію" перед інвесторами джерел відновлювальної енергії.
Таким чином, проведення будь-яких виплат з бюджету на ці цілі має кваліфікуватись як розтрата бюджетних коштів.
показати весь коментар
03.08.2022 20:05 Відповісти
+10
В країні зараз надлишки електроенергії, а зеленим енергетикам вивалюють в три дорога мільйони. Зараз війни, ціна купівлі зеленої енергії не може перевищувати роздрібну ціну для населення.
показати весь коментар
03.08.2022 19:48 Відповісти
Все шо зельоное будет оплачиваться дороже
показати весь коментар
03.08.2022 19:46 Відповісти
Это не инвестор а вымогатель шантажист !!! ВСе твари которые протолкнули эту делюгу должны сидеть с конфискацией до 3 го колена !!! Народ Украины платит ублюдкам за зеленное гавно которое нам совсем не нужно !!! Сейчас война когда остановят этот беспредел -- продажные ТВАРИ
показати весь коментар
03.08.2022 20:51 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 20:57 Відповісти
Коли проголосував за Зелупу і живеш при його другій каденції.
показати весь коментар
03.08.2022 21:06 Відповісти
Секта сівочолого Петра все політикує. Війна не війна. А ці сектанти про свого святого Петра. Про Україну думайте, а не про Петра
показати весь коментар
03.08.2022 21:09 Відповісти
А ви і не помітили, що про Петра тут тільки ви згадали. У безголових зе-виборців завжди так - на будь-який зашквар влади треба згадати Порошенка))) Одна надія, що велика частина електорату Зеленського вже прийшла до тями і не припуститься вдруге такої жахливої помилки.
показати весь коментар
04.08.2022 13:49 Відповісти
А не че ,что у нас война идёт?Зачем нужна эта зеленая энергетика ,если электроэнергия с АЭС в 10 раз дешевле ...
показати весь коментар
03.08.2022 23:36 Відповісти
Ненене, нарид втридорога платит за газ и не ропщет, поэтому претензии неуместны.Производителям ВИЭ тоже где-то харчеваться надо.
показати весь коментар
03.08.2022 19:51 Відповісти
я даже знаю где - ресторан *Прага* в Киеве принадлежит одному из самых громких ивесторов - вот там и харчуются сироты
показати весь коментар
03.08.2022 20:14 Відповісти
Это ты сейчас кого "наридом" обозвал? Выражения выбирай.
показати весь коментар
03.08.2022 20:51 Відповісти
то Ви і надажі будете знищувати власну "зелену енергетику" і купувати в три дорога вугілля і наз на росії, а атомну електроенергію на білорусі?
показати весь коментар
03.08.2022 19:55 Відповісти
Зелена енергетика жодним чином не може конкурувати із ТЕЦ, які працюють на газу чи вугіллі - бо ТЕЦ дають електроенегрію тоді, коли потрібно її більше ніж мінімальний рівень, що забеспечується АЕС. А СЕС та ВЕС дають електроенегрію тоді, коли є сонце чи вітер, а не тоді, коли вона потрібна. Тому коли ви дешеву електроенергію з АЕС замінюєте на дорогу електроенергію з СЕС та ВЕС - вуглю та газу потрібно ще більше, бо СЕС та ВЕС нестабільні і ТЕЦ мають це компенсувати.
показати весь коментар
03.08.2022 20:04 Відповісти
Україна через війну має надлишки електроенергії і продає в ЄС. Зелена енергетика занадто дороге задоволення для нас, а зимою взагалі не ефективне (без теплових електростанцій для балансування не обійдемося)., щоб оплачувати по найвищим в Європі тарифам (Яник цю хрінь узаконив, її треба скасовувати). Зараз питання - вижити Україні. а не купці зелених енергетиків, які вже і так з надприбутками живуть.
показати весь коментар
03.08.2022 20:14 Відповісти
якщо є надлишки електроенергії, то уряд має працювати і продавати її за кордон. Чому не працює? Дати відповіль? Бо не буде відкатів. Ось недавно ще, до 24.02.2022 року шановний нарідом 73% пан арахамія купував електроенергію у білорусі, а пан коломойський вугілля з росії, то думаєте в нас не вистачало своєї електроенергії? Вистачало, просто свої повідключали ("альтернативні) і навіть деякі шахти закрили. Настрохли тупий-притупий нарід через свій гавноканал, що люди платять дорого через "зелоений тариф" і всі не розубравшися, налили беньки кровю, накинулися. Ви цього не знали? А чому німці, англічани, французи, та всі європейці навпаки розвивають "зелену енергетику"? Невже вони дурніші за нас?
показати весь коментар
03.08.2022 20:18 Відповісти
Не нужно путать божье с праведным !!! Прежде чем писать за ЕС узнайте почему они развивают зеленную и между делом поинтересуйтесь сколько стоит в ЕС зеленная и обычная .... Если вы посмотрите сколько мы продаем в ЕС электроенергии и за какие смешные деньги то будет понимание что это просто мошенничество
показати весь коментар
03.08.2022 20:59 Відповісти
Минулого року в ЄС з відновлюваних джерел було згенеровано 38 відсотків всієї електроенергії, а за допомогою викопного палива - 37 відсотків.Частка зеленої електроенергії в Німеччині у першому півріччі 2020 році вперше сягнула 50 відсотків.Задекларовані цілі Фінляндії вельми амбітні. Країна оголосила про плани до 2050 року зменшити емісію парникових газів уп'ятеро проти рівня 1990 року, пообіцяла повністю припинити використовувати вугілля для виробництва енергії до 2030 року, збільшити частку відновлюваної енергії в загальному споживанні до понад 50% у 2020-х роках, а в дорожньому транспорті збільшити частку біопалива з 18% у 2021 році до 30% у 2030 році, скоротивши при цьому споживання нафтопродуктів на 50%.
показати весь коментар
03.08.2022 21:06 Відповісти
У 2017 році в Україні було прийнято «Енергетичну стратегію України», згідно з якою до 2035 року Україна планує збільшити долю відновлювальної енергетики у своєму енергобалансі до 25%. Станом на 2020 рік доля відновлювальної енергетики в Україні становить приблизно 3-4% і, схоже, що на такому рівні це зростання припиниться надовго.
показати весь коментар
03.08.2022 21:08 Відповісти
Пропоную передати укроборонпром у власність ахметова і коломойського. Тоді держава матиме гроші на замовлення танків, артилерії і всього остального нащо тепер немає, бо має на зелену енергетику
показати весь коментар
03.08.2022 19:49 Відповісти
віина -- треба бути поскромнєє
показати весь коментар
03.08.2022 19:50 Відповісти
тим більше шо т майже вся зелена енергетика на окупованих територіях
показати весь коментар
03.08.2022 19:55 Відповісти
хто Вам таке сказав? Я маю свою СЕС на 30 квт на городі і мені платять по 1 грн.68 коп і то 20%, решту сказали після війни. То пану Коломойському виплачують з бюджету по 4 мільяади (прощає держава борги і виграші по суду) і продає йому електроенергію і газ в три рази дешевше, як вам і ніхто ні разу навіть не пікнув.
показати весь коментар
03.08.2022 19:58 Відповісти
Брешеш, на Германщине выкупают энергию ВИЭ по 10 гривен за 1 кВт.
показати весь коментар
03.08.2022 20:00 Відповісти
Брехати може тільки кацап і "зелена влада", час це показав. Кацапи брешуть вже тисячоліття, а "зелень" починаючи з 2018 року і по цей день.
Такої ціни яку Ви написали ніколи в Україні не було. Виплати по Зеленому тарифу під військового стану будуть здійснюватись, але змінилась сама модель оплати за продаж згенерованої електроенергії сонячними електростанціями. Ціна за проданий 1 кВт тепер буде в кожній області свій і він складатиме в середньому 1.68 грн - 1 кВт електроенергії.Кількість встановлених сонячних станцій в Україні зростала кожного року. За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України тільки у 2021 їх стало майже 45 тисяч. Але з початком війни постачальники тимчасово припинили здійснювати оплату домогосподарствам за надану альтернативним джерелами електроенергію. Міненерго видало наказ «Про розрахунки на ринку електричної енергії»: на час воєнного стану виплати генерації з відновлюваних джерел енергії обмежуються. 26 квітня Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийняла на засіданні постанову та ухвалила порядок виплат за "зеленим тарифом". Він діє на час воєнного стану в Україні та 2 місяці після його завершення. Такі постанови зумовлені необхідністю сталого функціонування системи енергопостачання та суттєвим зменшенням надходжень коштів за енергетичні послуги.Постачальники універсальних послуг (ПУП) мають купувати електроенергію СЕС на "довоєнних" умовах. Ніяких санкцій за договорами купівлі-продажу електроенергії щодо СЕС не може бути. Вони встановлюють мінімальний гарантований розмір оплати та повинні провести часткову виплату виробникам. Вартість згенерованої СЕС енергії визначатиметься відповідно до звичного тарифу для населення - 1,68 грн/кВт*год, але помножений на відсоток оплати від споживачів у певній області в певний місяць генерації.
показати весь коментар
03.08.2022 20:09 Відповісти
Зелений тариф в світі: вартість продажу електроенергії по країнам

Німеччина Дахи, до 10 кВт € 0,12 20 років
Німеччина Дахи, 10 - 40 кВт € 0,11 20 років
Німеччина Дахи, 40 - 500 кВт € 0,10 20 років
Німеччина На землі, до 10 МВт € 0,08 20 років

https://generacia.energy/interesnoe-uk/ua-zt-mir-03012020
показати весь коментар
03.08.2022 20:21 Відповісти
Який зараз зелений тариф? Зелений тариф в Україні один із найвищих у Європі. Це дозволяє домашнім СЕС окуповуватися за 4-5 років, а потім забезпечувати домогосподарства електроенергією та приносити чистий прибуток. Раз на кілька років зелений тариф знижується. Але з моменту підключення СЕС ставка «закріплюється» за нею та не змінюється до 31 січня 2029 року. Ставки на продаж електроенергії за зеленим тарифом: підключення в 2020-2024 роках - €0,163/кВт-год; підключення в 2025-2029 роках - €0,146/кВт-год. Всі умови та гарантії для інвесторів зафіксовані в Законі України «Про альтернативні джерела енергії».

Источник: https://kosatka.media/uk/category/blog/news/zelenyy-tarif-dlya-domashnih-ses-kak-zarabotat-v-2022-godu
показати весь коментар
03.08.2022 20:22 Відповісти
самий дорогий "зелений тариф" це газ і вугілля з росії, який потім обертається "червоним тарифом" забризканий кров'ю жінок і дітей. Згвалтований в Бучі, Гостомелі та інших містах, і закатований в підвалах будинків, розстріляний ракетами, які виготовлені за наші грощі, які ми заплатили за їхній газ і вугілля. Проходили вже це. Логіка проста, не розвивайте нічого свого, а будьте залежні від ворога, щоб йому був ринок збуту.
показати весь коментар
03.08.2022 20:29 Відповісти
На електричну енергію, вироблену в Україні установками приватних домогосподарств з енергії вітру, "зелений" тариф встановлюється на рівні: 11,6 євроцентів/кВт·год з 01 липня 2015 року, 10,5 євроцента/кВт·год з 01 січня 2020 року, 9,3 євроцента/кВт·год з 01 січня 2025 року.
показати весь коментар
03.08.2022 20:24 Відповісти
Сонячної енергії виробляють в 4 рази більше вітрової. З такими тарифами 10 центів (майже 4 грн. ) - просто вимивання грошей.
показати весь коментар
03.08.2022 20:33 Відповісти
А чому держава не може платити за зелену енергію 100%, коли вона може в 10 разів підняти заробітну плату діпутатам ВР ?
показати весь коментар
03.08.2022 20:11 Відповісти
гарне питання і справедливе. Бо нарід в магазинах платить в три-десять раз дорожче за продукти, а за бензин і того більше і ніхто їх не ганьбить що війна. Чому? А тому, що бензин і продукти продають Бені, Ахметови,Пінчуки,суки православні, всі хто коришує з владою і не шкодує вілстьогує і вони на своїх гавноканалах засирають мізки баранкуватому наріду 73% і той йде за них в бій, на шкоду собі і своїй сім'ї.
показати весь коментар
03.08.2022 20:22 Відповісти
Може за тієї ж самої причини, за якої зарплати депутатам не піднімає?
показати весь коментар
03.08.2022 20:31 Відповісти
а директор по висадженню мільярда дерев ще нічого не сказав чомусь,
це засмучує...
сподіваюсь там все висаджене вже і навіть попиляне.
показати весь коментар
03.08.2022 20:15 Відповісти
а как насчет делать "зеленые" танки и ракетные установки? в смысле, закупать у населения в три раза дороже? и завод, глядишь, построют. за беспилотники наверное и так по "зеленому тарифу" платят.
показати весь коментар
03.08.2022 20:17 Відповісти
Вы используете ДАРМОВУЮ, то есть бесплатную энергию ветра и солнца, так что идите лесом, если неконкурентоспособны...
Почему Илон Маск делает так, что и людям выгодно, и государству ?
показати весь коментар
03.08.2022 20:18 Відповісти
щоб виготовляти "дармовую" електроенергію, потрібно у держави купити не дармовий кабель, який виготовляє Беня на Одеському кабельному заводі і продає його в три рази дорожче за його вартість, купити сонячні модулі, за які з тебе здеруть 10 шкур різних податків, аналогічно по інвектору, лічильнику, технічні умови, а ще дорожче по металу (кріплення), які виготовляють тіж пацани Ахметов, Пінчук, Коломойський і ще накручують ті, що його перепродують. Підіть на базар і купіть дешевий профіль.
показати весь коментар
03.08.2022 20:34 Відповісти
Все это не дает права "инвесторам" грабить бюджет. Хочешь зарабатывать баблище - попробуй продать свои киловатты соседу. Днем. Когда ты их генерируешь. И будешь послан, если не побит. Так, почему Государство можно ставить безнаказанно раком? Это не правильно!
показати весь коментар
03.08.2022 23:35 Відповісти
Немає бажання коментувати, але відповім. Інвестиції держава брала?Брала. Договори підписувала? Підписувала. Читала, що в договорах? Читала. Гроші витратила? Витратила. А тепер винні інвестори? Ідемо далі, до прикладу в Україну заходить 1 мільярд доларів США на будівництво сонячної електростанції. Згідно законів України і постанов КМУ для будівництва СЕС може бути завезено, ніприклад 50% матеріалів, комплектуючих іноземного виробництва (як правило інвектора і модулі), решта має використовуватися тільки українського виробництва, що дозволяло відкривати підприємства по виготовленню кабеля, профіля, свай, КТП, КРПЗ, КТПГММ, буд.матерали... А проведення зелельних робіт? А обслуговування - це робочі місця. Порахували? А сплата податків? В Україні сонячна енергетика складає не більше 3% від всієї енергетики - атомної, ТЕЦ, ГРЕС. В таких розвинених і багатих країнах, як Англія, Німеччина давно відсоток перевалив за 35 і за пару років домсягне 50. А такі пости як Ваш, та інших віддаляє нас від цивілізації і не дає відірватися від російського вугялля для ТЕЦ і газу. Пану відомо, що вартість "зеленої енергетики" з кожним роком зменшується? Чим більше буде тут "сонячних" і "вітрових" станцій, тим дешевше воно буде коштувати і бужемо мати незалежність від росії.
показати весь коментар
04.08.2022 10:40 Відповісти
Заждіть но, тобто ми купуємо зелену електрику втридорога у олігархів і продамо в ЄС за копійки? Тобто ми платимо за те щоб на нашій території стояли чужі електростанції і виробляли іншим країнам електрику? Нехай розбирають і вивозять на. Зелений тариф повинен бути тільки для домашніх господарств у яких власні сонячні панелі ї є надлишок виробництва, держава повинна допомагати фізичним особам ставати енергонезалежними, а не олігархам робити сонячні поля для грабунку держави.
показати весь коментар
03.08.2022 20:31 Відповісти
Зелена енергетика олігархів вже давно демонтована та вивезена в рашку.
показати весь коментар
03.08.2022 20:33 Відповісти
Не вся
показати весь коментар
03.08.2022 23:38 Відповісти
Ви купуєте "зелену енергетику" у простих громадян, які за свої кошти на своїх будинках і городах побудували самі свої міністанції, яких на 2021 рік було вже 45 тисяч. Звичайно є ф олігархів, але якщо порівнювати з цією цифрою, то їх менше. Нізто не поцікавився скільки і які вони платять податки до бюджету на пенсії і на соціальні нужди і тому подіьне. Чули таку поговорку, що чужий в руках потовще. Попробуйте щось самі зробити, а потім будете звинувачувати і критикувати.
показати весь коментар
03.08.2022 20:38 Відповісти
Все кто поставил себе вложился пусть пользуется на здоровье зеленной ... Если хочет продавать то по цене атомной ... Не хочет пусть не продает никто его не заставляет ....
показати весь коментар
03.08.2022 21:07 Відповісти
Бестолковый "инвестор". Вписаться в коррупционную схему, созданную под Клюева и Ахметова во времена януковоща и что-то еще говнягать. Пусть продает свою электроэнергию кому хочет, а не сосет деньги из бюджета.
показати весь коментар
03.08.2022 21:01 Відповісти
Навіщо Ви знову перевертаєте і тут на користь Коломойського і Зеленського? Бо добре пам'ятаємо, як пан Коломойський займався рейдерством по відношенню до канадської компанії в Ніколопі, що по договору з феросплавним заводом Коломойського побудувала СЕС, яку не "підкючав" Коломойський і мав бажання її забрати за копійки. Інвестор просто зняв модулі, обладнання і виїхав. А для чого робив це Коломойський?Та щоб купувати за відкати російське вугілля. Там схеми були давно налагоджені в працюють, як часи. А наріду розповіли, "що зелена" дорого і все нищать, щоб ми ніколи не відійшли з під контроля ворога росії.
показати весь коментар
03.08.2022 21:15 Відповісти
Зеленожопые обезьяны! Вы из какой страны? В вашей стране не идет кровавая война?
показати весь коментар
03.08.2022 21:27 Відповісти
А кто тарифики зелёненькие ввёл? А кто их под бюджетик подвязал? А кто сам носик вмочил в баблишко? Обезьянки? Зелененькие? Или кто то другой? Расскажи, Гражданин страны!
показати весь коментар
03.08.2022 23:31 Відповісти
А почему бы и нет. Хоть в 100 раз можем поднять тарифы для загадочного анонимного *инвестора*. И ничего что в стране война, не хватает денег на закупку оружия, экотомика в полной жопе, а заводы разрушены и живем мы только на западные кредиты, а впереди зима. НО для любимого *зельонава инвестара* мы всегда готовы отдать паследнее и сесть голой жопой на снег. И вообще, кто гетат *зельоный инвестар*, не в кремле случайно он живет?
показати весь коментар
03.08.2022 21:34 Відповісти
Батареї і вітряки не заиінчть АЕС. Та й АЕС, це вже також зелена енергетика.
показати весь коментар
03.08.2022 21:49 Відповісти
вот сейчас как ввалят "зеленый тариф" на атомку народ прозреет. хотя так и должно быть в принципе.
показати весь коментар
03.08.2022 21:57 Відповісти
Бл... нема слів.
Держава має можливість.
Ця енергія купляється державою дорожче ніж продається, а вони мають можливість...
Було по 5 грн зелена олігархам, атомщикам(державні підприємства) по 50коп(образно).
Зараз буде по 9грн.
показати весь коментар
03.08.2022 22:42 Відповісти
"Инвестору" - вилку в жопу. Война в стране, а бюджет драть не забываем!
показати весь коментар
03.08.2022 23:27 Відповісти
інвестор це ахметов?
показати весь коментар
04.08.2022 00:40 Відповісти
 
 