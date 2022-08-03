Наступні кораблі із зерном готові до відправки, сподіваємося, що РФ не зруйнує домовленості, - Кулеба
Наступні кораблі вже готові до відправки з України згідно з домовленостями, досягнутими в рамках так званої зернової ініціативи, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і висловив сподівання, що РФ не зробить жодних кроків, які б зруйнували домовленості.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наступні кораблі вже готові до відправки, вони будуть вирушати з портів, які беруть участь у зерновій ініціативі відповідно до узгодженого графіка, і сподіваємося, що все працюватиме і РФ не зробить жодних кроків, які б зруйнували ці домовленості, які були так важко досягнуто за посередництва ООН і Туреччини", - сказав Кулеба на пресконференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу в Києві.
Міністр наголосив, що станом на зараз домовленості, досягнуті в рамках так званої зернової ініціативи, виконуються.
"Я нагадаю, що Україна стала першою з усіх учасників цієї домовленості, яка була повністю готова до виконання всіх пунктів. Ми неухильно й надалі виконуватимемо цю домовленість. Вона вигідна українським фермерам, вона вигідна українській економіці, і вона вигідна світу. Саме Україна зараз у буквальному сенсі є рятівником світу від подальшого зростання цін на продукти харчування та від голоду в окремих країнах", - зазначив Кулеба.
