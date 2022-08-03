УКР
Наступні кораблі із зерном готові до відправки, сподіваємося, що РФ не зруйнує домовленості, - Кулеба

зерно,порт

Наступні кораблі вже готові до відправки з України згідно з домовленостями, досягнутими в рамках так званої зернової ініціативи, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і висловив сподівання, що РФ не зробить жодних кроків, які б зруйнували домовленості.

Про це інформує Цензор.НЕТ

"Наступні кораблі вже готові до відправки, вони будуть вирушати з портів, які беруть участь у зерновій ініціативі відповідно до узгодженого графіка, і сподіваємося, що все працюватиме і РФ не зробить жодних кроків, які б зруйнували ці домовленості, які були так важко досягнуто за посередництва ООН і Туреччини", - сказав Кулеба на пресконференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу в Києві.

Міністр наголосив, що станом на зараз домовленості, досягнуті в рамках так званої зернової ініціативи, виконуються.

"Я нагадаю, що Україна стала першою з усіх учасників цієї домовленості, яка була повністю готова до виконання всіх пунктів. Ми неухильно й надалі виконуватимемо цю домовленість. Вона вигідна українським фермерам, вона вигідна українській економіці, і вона вигідна світу. Саме Україна зараз у буквальному сенсі є рятівником світу від подальшого зростання цін на продукти харчування та від голоду в окремих країнах", - зазначив Кулеба.

зерно Кулеба Дмитро
+21
Після скількох разів "зруйнованих домовленостей", МЗС продовжує сподіватись що саме ці мордор не зруйнує?
Це якийсь Оксюморон
03.08.2022 20:05 Відповісти
+14
"коригувальника обстрілів Миколаєва відправили в сізо з правом вийти під заставу"..., "підозрюваний свою провину визнав"...-йбані судді.
03.08.2022 20:10 Відповісти
+9
Важливо тількі те що Путлер знову стал для світу домовоспроможним. Тільки для цього відбуваєься ця операція. Зеля пійде ще много раз на перемовини з Путлером.
03.08.2022 20:09 Відповісти
Навіть Кулеба не впевнений.
Дмитро Кулеба і висловив сподівання, що РФ не зробить жодних кроків, які б зруйнували домовленості.
03.08.2022 20:07 Відповісти
03.08.2022 20:08 Відповісти
Будет большой соблазн у бурятов потопить какой-нибудь кораблик побольше, размером с "Москву". Тогда Зеленский еще больше вылупит свои глаза с экрана и скажет "да как же так!" ООН же, там Турция обещали, США радовались....
03.08.2022 20:09 Відповісти
Важливо тількі те що Путлер знову стал для світу домовоспроможним. Тільки для цього відбуваєься ця операція. Зеля пійде ще много раз на перемовини з Путлером.
03.08.2022 20:09 Відповісти
"коригувальника обстрілів Миколаєва відправили в сізо з правом вийти під заставу"..., "підозрюваний свою провину визнав"...-йбані судді.
03.08.2022 20:10 Відповісти
А співучасть у замаху на вбивство? Чи, навіть пошкодження майна в великих розмірах?
03.08.2022 20:31 Відповісти
Кулебі-сподіватись що брехун який постійно бреше,виконає свої обіцянки може тільки геть дурне...
03.08.2022 20:12 Відповісти
Сподівайся, дурню !
03.08.2022 20:15 Відповісти
Нам би якиись есмінець НАТО під Одесу для порядку -- ніхто не рішаєця
03.08.2022 20:16 Відповісти
Не наважується .
03.08.2022 20:32 Відповісти
мабуть Кулеба знає якись домовленності, які кацапія не зруйнувала і не похєріла.
03.08.2022 20:20 Відповісти
як кажуть: сцють в очі, а нам - то дощ йде
03.08.2022 20:26 Відповісти
Із Чорноморська не можуть виводити судна вантажені зерном через потоплені дві баржі на фарватері. Зеле про це ніхто не може доповісти, бо втратить посаду, що добре оплачується. Тому балкери продовжують вантажити.
03.08.2022 20:26 Відповісти
Там ещё +2. У Зели диарея будет. Сейчас решают, как их в сторону оттащить, а не поднять.
03.08.2022 21:57 Відповісти
Кораблі це плавзасоби які мають на борту озброєння. Скільки можна вчити невігласів?
03.08.2022 20:26 Відповісти
Grün Idiot.
03.08.2022 22:20 Відповісти
Звиняйте це не Вам, а Кулебі.
03.08.2022 22:22 Відповісти
В сенсі?!
А на вплив ООН та Туреччини по підтриманню домовленності сподівань вже нема?!
Тільки рашистська "добра воля" залишилася?
03.08.2022 20:32 Відповісти
Украина спасает мир... А для Украины - что? Одно большое них#я. Вот так мир видит Украинцев - бесплатное, рабочее скотское быдло, обреченное даром вкалывать за кромешную нищету.
03.08.2022 20:37 Відповісти
ВАССЕРМАН ЗАЛІЗНИЙ

@WASSERMAN_MOLE

·

https://twitter.com/WASSERMAN_MOLE/status/1554738796243165189 9 ч

Вы ещё помните, что в прошлую пятницу руцкие сожгли барак с украинскими пленными воинами? С живыми? Просто взяли 60 человек и превратили в уголь. Вы ещё помните? Ведь правда?
03.08.2022 20:42 Відповісти
Не помнят, они видят только бабло, не более.
У граждан Украины нет другого выбора: 7 ноября - PURGE NIGHT.
03.08.2022 20:47 Відповісти
Вообще то этот договорняк наиболее выгоден скрепной - часть санкций по сельхозпродукции,удобрениям,ремонту самолетов сняли.Отложили запрет на страхование транспортировки нефти морским путем с недоимперии что фактически накрыло 3.14здой эмбарго на нефть. Да и зерно принадлежит не государству а в большинстве своем мутным зернотрейдерам с кучей таких же мутных фирм прокладок - часть налогов конечно же заплатят,остальное в опшор.Теперь всем ссут в глаза преподнося это как большую победу Украины...где тут победа?
03.08.2022 20:48 Відповісти
03.08.2022 20:50 Відповісти
Два варіанти:

1. Зруйнує. І звинуватить в цьому Україну.

2. Деякий час не руйнуватиме. Під радісні воплі уміратварітєлєй продавить ще якусь угоду з послабленнями для себе. Після чого зруйнує. І звинуватить Україну
03.08.2022 20:56 Відповісти
На РАБzzee наступила Черный август...гибель дохлого Сссра ...🦍☠️
Причем без единого выстрела со стороны НАТО и Рональда Рейгана...🤣
03.08.2022 21:13 Відповісти
 
 