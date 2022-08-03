Прощання із загиблим українським воїном Андрієм Жоваником відбудеться 5 серпня об 11:00 на Майдані Незалежності
2 серпня на Донбасі загинув воїн ДУК "Правий Сектор" Андрій Жоваик (Татарин).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Руслан Андрійко.
Він зазначив: "Проведіть Андрія з великими почестями. Він заслужив..."
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!