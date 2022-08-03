Держава має можливість підвищити рівень оплати за "зелену" електроенергію до 70-80%, - інвестор

Рівень розрахунків перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел до кінця 2022-го року може зрости до рівня 70-80%, за рахунок доходів НЕК "Укренерго" з передачі електричної енергії та від аукціонів з розподілу пропускної спроможності.

Про це заявив операційний директор Elementun Energy Олександр Подпругін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дійсно в НЕК "Укренерго" говорять про збільшення розрахунків із "зеленими" виробниками. За нашими оцінками до кінця року рівень розрахунків може вийти на 70-80%", - сказав Подпругін.

За його словами, кошти для цього можуть надходити і з первинного джерела – тарифу на передачу, а також із додаткових джерел – доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів. "Також, невелика доля у ресурсі для погашення заборгованості – це кредитні кошти "Укренерго", від МФО тощо", - додав інвестор.

Подпругін оцінює, що до кінця року можна акумулювати 3-4 млрд грн для виплат виробникам з ВДЕ за рахунок доходів від перетину, за умов зростання експортних можливостей та активності на аукціонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" заробило на експорті електроенергії до ЄС перші пів мільярда гривень

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, за яким "Укренерго" зможе спрямовувати дохід від аукціонів з розподілу пропускної спроможності на інші цілі, окрім розвитку міждержавних мереж. За даними ДП "Гарантований покупець", рівень розрахунків перед "зеленими" виробниками за 20 діб липня досяг 31%. Заборгованість системного оператора "Укренерго" перед держпідприємством складає 13,4 млрд грн.