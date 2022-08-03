УКР
Якби Росія реально хотіла переговорів, то не стягувала б наразі резерви на український південь, - Зеленський

зеленський

Якби Росія реально хотіла припинення війни і переговорів, вона не перекидала б резерви на український південь.

Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Відчувається, що в Росії почали розуміти неминучість визнання її державою-терористом. Після того, що наробила російська армія і нібито приватні російські військові компанії, жодна терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі", - зазначив президент.

Він зазначив, що "з Москви пішла нова пропагандистська активність. Вони несподівано вирішили визначити "азовців" терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це, мабуть, абсурдно".

"Вони активують різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів", - зауважив Зеленський. "І взагалі, просто соромно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей", - сказав Зеленський.

"Якби Росія реально хотіла закінчення війни, вона не стягувала б наразі резерви на український південь і не плодила б на території України масові могили вбитих невинних людей", - підкреслив глава держави.

Зеленський Володимир (25197) Шредер Герхард (78) переговори з Росією (1407)
+25
Воно ще сподівається зазирнути ***** вглаз.
показати весь коментар
03.08.2022 23:18 Відповісти
+25
Зєля, це ти зараз кому пояснював? Єрмаку чи своїм 73%?
показати весь коментар
03.08.2022 23:20 Відповісти
+24
його можна зрозуміти - це для українців русьня віковий ворог і тому вторгнення не стало для нас шоком, а Зеля ментально сам русьня тому йому так і хріново.

Пам'ятайте його крик розпачу - "Росіяни теж люди, вони не можуть напасти!" і це в той час, коли він вже знав точну дату нападу від західних розвідок.
показати весь коментар
03.08.2022 23:26 Відповісти
Поправте заголовок, а то когнітивний дисонанс по заголовку і тексту
показати весь коментар
03.08.2022 23:14 Відповісти
для Зєліних спічів то нормально
показати весь коментар
03.08.2022 23:17 Відповісти
Для яких зелених? Це поважний сайт. Нормальний заголовок.
показати весь коментар
03.08.2022 23:21 Відповісти
Як з пам'яттю,згадали свій останній нік?))))
показати весь коментар
03.08.2022 23:30 Відповісти
і чому до мене ти байдужа і чому ти дивишся з високо? Я, не красивий може із назовні, ну а всередині гарний як завжди.🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.08.2022 23:53 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 00:16 Відповісти
Channel НАШІ ГРОШІ https://hypothesise42.rssing.com/chan-20279938/latest-article1-live.php Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
показати весь коментар
03.08.2022 23:53 Відповісти
Воно ще сподівається зазирнути ***** вглаз.
показати весь коментар
03.08.2022 23:18 Відповісти
його можна зрозуміти - це для українців русьня віковий ворог і тому вторгнення не стало для нас шоком, а Зеля ментально сам русьня тому йому так і хріново.

Пам'ятайте його крик розпачу - "Росіяни теж люди, вони не можуть напасти!" і це в той час, коли він вже знав точну дату нападу від західних розвідок.
показати весь коментар
03.08.2022 23:26 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 00:04 Відповісти
Вони нелюди і здатні на будь що.
Хіба всі забули, що вони творили у Чечні.
Те саме вони зараз роблять в Україні.
Вони звірі. Та й звірі кращі
показати весь коментар
04.08.2022 12:42 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 00:05 Відповісти
З приводу чого переговори? Нахер кацапи з України! Без переговорів.
показати весь коментар
03.08.2022 23:40 Відповісти
Зєля, це ти зараз кому пояснював? Єрмаку чи своїм 73%?
показати весь коментар
03.08.2022 23:20 Відповісти
Черговий висєр нижче плінтуса. Ну не може воно по іншому.
показати весь коментар
03.08.2022 23:42 Відповісти
Як цей хлоп уже всіх заїбав своїми відосиками. Та і взагалі.....
показати весь коментар
03.08.2022 23:21 Відповісти
"Нова західна зброя: як відсутність довіри заважає на шляху до перемоги"

Петро Порошенко поплатився президенством https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/25/7207677/ за толерування корупції в цьому секторі , бо корупційні схеми Укроборонпрому вилізли назовні в ключовий момент виборчих перегонів.

За президентства Володимира Зеленського в умовах повномасштабної війни в нас є шанс вичистити авгієві стайні оборонних закупівель. На кону стоїть існування країни та життя мільйонів людей. Але цей шанс тане на очах, як і довіра американців та інших західних партнерів до України.

розмовників УП в оборонній сфері розповіли, що відповідальним за роботу цієї агенції є заступник міністра оборони, колишній бізнес-партнер https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/ Андрія Єрмака Денис Шарапов.

За інформацією видання https://nashigroshi.org/2022/07/26/chy-maie-ukraina-zapobizhnyky-vid-sabotazhu-u-zbroyniy-monopolii-yermaka/ "Наші гроші" , Шарапов має репутацію торговця зброєю з корупційних часів експрезидента Віктора Януковича.

Безумовно, до біографії та дій Шарапова та загалом новоствореного ДП найближчим часом буде прикуто увагу й американських, і російських спецслужб. Росіянам треба роздобути фактаж для інформаційно-психологічних операцій під час осінньої виборчої кампанії в США. Американцям же - розуміти, наскільки Україна серйозно налаштована змінюватися та вибудовувати довіру до себе в дуже чутливому та грошовому секторі оборонних закупівель.

***

Американських партнерів і досі вражає ефективність Збройних сил України в тому, як вони відбивають напади росіян попри вогневу перевагу агресора.

За перші п'ять місяців війни до української армії вибудувалася довіра та повага західних партнерів. Саме тому з кінця квітня розпочалися поставки серйозного ********* натівського обладнання в Україну.

Проте поки цього обладнання недостатньо для перемоги. Як і немає, на жаль, повної довіри наших західних партнерів до всього сектору оборони України.

Завданням кожного, хто дотичний до ухвалення рішень у державі, має бути розбудова такої довіри. В умовах війни це - актив, який забезпечить нашій армії високотехнологічну зброю для звільнення окупованих територій, гарантуватиме безпеку нашим громадянам та пришвидшить розгром Росії.

Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції

Також у статті про те, як за відсутністю довіри кожна гаубиця йде без супроводу технічних документів для ремонту й везеться у Польщу для ремонтування
показати весь коментар
03.08.2022 23:21 Відповісти
Де ви накопуєте це лайно?
ааа.. правда.ком.уа...
"Чєрпайтє двумя рукамі!" (С)
показати весь коментар
03.08.2022 23:29 Відповісти
Відрийте сайт МО України й подивіться на замісників Рєзнікова. Погугліть хтотакий Денис Шарапов
показати весь коментар
03.08.2022 23:58 Відповісти
Рашка и война- это аксиома. Рашка никогда не может хотеть мира. Потому что вся суть Рашки это пить кровь других народов, ради ее же выживания. Если копнуть всю суть Московии, то она живет и существует только грабя и експлуатируя другие народы которые она завоевала. Да если посмотреть то рашисты как и Орда 400 лет назад даже детей наших воруют чтобы сделать их рабами.
показати весь коментар
03.08.2022 23:21 Відповісти
400 лет назад Орды уже не было.
показати весь коментар
03.08.2022 23:27 Відповісти
Історики стверджують,що 515 років назад кримські татари остаточно знищили орду...
Орда проіснувала 300 років.
Тому,кацапи нас гвалтують та обкрадають набагато довше,ніж 400 років,нажаль.
Або ми зараз їх знищимо,або вже ніколи...
показати весь коментар
04.08.2022 03:00 Відповісти
а як би ти хотів виграти війну то не займався б піаром а будував економіку перемоги
показати весь коментар
03.08.2022 23:22 Відповісти
Обещали Херсон за 2 тижня візволити , но решили перечекати . Доки Ермак зерно продасть? . А росіяни поповнили резерви
показати весь коментар
03.08.2022 23:29 Відповісти
Это изначально был блеф. Контрнаступление конечно будет, но до этого мы потеряем ещё много городов и переживём тяжёлую зиму.
показати весь коментар
03.08.2022 23:31 Відповісти
Питання тепер в тому,чим цей блеф нам вилізе.Схоже,що дійсно контрнаступ обміняли на продаж зерна.
показати весь коментар
03.08.2022 23:50 Відповісти
Херсонщина це вода на Крим і московити триматимуться за неї зубами.
показати весь коментар
03.08.2022 23:30 Відповісти
а ви б, зеленороті, побільше ******* про наступ в Антарктиці,
а не на Півдні,
кацапня б в Антарктику бтг перебрасувала...
палікмахтерши і кловани на марші!
показати весь коментар
03.08.2022 23:31 Відповісти
Невтікач викинь зі свого лексикону слово ''переговори''.
показати весь коментар
03.08.2022 23:35 Відповісти
"славні внуки діда Васі" так і мандрують по Україні- були в Гостомелі, пішли до Ізюму, з Ізюма під Білогорівку, а звідки кружним шляхом через Волноваху аж у Херсон. А киїівський режим ну ніяк неможе вламати пукіна на переговори, он вже Ромчика Абрамовича хохлом зробили і все ніяк.
показати весь коментар
03.08.2022 23:40 Відповісти
Якби ти тільки знав як уже набридло твоє базікання!
показати весь коментар
03.08.2022 23:41 Відповісти
почему? Хйло всегда готов по переговорам к сдаче, а потом готов устроить массовую "Оленівку" под присмотром ООН и Красного креста. только название другое будет, а-ля "Освенцим".
показати весь коментар
03.08.2022 23:42 Відповісти
Смерть маскалям.
показати весь коментар
03.08.2022 23:45 Відповісти
Воно дурне або зрадник-а не пацифіст...Не відомо що гірше...Хоча швидше за все там все в комплекті...
показати весь коментар
04.08.2022 00:03 Відповісти
з нашою зрадою і зеленою опою плюс скумбрія - ніякого кацапського шпигунятства непотрібно - зеленеі самі здадуть все і обвинуватять в цому захід...
показати весь коментар
03.08.2022 23:48 Відповісти
А в глазки ***** заглядывал?
показати весь коментар
03.08.2022 23:53 Відповісти
А может кто-то бизнес на крови делает, сватов в рф продаёт?
показати весь коментар
03.08.2022 23:55 Відповісти
Ну добре. Завтра орда відведе резерви. І що, ти підеш на переговори?
Про що?
показати весь коментар
03.08.2022 23:57 Відповісти
Чому такі думки? Є підґрунтя? Чи тільки домисли? Росія почала відчувати? Що, Що визнають і почала перекидувати війська? Щось тут не те. Відоси на домислах? Чи на фактах? Якщо на фактах, то чого не знищують. Якщо все знаєте?
показати весь коментар
04.08.2022 00:00 Відповісти
хватить, думаю вам тюльку травити - пора іти на війну і вбивати кацапів вернетесь і підете вбивати тих кацапів що при владі остануться
показати весь коментар
04.08.2022 00:12 Відповісти
А може потрібно навпаки?
показати весь коментар
04.08.2022 09:10 Відповісти
Якби росія хотіла миру, то вона б не розпочинала війну.
показати весь коментар
04.08.2022 00:22 Відповісти
то і Україна хоче переговорів,
тому і працюють хімарси
показати весь коментар
04.08.2022 00:34 Відповісти
Для того щоб ********* захотів зупинення війни та перемов, ще їб.шити і їб.шити, бо судячи з розмов з запоребриковими, то поки що не змінилися думки, та бажання - скоро будєм жить в адной странє.
показати весь коментар
04.08.2022 00:58 Відповісти
Наш ********** дурень, на жаль і на біду для України. До нього не доходить очевидне, що ніяких перемовин не буде, якщо він не має намірів підписати капітуляцію. Війна буде продовжуватися і тільки від ЗСУ залежить подальша доля України. Твій "мир в очах" Ху*ла вже всі громадяни побачили, тому краще заткнися.
показати весь коментар
04.08.2022 01:21 Відповісти
Педалирует тему почему-то Юга, как до этого - Херсона. Наверное потому, что ему пообещали Юг отдать взамен на Донбасс, но кинули опять лошару.
показати весь коментар
04.08.2022 06:21 Відповісти
Вова навіть не розмірковуй ні про які перемовини якщо небажаешь телепатися на каштан
показати весь коментар
04.08.2022 06:24 Відповісти
Якби ти (це я до зезідента) не пи$дів багато про плани ЗСУ звільняти Херсон - вони б не стягували резерви.

Я так думаю.
показати весь коментар
04.08.2022 07:04 Відповісти
Было ясно сказано-денацификация.Т.е.уничтожение нации. По моему все ясно.Слаып Уераине! Тримайтеся хлопци
показати весь коментар
04.08.2022 08:24 Відповісти
Если вы без устали предупреждаете противника о подготавливаемом вами наступлении, называете место и дату его начала, то упрекать его за подтягивание резервов в это место попросту глупо, во всех войнах такая информация была тайной, вы либо блефовали, и получили желаемый результат, либо у вас что-то с головой не в порядке.
показати весь коментар
04.08.2022 08:27 Відповісти
Потрібно щоб орки з піндосами домовлялись. Адже які можуть бути домовленості з клоуном якого ніхто не сприймає серйозно?
показати весь коментар
04.08.2022 09:08 Відповісти
Та заткнись ти вже з цими перемовинами(найсцикливіший)... бо таке враження, що вони потрібніші дерьмаку і тобі дурне....
показати весь коментар
04.08.2022 09:14 Відповісти
Якби ти **** був справжнім президентом своє держави, то був би готовий до війни краще , ане жебрав по світу зброю, яку наші оборонні заводи спроможні були зробити від початку двого президенства... Але пріоритет дороги і корупція...А люди?? ***** ті люди....
показати весь коментар
04.08.2022 09:30 Відповісти
Порошенко не договороспособен...,казав Труплер путлер...будем ждать нового президента Украины...
Дождались...
показати весь коментар
04.08.2022 10:02 Відповісти
росіянам повірити - себе обманути..

думають одне, кажуть інше, а роблять геть казна що..

крім того, якщо ми закликаємо країни признати раїсю країною терористом, то які до біса перемовини з терористами??
показати весь коментар
04.08.2022 10:14 Відповісти
Як Зеля не намагається гарно виглядати, а здача азовців зіпсувало йому імідж назавжди. Найкраще для нього піти у відставку. але цього звичайно не станеться - триматиметься за крісло до посиніння.
показати весь коментар
04.08.2022 10:18 Відповісти
Чому ? Він гарно виглядить перед Путлером.
показати весь коментар
04.08.2022 11:06 Відповісти
Ти рейльно й.бнутий, які перемовини з гопниками? Вони каструють хлопців і гвалтують жінок та дітей. Їх треба знищувати безжально як тарганів, допоки вони або самі не капітулюють, або не завалять Хла у бункері!
показати весь коментар
04.08.2022 10:49 Відповісти
Який грізний вигляд у нашого верховного, запорожці возили з собою руку Сірка, кажуть помогла в битвах.....
показати весь коментар
04.08.2022 11:58 Відповісти
Что такое наше СБУ и его руководители: коррупция, Измена, Предательство, Работа на личное обогащение, Сотрудничество с криминалом.

«Экс-глава управления СБУ скрыл данные об атаке оккупантов из Крыма

Экс-глава управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича подозревают в том, что он умышленно скрыл информацию о вторжении оккупантов из Крыма.

Из материалов уголовного производства № 62022080020000039 экс-главу СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича

До марта 2022 года офицер возглавлял одно из региональных управлений службы. Его задержали при попытке сбежать на территорию Крыма. Следствие выяснило, что офицер работал на врага. В частности, речь шла о сотрудничестве с начальником 9-го («украинского») управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ рф для шпионажа. В частности, Кулинич с июня 2019 года , дал согласие на участие в преступной организации, а также согласился использовать служебное положение для сбора секретных сведений. Офицер договорился также влиять на принятие кадровых, управленческих и других решений в СБУ, необходимых россиянам, в изменении внешнеполитического курса Украины, в сокрытии информации от руководства СБУ и руководства государства о планах и намерениях вооруженных сил российской федерации по нападению из Крыма на материковую часть страны.

В канун вторжения агрессора около часа ночи 24 февраля Кулинич через служебный текстовый чат получил информацию о планах нападения из Крыма. Офицер дал текстовое указание посчитать количество техники врага. Таким образом, он ознакомился с содержанием сообщения о планах и намерениях нападения вооруженных сил рф . В дальнейшем, в целях своевременного информирования руководства СБУ о полученных сведениях разведывательного характера было подготовлено шифрованное информационное сообщение с полученными сведениями о враждебных планах и намерениях врага, которую, после подписи Кулинича должны были направить через защищенные средства связи в адрес Центрального аппарата для принятия соответствующих мер реагирования. Однако глава управления скрыл информацию от начальства и никакого шифрованного сообщения не составил и не подписал. Таким образом, он скрыл от руководства информацию о вторжении из Крыма, лишил возможности Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования своевременно принять соответствующие меры реагирования по противодействию вооруженной агрессии, что помимо прочего стало основанием для оккупации значительной части территории.

Уже после вторжения врага Кулинич пытался сбежать в Крым, где его и задержали. Кулиничу предъявили подозрение по ч. 1 ст.111 и ч.3 ст.255 УК. Печерский райсуд арестовал предателя до 13 сентября. Ему грозит до 15 лет тюрьмы»
показати весь коментар
04.08.2022 12:13 Відповісти
"Чувствуется, что в России ..." "Если бы Россия реально хотела переговоров, то не стягивала бы резервы на украинский юг..." Всё это -понос дилетанта, набор фраз абсолютного неадеквата в вопросах , приписанных ему Конституцией.
Ты уже чувствовал мир в глазах путина... чувствовал, что русские не смогут воевать с УКраиной (это на 9-м году войны было сказано... ПЕреговоры ? Опять полная херня..Любая из воюющих сторон ведёт перговоры с позиции силы... так что стягивание войск на ЮГ, как раз о подготовке именно таких переговоров и говорит...
Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник...
показати весь коментар
04.08.2022 12:42 Відповісти
Философф
показати весь коментар
04.08.2022 12:58 Відповісти
 
 