Якби Росія реально хотіла переговорів, то не стягувала б наразі резерви на український південь, - Зеленський

Якби Росія реально хотіла припинення війни і переговорів, вона не перекидала б резерви на український південь.

Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Відчувається, що в Росії почали розуміти неминучість визнання її державою-терористом. Після того, що наробила російська армія і нібито приватні російські військові компанії, жодна терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі", - зазначив президент.

Він зазначив, що "з Москви пішла нова пропагандистська активність. Вони несподівано вирішили визначити "азовців" терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це, мабуть, абсурдно".

"Вони активують різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів", - зауважив Зеленський. "І взагалі, просто соромно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей", - сказав Зеленський.

"Якби Росія реально хотіла закінчення війни, вона не стягувала б наразі резерви на український південь і не плодила б на території України масові могили вбитих невинних людей", - підкреслив глава держави.

