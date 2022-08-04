Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту

Фонд Trinity Ukraine за підтримки Favbet Foundation поставив в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для потреб фронту.

"Британський фонд Welsh Aid For Ukraine активно допомагає Україні через наш фонд Trinity Ukraine. Вони збирають кошти та викуповують карети швидкої допомоги, які ми привозимо в Україну та передаємо в найгарячіші точки. Вже 5 швидких, які закупили наші партнери рятують життя на Сході та Півдні нашої країни. От зараз вдалось привезти завдяки підтримки Favbet ще дві", - повідомили в Trinity Ukraine.

Карети швидкої допомоги наповнені необхідними медикаментами і обладнанням.

"Кожна додаткова карета швидкої допомоги на передовій підвищує шанс вчасно надати допомогу пораненому на полі бою солдату і врятувати йому життя. Ми продовжимо допомагати нашим військовим до остаточної перемоги України", - зазначили в Favbet Foundation.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку, зараз 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Щомісяця з жовтня 2021 року фонд перераховує 100 тис. грн для реабілітації українських воїнів, які постраждали в зоні АТО та ООС.