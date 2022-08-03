УКР
Турецький балкер пливе в Чорноморськ за експортним зерном, це перше судно з початку війни, - Одеська ОВА

В Україну вперше з початку вторгнення РФ йде судно за експортним зерном.

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Від протоки Дарданели курсом на порт "Чорноморськ" йде турецький балкер OSPREY S під прапором Ліберії. Судно вийшло з турецького порту Іскендерун в останній день липня та має прибути до України 5 серпня.

Це буде перше судно з тих, що не було заблоковано в наших портах з 24 лютого, яке прямує за українським експортним зерном", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Судно RAZONI із українською кукурудзою пройшло перевірку у Стамбулі та незабаром вирушить до Лівану, - Міноборони Туреччини. ФОТОрепортаж

за спіджене і вивезене кацапнею зерно заплатить хто?
за спалене зерно в Україні заплатить хто?
04.08.2022 00:00 Відповісти
у турецького балкера - два компаси.
один працює на Туреччину і другий на Туреччіну теж.
04.08.2022 00:05 Відповісти
Хто там і за чим пливе? Турецький балкер за українським зерном. Землеробам України треба виручка. Це, правильно.
04.08.2022 00:13 Відповісти
Відстежувати за цим балкером можна онлайн тут

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:463844/zoom:10
04.08.2022 00:15 Відповісти
Дякую. Знаем.
04.08.2022 00:16 Відповісти
Руський викідиш-жертва аборту! Та поверни де взяв, українську баржу херсонську-кавунянську! Що вона тобі зробила, нелюдь, ти ж лишень гній на болотах, як та свиня хрюкальна, й чавкаєшь, нащо ж тобі наші кавуни?
04.08.2022 00:17 Відповісти
Плаває гівно, а кораблі ходять!
Російський теж пішов
04.08.2022 07:41 Відповісти
Без крыс путлера закольцованных на санкциях США и ЕС тяжко будет мировой экономике...полтора процента...это катастрофа... всем кирдык...
04.08.2022 08:35 Відповісти
 
 