Турецький балкер пливе в Чорноморськ за експортним зерном, це перше судно з початку війни, - Одеська ОВА

В Україну вперше з початку вторгнення РФ йде судно за експортним зерном.

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Від протоки Дарданели курсом на порт "Чорноморськ" йде турецький балкер OSPREY S під прапором Ліберії. Судно вийшло з турецького порту Іскендерун в останній день липня та має прибути до України 5 серпня.

Це буде перше судно з тих, що не було заблоковано в наших портах з 24 лютого, яке прямує за українським експортним зерном", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Судно RAZONI із українською кукурудзою пройшло перевірку у Стамбулі та незабаром вирушить до Лівану, - Міноборони Туреччини. ФОТОрепортаж