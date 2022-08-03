УКР
Прощання із загиблим українським воїном Андрієм Жоваником відбудеться 5 серпня об 11:00 на Майдані Незалежності

2 серпня на Донбасі загинув воїн ДУК "Правий Сектор" Андрій Жоваик (Татарин).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Руслан Андрійко.

Він зазначив: "Проведіть Андрія з великими почестями. Він заслужив..."

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК "Правий сектор" Хаммером і Фокусом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прощання із загиблим українським воїном Андрієм Жоваником відбудеться 5 серпня об 11:00 на Майдані Незалежності 01

смерть (6812) Донецька область (9349) Правий сектор (332)
Слава Герою!
03.08.2022 23:02 Відповісти
03.08.2022 23:12 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
03.08.2022 23:33 Відповісти
Украіна в жалобі за своїми Героями 😪😪😪
04.08.2022 00:51 Відповісти
Шана
04.08.2022 09:18 Відповісти
05.08.2022 17:05 Відповісти
 
 