Україна вдячна Естонії за реальну підтримку, - Зеленський провів зустріч із керівником естонського МЗС Рейнсалу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу, який перебуває в нашій країні з першим закордонним візитом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Глава держави подякував міністру за цей сигнал солідарності з Україною. Водночас він зазначив, що підтримку з боку Естонії доводити не потрібно, українці знають про неї та цінують її.

"Вдячні за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Реальну підтримку, а не на словах. Підтримку реальними кроками", – сказав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що під час візиту Урмаса Рейнсалу у прикордонному місті Овручі на Житомирщині була закладена капсула з нагоди початку будівництва першого дитячого садочка в межах Fast Recovery plan. Це перший із 15 об’єктів загальної інфраструктури, які Житомирська ОДА передала на розгляд уряду Естонії для допомоги у відбудові області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з очільником МЗС Естонії початок відновлення України

"Все відновлення – ми розуміємо, що це велика сума, велика праця й тривалий час, і основні роботи будуть після того, як закінчиться війна. Але є екстрена допомога, яка потрібна зараз, перед початком навчального року, освітнього процесу. Це будівництво, відновлення шкіл і дитячих садочків, університетів, а також домівок для вимушено переміщених осіб", – зазначив Президент.

Він констатував, що Україна отримала підтвердження щодо участі в реалізації плану відбудови від багатьох держав, але Естонія першою взялася до реалізації проекту.

"Хочу подякувати вам за те, що ви поклали початок цьому процесу. Для нас це – перша ластівка. Ми вдячні, що робота почалася саме з вашої держави. Дякую уряду Естонії та естонцям", – додав Володимир Зеленський.

Також читайте: Новий пакет допомоги Україні від Естонії передбачає зброю, боєприпаси та навчання українських військових, - міністр Рейнсалу

Президент окремо нагадав, що це не єдиний випадок, коли Естонія першою надає підтримку Україні. Вона була однією з перших держав, які підтримали Україну в питанні надання зброї.

"Це найважливіший пріоритет сьогодні на полі бою. І особливо це відчувалося на самому початку війни, коли світ іще не був об’єднаний своєю допомогою. Але було декілька країн, які допомагали з першого дня", – зазначив він.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості для України послідовної підтримки з боку Естонії санкційної політики проти країни-агресора, а також євроінтеграційного курсу нашої держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий глава МЗС Естонії здійснив свій перший візит в Україну. ФОТО